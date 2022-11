Schanzen, Orte, Daten Die Weltcup-Termine der Skispringer in der Saison 2022/23

Weltcup-Termine 2022/23 – Skispringen in Lake Placid (USA)

Eigentlich sollte am 11. und 12. Februar 2023 nach 18 Jahren wieder ein Skispringen in den USA in Iron Mountain stattfinden. Am 10. August wurde dies aber abgesagt, weil die Anlage nicht rechtzeitig fertig wird. Ende September bekam Lake Placid als Ersatz den Zuschlag, so dass nun doch ein Weltcup in den USA stattfindet.

11. Februar 2023 Einzel von der Großschanze

11. Februar 2023 Super-Team

12. Februar 2023 Einzel von der Großschanze