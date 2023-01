„Tut uns gut“ Skispringer „Hille“ Raimund rockt die Tournee

Am Schanzentisch funktioniert es dafür derzeit beinahe mühelos. Im November gehörte der 22-Jährige erstmals außerhalb der nationalen Gruppe zum Weltcup-Team. Bei der Tournee sprang er dann ins Rampenlicht: Mit den Rängen 14, 15 und 13 erreichte er die drei besten Ergebnisse seiner Karriere, am Bergisel in Innsbruck war er sogar bester Deutscher. Auch in der Quali zum Tournee-Abschluss in Bischofshofen zeigte er als 17. erneut einen grundsoliden Sprung.