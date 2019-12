Termine, Zeitplan, Kader, Ergebnisse : Das müssen Sie zum Weltcup 2019/20 im Skispringen wissen

Düsseldorf Für die Skispringer geht es ab Ende November wieder um die Titel in Gesamtweltcup und Disziplinen-Wertung. Was sind die Highlights der Saison? Wer sind die Stars? Welche Deutschen haben Medaillenchancen? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Die deutschen Skispringer wollen in der Weltcup-Saison 2019/20 an die Erfolge der vergangenen Saison anknüpfen. Nach dem Abschied von Werner Schuster hat der Österreicher Stefan Horngacher das Herren-Team als Bundestrainer übernommen. Weltmeister Markus Eisenbichler und Vizeweltmeister Karl Geiger gehören in der 40. Weltcup-Saison der Skispringer ebenso zu den Favoriten wie Katharina Althaus bei den Frauen. Doch auch die anderen Nationen kämpfen mit ihren Top-Springern um den Gesamtweltcup. Das müssen Sie sonst noch zur neuen Weltcup-Saison wissen:

Wann startet im Skispringen der Weltcup 2019/20?

Die Skispringer starten am Wochenende vom 22. bis 24. November 2019 in den Weltcup 2019/20. Der Saisonauftakt steigt zum dritten Mal in Folge im polnischen Wisla. Dort wird auf der Adam-Malysz-Schanze gesprungen. Eröffnet wird die Skisprung-Saison 2019/20 mit der Qualifikation zum ersten Springen am Sonntag von der Großschanzen mit der Hillsize 134 am Freitag, 22. November. Am Samstag, 23. November 2019, springen dann je vier Springer pro Nation um den ersten Sieg im Team-Wettbewerb. Am Sonntag, 24. November 2019, beginnt dann der erste Einzel-Weltcup der neuen Saison. 50 Skispringer kämpfen im 1. Durchgang darum unter die Top 30 und damit in den 2. Durchgang zu kommen. Die Skispringerinnen starten am 6. Dezember 2019 mit dem Weltcup im norwegischen Lillehammer in die Saison 2019/20.

Wo endet im Skispringen der Weltcup 2019/20?

Die Weltcupsaison der Skispringer endet traditionell mit dem Skifliegen in Planica in Slowenien. Auch in diesem Jahr kommt die internationale Elite der Skispringer vom 19. bis 22. März 2020 letztmals in der Saison in Planica zusammen. Allerdings diesmal nicht zum Skiflug-Weltcup, sondern zur Weltmeisterschaft im Skifliegen. Diese zählt nicht zur Weltcupwertung. Der Weltcup 2019/20 endet also bereits eine Woche zuvor, vom 13. bis 15. März 2020, mit dem Skifliegen in Vikersund in Norwegen. Bestenfalls geht es dort dann noch um die Siege in Gesamtweltcup und in den Diziplinen-Weltcups. Das Saisonfinale im Weltcup der Damen steigt vom 20. bis 22. März 2020 im russischen Tschaikowski.

Wie viele Weltcup-Springen und Weltcup-Stationen gibt es in der Saison 2019/20?

In der Weltcup-Saison 2019/20 werden insgesamt 36 Weltcup-Wettbewerbe ausgetragen. 27 Weltcup-Skispringen finden als Einzelwettbewerbe von der Großschanze (25 Weltcups) oder der Normalschanze (zwei Weltcups) statt. Drei Weltcups finden als Skifliegen von Skiflugschanzen statt. Fünf Mal finden in der Saison 2019/20 Team-Weltcups statt und einmal messen sich die Teams der Weltcup-Nationen im Skifliegen. Die Skispringen werden an insgesamt 21 verschiedenen Weltcup-Stationen ausgetragen - fünf davon in Deutschland.

Wer sind die Stars im deutschen Skisprung-Kader 2019/20?

In der Weltcup-Saison 2018/19 haben sich gleich drei deutsche Skispringer Star-Status ersprungen. Weltmeister Markus Eisenbichler ist schon durch seinen zweiten Platz bei der Vierschanzentournee 2018/19 zum Fan-Liebling geworden. Auch der Tournee-Dritte Stephan Leyhe gehört zu den Stars im DSV-Team - genauso wie Vizeweltmeiser Karl Geiger.

Seit Jahren ist auch Richard Freitag im Kreis der Skisprung-Stars dabei. Der frühere Weltcup-Sieger und Olympiasieger Severin Freund gehört auch weiterhin zu den Stars im DSV-Team, muss sich allerdings nach seinen Verletzungen in die Weltspitze zurückkämpfen. Mit Olympiasieger Andreas Wellinger fällt ein Star der deutschen Mannschaft in diesem Winter nach seiner schweren Knieverletzung aus.

