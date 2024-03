LIVE Skispringen-Weltcup Wellinger in der Skifliegen-Qualifikation Zehnter

Düsseldorf · Andreas Wellinger hat sich in der Qualifikation für das Fliegen am Monster-Bakken in Vikersund von seinem jüngsten Rückschlag gut erholt gezeigt. In unserem Telegramm verpassen Sie nichts zum Skisprung-Weltcup.

15.03.2024 , 17:48 Uhr

Andreas Wellinger in Aktion. Foto: AP/Geir Olsen

(red/dpa/sid)