Erfolge, Teams, Laufbahn Das ist Skisprungbundestrainer Stefan Horngacher

Stefan Horngacher wurde am 20. September 1969 in Wörgl (Österreich) geboren. Inzwischen lebt er in Titisee-Neustadt, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er sprang schon als Kleinkind auf selbstgebauten Skischanzen. 1988 schaffte er den Sprung in den Nationalkader des ÖSV (Österreichischer Skiverband).