Bei den Skispringerinnen ist mit Carina Vogt ebenfalls ein Star des Teams aufgrund einer Knieverletzung nicht im Skisprung-Kader 2019/20. Katharina Althaus und Juliane Seyfarth füllen die Star-Rolle aber ebenfalls aus und gehören wieder zum Favoritenkreis im Weltcup der Skisprung-Damen.

Wer sind die internationalen Stars und die Favoriten auf den Weltcup-Sieg?

Neben den Favoriten aus dem deutschen Team zählt Vorjahres-Gesamtweltcupsieger und Vierschanzentournee-Sieger Ryoyu Kobayashi aus Japan auch 2019/20 wieder zu den Top-Favoriten auf Weltcup-Siege. Auch Superstar und Olympiasieger Kamil Stoch aus Polen, sein Teamkollege Dawid Kubacki und der Österreicher Stefan Kraft gehören zum Favoritenkreis. ÖSV-Star Gregor Schlierenzauer wird nach Leistungseinbrüchen in der Vergangenheit nun vom früheren DSV-Bundestrainer Werner Schuster trainiert und könnte den Sprung zurück unter die Favoriten schaffen.

Der Slowene Timi Zajc zeigte sich im Sommer-Grandprix 2019 als Gesamt-Dritter stark. Seine Teamkollegen Peter und Domen Prevc sind ebenfalls Siegkandidaten, wenn sie zu alter Stärke finden. Die Norweger Johann Andre Forfang und Robert Johansson werden ebenfalls zum Favoritenkreis gezählt.

Bei den Frauen sind neben Katharina Althaus wie in den vergangenen Jahren die Norwegerin Maren Lundby, die Japanerin Sara Takanashi und Daniela Iraschko-Stolz aus Österreich die Favoritinnen. Auch die Deutsche Juliane Seyfarth kann um Siege mitspringen.

Welche Disziplinen gibt es beim Skispringen?

Beim Skispringen wird von verschiedenen Schanzen gesprungen. Vor allem bei den Damen, gelegentlich auch bei den Herren, wird von der kleineren Normalschanze gesprungen, die Weiten von um die 100 Meter zulässt. Regelmäßig finden bei den Herren auch Skifliegen statt. Der Österreicher Stefan Kraft hält mit 253,5 Metern den Weltrekord - aufgestellt im Jahr 2017 in Vikersund.

Neben den Einzelspringen, die in zwei Durchgängen stattfinden, gibt es auch Team-Springen. Bei denen treten je vier Skispringer pro Nation an. Gelegentlich werden in der Saison und bei Weltmeisterschaften auch Mixed-Wettbewerbe ausgetragen, bei denen je zwei Damen und zwei Herren pro Nation als Team antreten.

Skispringen: Termine 2019/20 und Highlights bei den Herren

Die prestigeträchtige und traditionsreiche Vierschanzentournee gehört in jeder Saison zu den Höhepunkten im Skispringen. In der Weltcup-Saison 2019/20 ist sie das Highlight schlechthin im Skispringen, denn die nächste Nordische-Ski-WM findet erst im Jahr 2021 wieder statt. Die Vierschanzentournee wird vom 28. Dezember 2019 bis 6. Januar 2020 ausgetragen. Gesprungen wird wie jedes Jahr bei dem Zwei-Länder-Turnier in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen (beides Deutschland), Innsbruck und Bischofshofen (beides Österreich).

Neben der Tournee 2019/20 gehört auch die Skiflug-WM zu den Highlights der Saison. Und dass 2020 gleich doppelt, denn der Wettbewerb in Planica ist ohnehin als Saisonfinale jedes Jahr ein Highlight für Skispringer und Fans. In der Saison 2019/20 findet in Planica zum Saisonabschluss nun also die Skiflug-WM statt.

Vor allem für die Skisprung-Fans in Deutschland ist neben der Tournee das Weltcup-Springen in Willingen im Sauerland vom 7. bis 9. Februar 2020 ein Highlight. Erstmals findet in dieser Saison zudem ein Skispringen in Rumänien statt, genauer gesagt in Rasnov.

Noch nicht so eine lange Tradition wie die Vierschanzentournee hat die Raw Air, die mit zehn Springen an zehn Tagen direkt hintereinander in Skandinavien stattfindet. Dennoch übt sie mit ihrem hohen Preisgeld und ihrer hohen Intensität eine große Attraktion auf die Skispringer aus. Die Raw Air 2020 findet im März in Oslo, Lillehammer, Trondheim und Vikersund statt.

