LIVE Skispringen 2023/2024 Geiger führt nach dem ersten Durchgang in Klingenthal

Düsseldorf · Skispringer Karl Geiger kämpft auch zum Abschluss des Weltcup-Heimspiels in Klingenthal um den Sieg. Der 30-Jährige liegt nach dem ersten Durchgang in Führung. In unserem Telegramm verpassen Sie nichts zur Saison im Skispringen.

10.12.2023 , 17:18 Uhr

Karl Geiger aus Deutschland in der Anlaufspur. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

(red/dpa/sid)