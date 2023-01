LIVE Skispringen „Bin mega froh“ - Althaus gewinnt Weltcup in Sapporo

Düsseldorf · Skispringerin Katharina Althaus hat in Japan ihren dritten Saisonsieg gefeiert. Die Olympia-Zweite gewann in Sapporo. Selina Freitag rundete als Sechste das starke DSV-Ergebnis ab. In unserem Skisprung-Telegramm verpassen Sie nichts.

07.01.2023, 10:37 Uhr

Katharina Althaus. Foto: dpa/Stefan Adelsberger

