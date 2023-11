LIVE Skispringen Wellinger auf dem Podest – Kraft überragt

Düsseldorf · Guter Start für das deutsche Team in den Weltcup: In Ruka belegt es die Ränge drei bis fünf. Ein Österreicher überragt. In unserem Telegramm verpassen Sie nichts zur Saison im Skispringen.

26.11.2023 , 18:09 Uhr

Andreas Wellinger aus Deutschland in Aktion. Foto: dpa/Jussi Nukari

Die Weltcup-Termine der Skispringer in der Saison 2023/24 Initial rendered content

(red/dpa/sid)