LIVE Skispringen-Weltcup „Schade, schade“ – Katharina Schmid vergibt Sieg in Oslo

Düsseldorf · Platz eins zur Halbzeit und doch kein Sieg: Katharina Schmid vergibt beim Skispringen in Oslo eine Führung und landet am Ende nur auf Rang sechs. In unserem Telegramm verpassen Sie nichts zum Skisprung-Weltcup.

10.03.2024 , 19:02 Uhr

Katharina Schmid aus Deutschland in Aktion. Foto: AFP/GEIR OLSEN

(red/dpa/sid)