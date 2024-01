SKispringen Darum legt Schmid eine Weltcuppause ein

Skisprung-Weltmeisterin Katharina Schmid legt nach ihrem enttäuschenden Saisonstart eine Weltcuppause ein. Die Oberstdorferin geht am Mittwoch und Donnerstag auf der Kleinschanze in Villach nicht an den Start und absolviert stattdessen einen Trainingsblock. Die Entscheidung sei in Absprache mit den Trainern getroffen worden, teilte der Deutsche Skiverband mit.