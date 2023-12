„Die Tournee ist das Ziel“ Geigers Höhenflug weckt Hoffnungen

Zunächst aber geht es noch zur Generalprobe nach Engelberg, dort stehen am Wochenende die zwei letzten Wettkämpfe vor der Weihnachtspause an. Auf der Groß-Titlis-Schanze hatte Geiger 2018 seinen ersten Weltcupsieg gefeiert, 2021 gewann er dort erneut. Gut möglich also, dass die Podestserie auch in der Schweiz hält - und am besten noch ein paar Wochen länger.