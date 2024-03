LIVE Skispringen-Weltcup Wellinger am Monsterbakken in Top Ten - Kugel für Kraft

Düsseldorf · Andreas Wellinger hat an einem Marathon-Tag am Monsterbakken das Podest gleich zweimal verpasst. Stefan Kraft ist erneut der Gewinner des Gelben Trikots. In unserem Telegramm verpassen Sie nichts zum Skisprung-Weltcup.

17.03.2024 , 17:58 Uhr

Gewann den Weltcup: Stefan Kraft aus Österreich. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

(red/dpa/sid)