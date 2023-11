Weltcup-Start in Lillehammer Mit diesen Zielen gehen die Skispringerinnen in die Saison

Ein weiterer Höhepunkt insbesondere für das DSV-Team wird die Two-Nights-Tour mit Wettkämpfen in Garmisch-Partenkirchen und Oberstdorf. Weil es immer noch keine Vierschanzentournee für die Frauen gibt, haben der DSV und die beiden Ausrichter zum Jahreswechsel 2023/24 nun das Format mit immerhin zwei Etappen der traditionsreichen Tournee der Männer ins Leben gerufen. Am 30. Dezember wird in Garmisch-Partenkirchen gesprungen, an Neujahr in Oberstdorf. Das sei zwar nicht die so ersehnte Vierschanzentournee, „Trotzdem wird das für mich gerade mit dem Heimspringen in Oberstdorf ein Highlight“, sagte Schmid.