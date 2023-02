Skispringer betreten Neuland Lake Placid, Super-Team – und was noch?

„Ich war noch nie in Lake Placid. Das wird richtig spannend“, sagte Wellinger. In der Tat wartet im verschneiten Olympia-Ort von 1932 und 1980 ein außergewöhnliches Wochenende. 33 Jahre nach dem Sieg von Andre Kiesewetter, einem der ersten deutschen V-Springer, findet in Lake Placid wieder ein Weltcup statt. Und nicht nur das: Mit dem Super-Team wartet am Samstag auch ein brandneues Format auf die Männer.