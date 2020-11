Skispringen-Telegramm 2020/21 : Severin Freund dachte über Karriereende nach

Severin Freund. Foto: dpa/Urs Flueeler

Düsseldorf Die Skisprung-Saison 2020/21 ist gespickt mit Höhepunkten. Die abgesagte Skiflug-WM in Planica soll im Dezember nachgeholt werden. Außerdem steht die Nordische Ski-WM in Oberstdorf an. Doch Corona wird vor allem die Zuschauerzahl beeinflussen. In unserem Telegramm halten wir Sie auf dem Laufenden.

Der frühere Skisprung-Weltmeister Severin Freund hat während seiner schier ewigen Leidenszeit auch kurz über ein Karriereende nachgedacht. "Da gab es schon den Gedanken: 'Willst du dir das wirklich noch einmal geben?'", sagte der 32-Jährige im Interview mit der Passauer Neuen Presse. Im Februar 2019 musste sich der Niederbayer nach zwei Kreuzbandrissen einer Meniskus-OP unterziehen, die Zeit sei "ein dunkler Punkt" gewesen.

Allerdings wurde Freund schnell klar, dass er es "noch einmal wissen möchte", sagte der Weltmeister von 2015. Die nächsten Jahre gebe es "schon noch etwas zu tun" und "wenn es mich nicht mehr kitzelt, höre ich auf".

Derzeit merkt Freund einen Aufwärtstrend. "Athletisch schaut es echt gut aus und auch auf der Schanze geht es langsam in die richtigen Bahnen", sagte er: "Trotzdem bin ich noch nicht dort, wo ich hinmöchte." Die bislang letzte Top-10-Platzierung gelang dem Gesamtweltcupsieger von 2014/15 im Dezember 2016.

+++++19. November 2020+++++

Skispringer starten in harten Corona-Winter

Leere Ränge bis zur Tournee, Siegerehrungen auf Sparflamme, Reisen nur in der Blase: Für Markus Eisenbichler und die DSV-Adler wird der am Wochenende beginnende "Mammut-Winter" ein besonders rauher, sogar das Jubeln ist den Skispringern untersagt. Was bitter ist, denn gerade Dreifach-Weltmeister Eisenbichler hat viel vor, zuletzt war er in Top-Form. Aber: "Emotionale Ausbrüche wird es trotzdem geben", sagt der Bayer hoffnungsfroh. Notfalls eben alleine.

Denn das Hygienekonzept ist strikt: "Auf Jubelrituale wie Handshakes oder Umarmungen muss verzichtet werden", heißt es unter Punkt 5.2.12. der Leitlinien des Deutschen Skiverbandes. Und etwas weiter: "Die Übergabe von Preisen findet nur desinfiziert auf Kissen/Tabletts und mit Handschuhen statt."

Nach Spaß klingt das nicht, doch genau den will sich das Team von Bundestrainer Stefan Horngacher nicht verderben lassen. Denn Eisenbichler, Karl Geiger, Andreas Wellinger und Co. sind froh, dass in schwierigen Zeiten überhaupt gesprungen wird. Auch wenn vor dem Auftakt im polnischen Wisla viele Fragen offen sind. Immerhin: Bislang wurde nur der Weltcup Anfang Februar im japanischen Sapporo gestrichen. Alle übrigen Termine stehen - noch - im Kalender.

Das könnte sich indes noch ändern, wie FIS-Marketingchef Jürg Capol beim erstmals digital durchgeführten Forum Nordicum erklärte. Allen voran den für Februar geplanten Olympia-Tests in Peking droht die Absage. An den drei Highlights soll indes nicht gerüttelt werden: Die Skiflug-WM in Planica (11. bis 13. Dezember), die Tournee rund um den Jahreswechsel und vor allem die Nordische Ski-WM in Oberstdorf (23. Februar bis 7. März) sind derzeit unantastbar.

Zumindest an Geister-Springen werden sich die Teams aber gewöhnen müssen. In Wisla, Kuusamo, Nischni Tagil und Engelberg sind schon jetzt keine Zuschauer zugelassen. Der erste Weltcup mit zumindest einer Handvoll Fans könnte der Auftakt der Vierschanzentournee am 29. Dezember in Oberstdorf werden. Auch das ist aber noch nicht sicher. Um Infektionen zu vermeiden, werden zudem alle Teams zumindest zu Beginn des Saison in einem Charterflieger von Ort zu Ort reisen.

Diese "Bubble" soll Infektionen verhindern, auch wenn Nationen wie Russland lieber ein Modell wie im Biathlon gesehen hätten, wo die Teams über mehrere Wochenenden an einem Ort bleiben. Horngacher setzt dennoch auf das bestehende Konzept. "Wenn man normal nachdenkt, sagt man: Das ist eigentlich Blödsinn", so der Bundestrainer: "Aber die Tests finden zuhause vor der Anreise statt und nochmal vor Ort. Dadurch denke ich, dass man in der 'Blase' an der Schanze sicher unterwegs ist."

