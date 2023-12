LIVE Skispringen 2023/2024 Schmid 13. – Skispringerinnen kommen nicht in Schwung

Düsseldorf · Die deutschen Skispringerinnen sind noch nicht richtig in der aktuellen Weltcup-Saison angekommen. In Engelberg landete Katharina Schmid als beste Deutsche auf Rang 13. In unserem Telegramm verpassen Sie nichts zur Saison im Skispringen.

15.12.2023 , 17:18 Uhr

Katharina Schmid aus Deutschland in Aktion. Foto: dpa/Philipp Schmidli

Die Weltcup-Termine der Skispringer in der Saison 2023/24 Initial rendered content

(red/dpa/sid)