Skispringen-Telegramm 2020/21 : Weltcup der Skispringerinnen in Japan wegen Corona abgesagt

Katharina Althaus. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Düsseldorf Die Skisprung-Saison 2020/21 ist gespickt mit Höhepunkten. Die abgesagte Skiflug-WM in Planica soll im Dezember nachgeholt werden. Außerdem steht die Nordische Ski-WM in Oberstdorf an. Doch Corona wird vor allem die Zuschauerzahl beeinflussen. In unserem Telegramm halten wir Sie auf dem Laufenden.

Der ursprünglich für Mitte Januar geplante Weltcup der Skispringerinnen im japanischen Zao ist wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt worden. Das teilte der Weltverband Fis am Montag mit. Ob es für die Wettkämpfe, die vom 15. bis zum 17. Januar 2021 angesetzt waren, einen Ersatz gibt, ist noch offen. In Zao waren zwei Einzel- und ein Mannschaftsspringen für Katharina Althaus, Juliane Seyfarth und ihre deutschen Teamkolleginnen sowie ihre Konkurrentinnen angesetzt gewesen.

Ob die Übersee-Weltcups der Männer stattfinden, steht derweil noch nicht fest. Zur Herausforderung werden vor allem die Wettbewerbe im japanischen Sapporo (6./7. Februar) und auf der künftigen Olympia-Schanze in Peking/China (13./14. Februar).

+++++25. Okrober 2020+++++

WM-Dritter Peier erleidet Kreuzbandriss - Skisprung-Saison beendet

Foto: dpa/Hendrik Schmidt 11 Bilder Der Kader der deutschen Skispringer

Der Schweizer Skisprung-WM-Dritte Killian Peier hat sich am Samstag bei den nationalen Meisterschaften einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen und fällt damit für den Weltmeisterschafts-Winter 2020/21 aus. Dies teilte der 25-Jährige über die sozialen Netzwerke mit.

Besonders bitter: Anfang Oktober hatte sich Peier wie Landsmann Andreas Schuler mit dem Corona-Virus infiziert. Um dem Topmann die Teilnahme zu ermöglichen, wurden die Schweizer Meisterschaften zwei Wochen nach hinten verschoben.

Foto: dpa, ade fdt 24 Bilder Das sind die Weltcup-Termine der Skispringer 2020/21

"Mein Sprung war sehr gut und spiegelte meine Leistung der letzten Wochen wider. Beim Telemark wollte ich meine ganze Siegermentalität zeigen - das hat mein Knie nicht mitgemacht", schrieb Peier: "Ich werde jetzt alles tun, um für nächstes Jahr wieder fitzuwerden."

Peier war in den vergangenen beiden Jahren der beste Schweizer im Weltcup und hatte Topstar Simon Ammann den Rang als Nummer eins der Eidgenossen abgenommen. Der zweimalige Doppel-Olympiasieger Ammann (39), der seine Karriere fortsetzt, wurde am Wochenende beim Sieg von Gregor Deschwanden Dritter.

+++++23. Oktober 2020+++++

Neujahrsspringen ohne Zuschauer

Dem Neujahrsspringen der Vierschanzentournee droht in diesem Winter wegen der Corona-Krise ein Geisterwettbewerb. Man plane für das Event am 1. Januar 2021 derzeit wegen gestiegener Corona-Zahlen ohne Zuschauer, sagte Präsident Michael Maurer vom Skiclub Partenkirchen am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. „Wir lassen uns eine Hintertür offen, wenn sich die Lage bessern sollte“, fügte Maurer hinzu. Zuvor hatte der „Münchner Merkur“ (Donnerstag) über ein drohendes Geisterspringen in Garmisch-Partenkirchen berichtet.

Beim Tournee-Start der Skispringer in Oberstdorf sind derzeit 2500 Zuschauer geplant. Die Tickets, die am 1. Oktober in den freien Verkauf kamen, waren innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Offen ist bisher, wie es zuschauermäßig bei den beiden Österreich-Stationen in Innsbruck und Bischofshofen aussieht.

Foto: dpa/Hendrik Schmidt 16 Bilder Das sind die Weltcup-Termine der Skispringerinnen 2020/21

+++++23. Oktober 2020+++++

Sven Hannawald wird Nachfolger von Dieter Thoma als ARD-Experte

Sven Hannawald tritt als Skisprungexperte der ARD die Nachfolge von Dieter Thoma an. Das teilte der öffentlich-rechtliche Sender am Freitag mit. Der 45 Jahre alte Hannawald war bislang Co-Kommentator bei Eurosport und soll künftig gemeinsam mit Moderator Matthias Opdenhövel für das Erste arbeiten. „Nach den vier erfolgreichen Jahren mit Eurosport freue ich mich nun sehr auf die neuen Aufgaben im Skisprung-Team der ARD“, wird der frühere Vierschanzentournee-Sieger in der Mitteilung zitiert.

