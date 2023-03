LIVE Skispringen Geiger sichert sich beim Springen in Lahti einen Podestplatz

Düsseldorf · Karl Geiger schafft es kurz vor Ende der Saison noch mal auf das Podest. In Lahti wird der Mixed-Weltmeister Dritter. Der Wind sorgt in Finnland für viele Probleme. In unserem Telegramm verpassen Sie nichts zur Saison 2022/2023 im Skispringen.

26.03.2023, 17:29 Uhr

Karl Geiger. Foto: dpa/Antti H'm'l'inen

