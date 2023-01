LIVE Vierschanzentournee Granerud untermauert Favoriten-Status – Wellinger springt um das Podest

Düsseldorf · Rund um den Jahreswechsel steht das zweite Springen der Vierschanzentournee an. 13 Deutsche kämpfen um die Teilnahme am Sonntag. In unserem Skisprung-Telegramm verpassen Sie nichts.

01.01.2023, 14:58 Uhr

Halvor Egnar Granerud. Foto: dpa/Angelika Warmuth

(red/dpa/sid)