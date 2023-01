LIVE Skispringen Freitag gelingt das beste Weltcup-Ergebnis ihrer Karriere

Düsseldorf · Eva Pinkelnig und Selina Freitag liefern sich beim Weltcup in Zao bis zum letzten Springen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Ende setzt sich die Österreicherin knapp durch. In unserem Skisprung-Telegramm verpassen Sie nichts.

15.01.2023, 09:48 Uhr

Selina Freitag. Foto: dpa/Stefan Adelsberger

(red/dpa/sid)