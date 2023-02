Verband und Fans sauer Darum zeigt das ZDF die Medaillenentscheidungen beim Skispringen nicht im TV

Am Sonntag erklärte das ZDF die Maßnahme. „Mit Live-Übertragungen der Nordischen Ski-WM aus Planica sowie dem Finale des Rodel-Weltcups aus Winterberg stand der gestrige Samstag im ZDF ab 9:40 Uhr ganz im Zeichen des Wintersports“, teilte das ZDF in einem Statement mit. Auch am Sonntag sah es ähnlich aus. Problematisch seien die Verzögerungen durch den starken Wind gewesen. „Wetterbedingt konnte deshalb das Ende des Wettbewerbs nicht mehr im TV, aber im ZDF-Livestream gezeigt werden. Bevor das ZDF pünktlich um 19 Uhr die “heute”-Nachrichten zeigte, wies der Reporter in Planica mehrfach darauf hin, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer die Schlussphase des Wettkampfes bei sportstudio.de und in der ZDFmediathek verfolgen können. Hier wurde die Live-Berichterstattung aus Slowenien in ganzer Länge zu Ende geführt.“ Das wiederholte sich auch am Sonntag, als das deutsche Team um Wellinger und Katharina Althaus um Gold sprangen.