Hannawald war nach seinem Karriereende schon 2005/2006 einmal für die ARD im Einsatz, damals an der Seite des inzwischen gestorbenen Ex-Bundestrainers Reinhard Heß. ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky sagte: „Mein Dank gilt deshalb natürlich vor allem Sven Hannawald für seine Zusage und Flexibilität, aber insbesondere auch den Kollegen von Eurosport, die diesen Wechsel ermöglicht haben.“ Dieter Thoma hatte Anfang des Monats nach 20 Jahren seinen Abschied als TV-Experte verkündet.

+++++23. Oktober 2020+++++

Katharina Althaus ist deutsche Meisterin

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand 7 Bilder Die Disziplinen im Skispringen

Die Olympia-Zweite Katharina Althaus hat zum fünften Mal den Titel als deutsche Skisprungmeisterin erobert. Die 24-Jährige gewann am Freitag auf ihrer Heimschanze in Oberstdorf nach Sprüngen auf 96,5 und 100 Meter. Althaus landete damit nur einen halben Punkt vor Juliane Seyfarth, der Sprünge auf 100 und 97,5 Meter gelangen. Althaus und Seyfarth haben seit 2013 sieben von acht nationalen Titeln unter sich ausgemacht, 2018 sicherten sie sich in Hinterzarten sogar punktgleich gemeinsam den Titel. Platz drei ging wie im Vorjahr an Agnes Reisch.

Am Donnerstag hatte Markus Eisenbichler erstmals die nationale Konkurrenz der Männer für sich entschieden. Der Siegsdorfer setzte sich vor Martin Hamann und Favorit Karl Geiger durch. Am Abend gewann das bayerische Quartett um Eisenbichler und Geiger erwartungsgemäß auch den Team-Titel.

++++22. Oktober 2020++++

Willinger Stephan Leyhe verpasst Saison 2020/21 nach Kreuzbandriss

Skispringer Stephan Leyhe wird nach seinem Kreuzbandriss trotz guter gesundheitlicher Fortschritte die komplette kommende Saison verpassen. „Wir werden ein Jahr Pause machen, um die Verletzung komplett auszuheilen, und nächstes Jahr neu beginnen“, sagte Bundestrainer Stefan Horngacher am Donnerstag. „In diesem Jahr springt Stephan definitiv nicht“, ergänzte der Österreicher und bezog seine Aussage auf den kompletten Weltcup-Winter.

Leyhe gehe es „sehr, sehr gut“, sagte Horngacher. „Er trainiert schon ein bisschen mehr. Er hat nie Schmerzen gehabt, er hat nie Schwellungen gehabt im Knie. Er hat auch die ärztliche Freigabe bekommen, dass er fast alles machen kann - außer Skispringen.“ Der 28 Jahre alte Hesse, der im Februar ausgerechnet beim Heim-Springen in Willingen seinen ersten Weltcupsieg im Einzel gefeiert hatte, hatte sich im letzten Sprung der vorzeitig abgebrochenen vergangenen Saison einen Kreuzbandriss zugezogen.

+++++22. Oktober 2020+++++

Markus Eisenbichler ist erstmals Deutscher Meister

Skisprung-Weltmeister Markus Eisenbichler hat sich erstmals in seiner Karriere den Titel des deutschen Meisters gesichert. Der 29-Jährige aus Siegsdorf setzte sich in Oberstdorf mit Sprüngen auf 140,5 und 139,0 m klar vor Martin Hamann (Aue) und Lokalmatador Karl Geiger durch.

"Für mich ist das viel wert, meistens habe ich es bislang bei der DM vermasselt", sagte Eisenbichler: "Deutscher Meister kann sich nicht jeder nennen." Geiger war mit Platz drei "super happy, es passt."

Olympiasieger Andreas Wellinger (Ruhpolding) musste sich in seinem ersten Wettkampf seit 19 Monaten mit dem 13. Platz begnügen. Der 25-Jährige hatte im Juni 2019 einen Kreuzbandriss erlitten und den vergangenen Winter komplett verpasst. David Siegel (Baiersbronn) kam nach ebenfalls langer Zwangspause nach einem Kreuzbandriss Anfang 2019 auf Platz elf.

"Die beiden haben schon im Sommer sehr gute Sprünge gezeigt und brauchen jetzt Wettkampfpraxis", sagte Geiger über seine Kollegen, "wenn das Vertrauen zurückkommt, können sie sich gut entwickeln."

+++++17. Oktober 2020+++++

Olympiasieger Andreas Wellinger macht Pilotenschein

Skisprung-Olympiasieger Andreas Wellinger liebt auch abseits der Schanzen das Fliegen: Der 25-Jährige arbeitet derzeit am Pilotenschein. "Flugstunden habe ich jetzt zehn. Ich habe meine ersten Landungen selber gemacht, die sind noch ein bisschen holprig", sagte der lange verletzte Bayer in einem Instagram-Live bei BR24Sport.

Das Fliegen sei "wahnsinnig interessant" und gerade bei der Aerodynamik vergleichbar mit dem Skispringen. Er sei generell ein "kleiner Adrenalin-Junkie", sagte Wellinger: "Meine Schwester hat irgendwann mal gesagt, als ich von der Brücke ins Wasser gesprungen bin: Du hast auch immer den Drang, dich umzubringen. Ein bisschen hoch gegriffen. Aber tendenziell steckt da schon was dahinter."

