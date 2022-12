LIVE Vierschanzentournee Erste Deutsche haben Quali fürs Neujahrsspringen in der Tasche

Düsseldorf · Rund um den Jahreswechsel steht das zweite Springen der Vierschanzentournee an. 13 Deutsche kämpfen um die Teilnahme am Sonntag. In unserem Skisprung-Telegramm verpassen Sie nichts.

31.12.2022, 14:20 Uhr

In Garmisch-Partenkirchen geht es weiter mit der Vierschanzentournee Foto: dpa/Angelika Warmuth

(red/dpa/sid)