„Hatte wirklich schöne Jahre“ : Skispringer Severin Freund beendet seine Karriere

Planica Überraschung zum Saisonende: Severin Freunde beendet seine Karriere. Diesen Entschluss verkündete der 33-Jährige am Sonntag beim Weltcup-Finale in Planica.

Der frühere Weltklasse-Skispringer Severin Freund beendet seine Karriere. „In den letzten Wochen ist mir klar geworden, dass die Zeit als aktiver Sportler zu Ende geht“, sagte Freund beim Weltcupfinale im slowenischen Planica am Sonntag. „Ich hatte wirklich schöne Jahre und habe viele wertvolle Erfahrungen sammeln dürfen. Nach meinem Comeback mit den tollen Erfolgen in den letzten beiden Jahren, bin ich mit mir im Reinen und kann dieses Kapitel in meinem Leben so abschließen, wie ich es mir vorgestellt habe.“