LIVE Skispringen-Weltcup Wellinger 15. der Quali in Oslo

Düsseldorf · Andreas Wellinger hat in der Qualifikation zum Auftakt der Raw-Air-Tour in Norwegen den 15. Platz belegt. In unserem Telegramm verpassen Sie nichts zum Skisprung-Weltcup.

08.03.2024 , 18:23 Uhr

Andreas Wellinger aus Deutschland in Aktion. Foto: dpa/Jussi Nukari

(red/dpa/sid)