Wellinger arbeitet derzeit an seinem Comeback. Im Juni 2019 hatte er das Kreuzband gerissen und war im vergangenen Winter komplett ausgefallen. "Klar will ich wieder ganz nach oben. Aber man kann aber lange noch nicht sagen, ob es auch bis dahin reicht", sagte er.

Die kommende Saison soll am 21./22. November im polnischen Wisla beginnen. Höhepunkt des Winters ist neben der Vierschanzentournee (30. Dezember bis 6. Januar) die Heim-WM in Oberstdorf (23. Februar bis 7. März 2021).

+++++16. Oktober 2020+++++

Skisprung-Weltcup in Engelberg wegen Corona-Pandemie ohne Zuschauer

Wegen der Corona-Krise werden alle alpinen Skirennen in der Schweiz in diesem Weltcup-Winter ohne Zuschauer gefahren. Das teilte der Verband Swiss Ski am Freitag mit. Betroffen sind die Frauen-Rennen in St. Moritz und Crans-Montana, die Männer-Events in Adelboden und Wengen sowie das gemeinsame Weltcup-Finale in Lenzerheide. Auch beim Skispringen in Engelberg sind keine Fans zugelassen. Auf Event-Zelte oder spezielle Zuschauer-Veranstaltungen rund um die Wettkämpfe werde ebenfalls verzichtet, hieß es.

Die Eidgenossen wollen mit dieser Entscheidung noch vor Beginn der Weltcup-Saison für Planungssicherheit bei den Veranstaltern sorgen. Dadurch sollen etwa teure Aufbauten von temporären Tribünen frühzeitig nicht nötig werden. Zugleich müssen die Weltcup-Orte aber auf Einnahmen aus Eintrittskarten und VIP-Paketen verzichten.

Auch beim Weltcup-Start an diesem Wochenende in Sölden in Tirol sind keine Fans zugelassen. In Österreich wurde zuletzt prognostiziert, dass auch beim Weltcup-Höhepunkt in Kitzbühel wohl keine Zuschauer neben der Strecke und im Ziel dabei sein werden. Mit Blick auf die WM im Februar in Cortina d'Ampezzo gingen die Veranstalter bisher davon aus, dass deutlich weniger Fans als möglich erlaubt sind.

+++++24. April 2020+++++

Skisprung-Saison 2020/21 gespickt mit zahlreichen Höhepunkten

Auf die deutschen Skispringer um den Gesamtweltcupzweiten Karl Geiger und den dreimaligen Weltmeister Markus Eisenbichler kommen im nächsten Winter zahlreiche Höhepunkte zu. Neben der ohnehin geplanten Heimweltmeisterschaft in Oberstdorf (23. Februar bis 7. März) und der Vierschanzentournee (29. Dezember bis 6. Januar) soll bereits vor dem Jahreswechsel die Skiflug-WM nachgeholt werden. Das geht aus dem am Freitag veröffentlichten provisorischen Kalender des Ski-Weltverbandes FIS hervor.

Das im März wegen der Coronakrise ausgefallene Event soll demnach vom 11. bis 13. Dezember im slowenischen Planica stattfinden. Das Weltcupfinale wird planmäßig vom 26. März bis 28. März an gleicher Stelle ausgetragen, zuvor steht mit der in diesem Jahr ebenfalls abgebrochenen Raw-Air-Tour in Norwegen (12. bis 21. März) das letzte Saisonhighlight auf dem Plan. Der Skisprungwinter soll wie bereits in den letzten Jahren im polnischen Wisla (21. bis 22. November) starten.

In Deutschland werden die Skispringer gleich fünfmal zu Gast sein. Neben der Weltmeisterschaft in Oberstdorf, den Tourneespringen an gleicher Stelle und in Garmisch gehören auch Titisee-Neustadt (9. bis 10. Januar) und Willingen (29. bis 31. Januar) wie im Vorjahr zum Kalender.

Die Frauen sollen neben der WM in Oberstdorf auch am 30. und 31. Januar in Deutschland springen, der Austragungsort ist aber noch offen. Für Katharina Althaus und Co. stehen nach der Weltmeisterschaft mit der Raw-Air-Tour und der Blue-Bird-Tour in Russland noch zwei Höhepunkte an. Das Internationale Skisprung Komitee wird am 18. Mai abschließend über beide Kalender entscheiden.

+++++31. März 2020+++++

Skiflug-WM in Planica soll Mitte Dezember nachgeholt werden

Die wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagte Skiflug-Weltmeisterschaft in Planica/Slowenien soll in der zweiten Dezemberhälfte noch vor Weihnachten nachgeholt werden. Das gaben die Organisatoren am Dienstag bekannt, ohne allerdings einen genauen Termin zu nennen. Ursprünglich sollten die Welt-Titelkämpfe vom 19. bis 22. März ausgetragen werden. Die Eintrittskarten würden ihre Gültigkeit behalten, hieß es.

+++++13. März 2020+++++

Stephan Leyhe erleidet nach Sturz Kreuzbandriss