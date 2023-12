LIVE Skispringen 2023/2024 Hoffnung auf Tourneestart schwindet – Eisenbichler auch in Engelberg nicht am Start

Düsseldorf · Markus Eisenbichler wird auch in Engelberg nicht an den Start gehen, sondern beim zweitklassigen Continental Cup in Finnland antreten. In unserem Telegramm verpassen Sie nichts zur Saison im Skispringen.

13.12.2023 , 14:31 Uhr

Skispringer Markus Eisenbichler. Er gehört weiter nicht zum Weltcup-Team. Foto: dpa/Jens Niering