Skispringen: Termine 2019/20 und Highlights bei den Damen

Die Skispringerinnen starten am 6. Dezember 2019 mit dem Weltcup im norwegischen Lillehammer in die Saison 2019/20. Dadurch fällt im Vergleich zu den Vorjahren ein Höhepunkt weg: das Lillehammer Triple. Für die Damen ist vor allem die Raw Air ein Highlight. Die wird zusammen mit der Raw Air der Herren in Oslo, Lillehammer, Trondheim und Vikersund ausgetragen. Die Skispringerinnen bekommen dort das gleiche Preisgeld wie die Skispringer. Zudem gibt es als weitere Tournee bei den Frauen die Blue Bird.

Insgesamt sollen bei den Damen 21 Einzel-Weltcups und zwei Team-Wettbewerbe in der Saison 2019/20 stattfinden. Das Saisonfinale im Weltcup der Damen steigt vom 20. bis 22. März 2020 im russischen Tschaikowski. Ein richtiges Großereignis fehlt bei den Skispringerinnen 2019/20 allerdings - in einer Saison ohne Weltmeisterschaft oder Olympia.

Skispringen 2019/20 – der Zeitplan der Herren in Nischni Tagil (Russland)

Samstag, 7. Dezember 2019, 15.30 Uhr: Einzelspringen

Einzelspringen Sonntag, 8. Dezember 2019, 15.30 Uhr: Einzelspringen

Einzelspringen Im TV Übertragen werden die Weltcups aus Nischni Tagil im ZDF und auf Eurosport.

Skispringen 2019/20 – der Zeitplan der Damen in Lillehammer (Norwegen)

Freitag, 6. Dezember 2019 : Qualifikation (Uhrzeit noch unbekannt)

: Qualifikation (Uhrzeit noch unbekannt) Samstag, 7. Dezember 2019, 12.45 Uhr: Einzelspringen (Großschanze)

Einzelspringen (Großschanze) Sonntag, 8. Dezember 2019, 14 Uhr: Einzelspringen (Großschanze)

Wo wird Skispringen 2019/20 im TV übertragen?

ARD und das ZDF wechseln sich auch 2019/20 bei der Übertragung von Weltcup-Wochenende zu Weltcup-Wochenende ab. Das ZDF zeigt den Start des Skisprung-Weltcups der Herren in Wisla. Auch Eurosport überträgt die Skisprung-Weltcups live im TV.

Wo läuft der Skisprung-Weltcup 2019/20 online im Live-Stream?

Wegen Terminüberschneidungen können nicht alle Weltcup-Skispringen live im TV gezeigt werden - vor allem nicht die der Frauen. Die gute Nachricht für alle Skisprung-Fans: ARD und ZDF übertragen die Weltcup-Skispringen auch im Live-Stream in ihren Mediatheken. Sie stellen zudem Live-Ticker zur Verfügung. Durch die Live-Übertragung im TV bei Eurosport sind die Weltcups 2019/20 erstmals auch im Live-Stream beim Sport-Streamingdienst Dazn zu sehen.

Ergebnisse und Weltcup-Stände der Skisprung-Saison 2019/20

Kann der Japaner Ryoyu Kobayashi wieder allen davon springen? Wer gewinnt seinen ersten Weltcup überhaupt und wie viele Siege fahren die deutschen Skispringer ein? Gibt es bei den Frauen eine neue Siegerin oder bestimmen die Norwegerin Maren Lundby, die Japanerin Sara Takanashi und Österreichs Daniela Iraschko-Stolz erneut neben den DSV-Springerinnen den Weltcup?

Hier finden Sie alle Ergebnisse der Einzel- und Teamspringen sowie den Stand in den Weltcup-Wertungen der einzelnen Disziplinen und im Gesamtweltcup 2019/20:

Wer hat die meisten Weltcupsiege beim Skispringen?

Der Österreicher Gregor Schlierenzauer hat die meisten Weltcupsiege in der Geschichte des Skispringens eingefahren. Der noch aktive Skispringer gewann bisher 53 Einzel-Weltcups. Seinen ersten Sieg feierte er in der Saison 2006/2007. Schlierenzauer liegt deutlich vor dem Finnen Matti Nykänen, der das Skispringen in den 1980er Jahren dominierte. Polens Skisprung-Legende Adam Małysz liegt auf Platz drei des Rankings der meisten Weltcupsiege mit 39 Siegen. Der beste deutsche Skispringer liegt auf Platz fünf: Jens Weißflog mit 33 Weltcup-Siegen.