An der Vorfreude ändert Corona ohnehin nichts. "Natürlich hätte ich gerne Zuschauer da. Speziell Oberstdorf ist wie ein Fußballstadion", sagt der Bayer: "Aber wir sind in der glücklichen Position, dass wir eine Sportart betreiben, die am Fernseher gut verfolgt werden kann." Und das Jubeln komplett verbieten lassen werde er sich ohnehin nicht: "Dann mache ich eben die Faust."

+++++13. Novermber 2020+++++

Erste Weltcup-Absage wegen Corona

Die Corona-Pandemie hat zur ersten Absage im kommenden Skisprung-Winter der Männer geführt. Der für Anfang Februar geplante Weltcup im japanischen Sapporo fällt aus, auch die Springen der Frauen (9./10. Januar) sind gestrichen worden. Das teilte der Weltverband FIS am Freitag mit. Über mögliche Ersatzwettbewerbe werde man "schnellstmöglich" informieren.

Grund für die Absage sind die Infektionszahlen auf der Insel Hokkaido, die bei über 100 Menschen pro Tag liegt.

Zuletzt hatte der Internationale Ski-Verband darüber informiert, dass Weltcups nur durchgeführt werden sollen, wenn mindestens sieben der besten zehn Nationen anreisen können, ohne vor- oder nachher in Quarantäne zu müssen. Die Teams aus Japan, den USA und Kanada werden daher den gesamten Winter in Europa verbringen.

Ob der einzig verbliebene Übersee-Weltcup der Männer auf der künftigen Olympia-Schanze in Peking/China (13./14. Februar) stattfinden kann, steht derweil noch nicht fest.



+++++ 2. November 2020 +++++

Weltcup der Skispringerinnen in Japan wegen Corona abgesagt

Der ursprünglich für Mitte Januar geplante Weltcup der Skispringerinnen im japanischen Zao ist wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt worden. Das teilte der Weltverband Fis am Montag mit. Ob es für die Wettkämpfe, die vom 15. bis zum 17. Januar 2021 angesetzt waren, einen Ersatz gibt, ist noch offen. In Zao waren zwei Einzel- und ein Mannschaftsspringen für Katharina Althaus, Juliane Seyfarth und ihre deutschen Teamkolleginnen sowie ihre Konkurrentinnen angesetzt gewesen.

Ob die Übersee-Weltcups der Männer stattfinden, steht derweil noch nicht fest. Zur Herausforderung werden vor allem die Wettbewerbe im japanischen Sapporo (6./7. Februar) und auf der künftigen Olympia-Schanze in Peking/China (13./14. Februar).

+++++ 25. Oktober 2020 +++++

WM-Dritter Peier erleidet Kreuzbandriss - Skisprung-Saison beendet

Der Schweizer Skisprung-WM-Dritte Killian Peier hat sich am Samstag bei den nationalen Meisterschaften einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen und fällt damit für den Weltmeisterschafts-Winter 2020/21 aus. Dies teilte der 25-Jährige über die sozialen Netzwerke mit.

Besonders bitter: Anfang Oktober hatte sich Peier wie Landsmann Andreas Schuler mit dem Corona-Virus infiziert. Um dem Topmann die Teilnahme zu ermöglichen, wurden die Schweizer Meisterschaften zwei Wochen nach hinten verschoben.

"Mein Sprung war sehr gut und spiegelte meine Leistung der letzten Wochen wider. Beim Telemark wollte ich meine ganze Siegermentalität zeigen - das hat mein Knie nicht mitgemacht", schrieb Peier: "Ich werde jetzt alles tun, um für nächstes Jahr wieder fitzuwerden."

Peier war in den vergangenen beiden Jahren der beste Schweizer im Weltcup und hatte Topstar Simon Ammann den Rang als Nummer eins der Eidgenossen abgenommen. Der zweimalige Doppel-Olympiasieger Ammann (39), der seine Karriere fortsetzt, wurde am Wochenende beim Sieg von Gregor Deschwanden Dritter.

+++++23. Oktober 2020+++++

Neujahrsspringen ohne Zuschauer

Dem Neujahrsspringen der Vierschanzentournee droht in diesem Winter wegen der Corona-Krise ein Geisterwettbewerb. Man plane für das Event am 1. Januar 2021 derzeit wegen gestiegener Corona-Zahlen ohne Zuschauer, sagte Präsident Michael Maurer vom Skiclub Partenkirchen am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. „Wir lassen uns eine Hintertür offen, wenn sich die Lage bessern sollte“, fügte Maurer hinzu. Zuvor hatte der „Münchner Merkur“ (Donnerstag) über ein drohendes Geisterspringen in Garmisch-Partenkirchen berichtet.

Beim Tournee-Start der Skispringer in Oberstdorf sind derzeit 2500 Zuschauer geplant. Die Tickets, die am 1. Oktober in den freien Verkauf kamen, waren innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Offen ist bisher, wie es zuschauermäßig bei den beiden Österreich-Stationen in Innsbruck und Bischofshofen aussieht.

