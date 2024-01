Stürze, Krankheiten, Pech Der Innsbruck-Fluch der DSV-Adler

3. Janua r 2021: Geigers Absturz, Teil 2

Das Deja-vu: Geiger träumt nach seinem Sieg in Oberstdorf und Rang fünf in Garmisch als Gesamt-Zweiter erneut vom Tournee-Sieg. Doch in Innsbruck geht wieder der erste Durchgang in die Hose, der Oberstdorfer landet nur auf Platz 16. „Dass es dieses Jahr wieder so ist, da kriegt man einfach nur das Kotzen“, sagt Geiger.