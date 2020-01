Bundestrainer: Alois Gorjanc (1968 bis 1975)

Wichtigste Erfolge: -

"Hab' ich gehabt schon viele schwarze Tage", sagte der Jugoslawe nach dem deutschen Olympia-Debakel 1972: "In Sapporo waren es die schwärzesten. Aber jetzt werden Köpfe rollen." Sein eigener purzelte erst drei Jahre später. Dabei nahm ihn selbst Vorgänger Roscher in Schutz: "Ihn trifft keine Schuld. In der Bundesrepublik scheitert jede vernünftige Arbeit an Verbands- und Vereinsquerelen."