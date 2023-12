LIVE Skispringen 2023/2024 DSV-Springer Raimund fällt mit Infekt in Klingenthal aus

Düsseldorf · Das deutsche Team geht mit einem Skispringer weniger in den Heimweltcup in Klingenthal. In unserem Telegramm verpassen Sie nichts zur Saison im Skispringen.

07.12.2023 , 16:26 Uhr

Philipp Raimund muss in Klingenthal krank passen. Foto: AFP/GEIR OLSEN

Schnee in Massen, dazu ein Hauch von Weihnachten: Zumindest optisch kann Klingenthal vor dem Skisprung-Weltcup am Wochenende mit Skandinavien mithalten. Beste Voraussetzungen also für Andreas Wellinger. „Klingenthal ist immer cool. Hoffentlich können wir da weitermachen, wo wir aufgehört haben", sagt der zweimalige Olympiasieger nach seinem Traumstart im hohen Norden Europas. Mit der Empfehlung von drei Podestplätzen in Folge geht Wellinger in das erste Heimspiel der Saison. Im Vogtland wollen Wellinger, Karl Geiger, Pius Paschke und Co. endlich Überflieger Stefan Kraft ärgern, der bislang alle vier Wettkämpfe des Winters gewonnen hat. Fehlen wird dem DSV-Team allerdings Philipp Raimund, der erkrankt ist. Der Bundestrainer wird niemanden dafür nachnominieren, da die B-Mannschaft bereits zum Continental Cup nach Lillehammer gereist ist. Im Kampf gegen den alles überragenden Österreicher Kraft setzt Wellinger durchaus auf den Heimvorteil. „Wir haben in den letzten Monaten in Klingenthal trainiert und auch die deutschen Meisterschaften auf dieser Schanze ausgesprungen", sagt der 28-Jährige: „Ich freue mich sehr drauf, vor allem auf die Unterstützung der Fans. Es ist einfach etwas ganz Besonderes, vor dem eigenen Publikum fliegen zu können." Zuschauer dürften in der Tat reichlich kommen - neben den deutlich höheren Temperaturen wird dies der größte Unterschied zu den Springen in Kuusamo und Lillehammer. Fast 40 Freiwillige befreiten vor dem Wochenende mit Schneeschaufeln und Schneefräse die Tribünen vom Neuschnee, um für beste Bedingungen zu sorgen. Die Weltcup-Termine der Skispringer in der Saison 2023/24

(red/dpa/sid)