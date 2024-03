LIVE Skispringen-Weltcup Österreicher Stefan Kraft sichert sich den Gesamtweltcup

Düsseldorf · Stefan Kraft ist erneut der Gewinner des Gelben Trikots. Seine Skisprung-Dominanz untermauert er am Sonntag beim Fliegen in Vikersund. In unserem Telegramm verpassen Sie nichts zum Skisprung-Weltcup.

17.03.2024 , 12:26 Uhr

Gewann den Weltcup: Stefan Kraft aus Österreich. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

(red/dpa/sid)