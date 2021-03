Aufwachprozess nach Horror-Sturz eingeleitet : Skispringer Tande wird aus dem künstlichen Koma geweckt

Oslo Daniel Andre Tande befindet sich nach seinem schweren Sturz beim Weltcup-Finales der Skispringer im slowenischen Planica im künstlichen Koma, ist aber „stabil“. Nun hat der Aufwachprozess begonnen.

Nach seinem schweren Sturz beim Skifliegen in Planica wird Skispringer Daniel André Tande langsam aus dem künstlichen Koma geholt. Der Aufwachprozess habe am Samstag begonnen, sei aber ein zeitaufwendiger Prozess, teilte der norwegische Skiverband am Sonntagvormittag mit. Der 27-Jährige werde weiterhin im Universitätskrankenhaus in Ljubljana behandelt, Norwegens Sportchef Clas Brede Braathen sei während des Aufwachvorgangs bei ihm.