Skispringerin Katharina Althaus hat beim Weltcup in Lillehammer einen erneuten Platz auf dem Podium knapp verpasst. Die 26-Jährige sprang am Sonntag auf der Großschanze in Norwegen 133 und 129 Meter weit und belegte damit Rang vier. Auf den dritten Platz fehlten der Oberstdorferin umgerechnet etwas mehr als anderthalb Meter. Tags zuvor hatte Althaus noch gewonnen.