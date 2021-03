Nach schrecklichem Sturz : Skispringer Tande aus dem Koma erwacht

München Vier Tage nach seinem schrecklichen Sturz beim Skifliegen in Planica ist Skispringer Daniel Andre Tande aus dem Koma erwacht. Das teite der Sportchef der norwegischen Skisprung-Abteilung mit.

Skispringer Daniel Andre Tande ist vier Tage nach seinem Horror-Sturz aus dem Koma erwacht. "Daniel ist in der Nacht aufgewacht und hat bereits mit seiner Freundin und seiner Mutter gesprochen. Vielen Dank an die fantastischen Menschen in Planicas Trauma-Zentrum und dem Krankenhaus in Ljubljana", teilte der norwegische Sportchef Clas Brede Braathen am Montagmorgen mit.