Granerud gewinnt Vierschanzentournee Krönung eines wundersamen Aufstiegs

Auch in diesem Jahr dürften sie in Norwegen kurz in Sorge verfallen sein, als Granerud in Innsbruck nach nur einem Sprung bereits die Hälfte seines Vorsprungs auf den zweitplatzierten Dawid Kubacki eingebüßt hatte. Doch die Sorge währte nicht allzu lang: Granerud blieb nervenstark und flog im zweiten Durchgang über elf Meter weiter als Kubacki.