„Bitterer Tag“ für deutsche Skispringer : Geiger hakt nach Rang zwölf die Kristallkugel ab

Planica Die deutschen Skispringer enttäuschen zum Auftakt des Final-Wochenendes in Slowenien. Karl Geiger landet nur auf Rang zwölf. Zudem scheiden gleich drei Adler des Deutschen Skiverbandes nach einem Durchgang aus. Sloweniens Springer schreiben dagegen Geschichte.

Karl Geiger blickte mürrisch auf die Anzeigetafel, dann hakte er den Traum von der Kristallkugel ab: Mit Rang zwölf bei den slowenischen Festspielen in Planica hat der Oberstdorfer die wohl entscheidende Niederlage im Kampf um den Skisprung-Gesamtweltcup kassiert. „Das ist schade, weil mir in den letzten Wochen das Gas ausgegangen ist. Aber ich bin eine gute Saison gesprungen", sagte der Bayer in der ARD .

Das Rennen um die Kristallkugel sieht Horngacher, der wohl über die Saison hinaus Bundestrainer bleiben wird, ebenfalls als entschieden an. „Das wird für Karl sehr unrealistisch, hier noch mitzumischen. Der zweite Platz ist aber auch nicht so schlecht", sagte der Österreicher.

Vor dem großen Finale steht am Samstag zunächst noch ein Teamwettkampf an. Ganz ohne Ziel bleibt Geiger dabei nicht: „Meine persönliche Bestmarke von 243,5 Meter zu knacken – das wäre schön", sagt er. Neben dem Oberstdorfer nominierte Bundestrainer Stefan Horngacher am Freitag Markus Eisenbichler, Andreas Wellinger und Constantin Schmid für den Teamwettbewerb an diesem Samstag (10 Uhr/ARD und Eurosport). Das teilte der Deutsche Skiverband kurz nach dem Einzelwettbewerb mit.