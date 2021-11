Für die Skispringerinnen beginnt die neue Saison am 26. November im russischen Nischni Tagil. Höhepunkt der Saison sind die Olympischen Winterspiele in Peking. Aber auch die vier gemeinsamen Weltcup-Stationen mit den Herren in Klingenthal, Willingen, Lillehammer und Oslo werden ein Höhepunkt für die Frauen. Wo wird sonst noch Station gemacht? Hier finden Sie alle Weltcupstationen 2021/22 der Skispringerinnen.