+++++23. Oktober 2020+++++

Sven Hannawald wird Nachfolger von Dieter Thoma als ARD-Experte

Sven Hannawald tritt als Skisprungexperte der ARD die Nachfolge von Dieter Thoma an. Das teilte der öffentlich-rechtliche Sender am Freitag mit. Der 45 Jahre alte Hannawald war bislang Co-Kommentator bei Eurosport und soll künftig gemeinsam mit Moderator Matthias Opdenhövel für das Erste arbeiten. „Nach den vier erfolgreichen Jahren mit Eurosport freue ich mich nun sehr auf die neuen Aufgaben im Skisprung-Team der ARD“, wird der frühere Vierschanzentournee-Sieger in der Mitteilung zitiert.

Hannawald war nach seinem Karriereende schon 2005/2006 einmal für die ARD im Einsatz, damals an der Seite des inzwischen gestorbenen Ex-Bundestrainers Reinhard Heß. ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky sagte: „Mein Dank gilt deshalb natürlich vor allem Sven Hannawald für seine Zusage und Flexibilität, aber insbesondere auch den Kollegen von Eurosport, die diesen Wechsel ermöglicht haben.“ Dieter Thoma hatte Anfang des Monats nach 20 Jahren seinen Abschied als TV-Experte verkündet.

+++++23. Oktober 2020+++++

Katharina Althaus ist deutsche Meisterin

Die Olympia-Zweite Katharina Althaus hat zum fünften Mal den Titel als deutsche Skisprungmeisterin erobert. Die 24-Jährige gewann am Freitag auf ihrer Heimschanze in Oberstdorf nach Sprüngen auf 96,5 und 100 Meter. Althaus landete damit nur einen halben Punkt vor Juliane Seyfarth, der Sprünge auf 100 und 97,5 Meter gelangen. Althaus und Seyfarth haben seit 2013 sieben von acht nationalen Titeln unter sich ausgemacht, 2018 sicherten sie sich in Hinterzarten sogar punktgleich gemeinsam den Titel. Platz drei ging wie im Vorjahr an Agnes Reisch.

Am Donnerstag hatte Markus Eisenbichler erstmals die nationale Konkurrenz der Männer für sich entschieden. Der Siegsdorfer setzte sich vor Martin Hamann und Favorit Karl Geiger durch. Am Abend gewann das bayerische Quartett um Eisenbichler und Geiger erwartungsgemäß auch den Team-Titel.

++++22. Oktober 2020++++

Willinger Stephan Leyhe verpasst Saison 2020/21 nach Kreuzbandriss

Skispringer Stephan Leyhe wird nach seinem Kreuzbandriss trotz guter gesundheitlicher Fortschritte die komplette kommende Saison verpassen. „Wir werden ein Jahr Pause machen, um die Verletzung komplett auszuheilen, und nächstes Jahr neu beginnen“, sagte Bundestrainer Stefan Horngacher am Donnerstag. „In diesem Jahr springt Stephan definitiv nicht“, ergänzte der Österreicher und bezog seine Aussage auf den kompletten Weltcup-Winter.

Leyhe gehe es „sehr, sehr gut“, sagte Horngacher. „Er trainiert schon ein bisschen mehr. Er hat nie Schmerzen gehabt, er hat nie Schwellungen gehabt im Knie. Er hat auch die ärztliche Freigabe bekommen, dass er fast alles machen kann - außer Skispringen.“ Der 28 Jahre alte Hesse, der im Februar ausgerechnet beim Heim-Springen in Willingen seinen ersten Weltcupsieg im Einzel gefeiert hatte, hatte sich im letzten Sprung der vorzeitig abgebrochenen vergangenen Saison einen Kreuzbandriss zugezogen.

+++++22. Oktober 2020+++++

Markus Eisenbichler ist erstmals Deutscher Meister

Skisprung-Weltmeister Markus Eisenbichler hat sich erstmals in seiner Karriere den Titel des deutschen Meisters gesichert. Der 29-Jährige aus Siegsdorf setzte sich in Oberstdorf mit Sprüngen auf 140,5 und 139,0 m klar vor Martin Hamann (Aue) und Lokalmatador Karl Geiger durch.

"Für mich ist das viel wert, meistens habe ich es bislang bei der DM vermasselt", sagte Eisenbichler: "Deutscher Meister kann sich nicht jeder nennen." Geiger war mit Platz drei "super happy, es passt."

Olympiasieger Andreas Wellinger (Ruhpolding) musste sich in seinem ersten Wettkampf seit 19 Monaten mit dem 13. Platz begnügen. Der 25-Jährige hatte im Juni 2019 einen Kreuzbandriss erlitten und den vergangenen Winter komplett verpasst. David Siegel (Baiersbronn) kam nach ebenfalls langer Zwangspause nach einem Kreuzbandriss Anfang 2019 auf Platz elf.

"Die beiden haben schon im Sommer sehr gute Sprünge gezeigt und brauchen jetzt Wettkampfpraxis", sagte Geiger über seine Kollegen, "wenn das Vertrauen zurückkommt, können sie sich gut entwickeln."

+++++17. Oktober 2020+++++