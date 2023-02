ZDF-Zuschauer sahen Medaillengewinne nicht DSV „sehr traurig“ über „skandalöse“ TV-Unterbrechung beim Skispringen

Das vorzeitige Ende der ZDF-Skisprungübertragung von den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften am Samstagabend in Planica hat den Deutschen Skiverband verärgert. „Das ist von unseren Leuten als skandalös und sehr traurig und wütend aufgenommen worden. So etwas passiert nicht so oft, dass drei Leute Chancen auf die Medaillen haben – zwei haben es ja geschafft. Das verstehen wir alle nicht“, sagte Teammanager Horst Hüttel am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Planica.