Skispringen-Telegramm 20/21 : Olympiasieger Martin Schmitt traut Eisenbichler Tournee-Sieg zu

Markus Eisenbichler.

Düsseldorf Die Skisprung-Saison 2020/21 ist gespickt mit Höhepunkten: Unter anderem die Skiflug-WM in Planica und die Vierschanzentournee. In unserem Telegramm halten wir Sie auf dem Laufenden.

Skisprung-Olympiasieger Martin Schmitt traut Markus Eisenbichler und Skiflug-Weltmeister Karl Geiger den ersten deutschen Sieg bei der Vierschanzentournee seit 19 Jahren zu. "Es wird eine spannende Tournee, die Deutschen brauchen sich nicht zu verstecken", sagte der Experte des TV-Senders Eurosport.

Favorit sei für den 42-Jährigen allerdings der norwegische Dominator Halvor Egner Granerud, der zuletzt fünf Weltcupsiege in Serie feierte. "Er ist in einem Flow, im Moment stimmt alles bei seinen Sprüngen", sagte Schmitt.

Allerdings hätten Eisenbichler mit zwei Weltcupsiegen und Geiger bei der Skiflug-WM bereits gezeigt, dass Granerud "nicht unverwundbar" sei. Der bislang letzte deutsche Tourneesieg gelang Sven Hannawald in der Saison 2001/02, in den Jahren zuvor war Schmitt zweimal Dritter und einmal Vierter geworden.

+++++21. Dezember 2020++++

DSV-Trainer Stefan Horngacher zur Frauen-Tournee: „No comment from my side“



Der deutsche Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher hat zur möglichen Einführung einer Vierschanzentournee für Frauen nichts zu sagen. „No comment from my side“, antwortete der 51 Jahre alte Österreicher in einer Video-Runde auf eine entsprechende Frage. Während die Männer ab 28. Dezember bereits in die 69. Auflage des Traditionsevents rund um den Jahreswechsel gehen, hoffen die Frauen um Vorzeige-Athletin Katharina Althaus seit Jahren auf mehr Wettbewerbe und die Einführung einer solchen Serie auch für Springerinnen.

Die Verantwortlichen hoffen, die vier Wettbewerbe in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen in naher Zukunft für die Frauen zu öffnen. Einen konkreten Termin, wann dies passieren könnte, gibt es aber noch nicht. „Ich will darüber gar nicht reden. Ich bin kein Damentrainer, ich bin da 0,0 drin, deshalb kann ich da wirklich keine Antwort geben“, fügte Horngacher an.

+++++20. Dezember 2020+++++

Markus Eisenbichler muss sich bei Tournee-Test nur Granerud geschlagen geben

Markus Eisenbichler ist bereit für die große Prüfung Vierschanzentournee. Mit breitem Grinsen und der Faust grüßte Deutschlands bester Skispringer am Sonntag in die Fernsehkameras. Ein zweiter Platz im Wintersport-Paradies Engelberg macht Eisenbichler im Duell mit Dauersieger Halvor Egner Granerud zuversichtlich. Gut eine Woche vor dem Tournee-Start in Oberstdorf kündigte „Eisei“ selbstbewusst an: „Ich freue mich echt auf Oberstdorf. Da werde ich attackieren.“ Am Vortag hatte Eisenbichler bereits als Vierter überzeugt.

Auch Bundestrainer Stefan Horngacher war erleichtert. „Wir können mit den Top-Leuten zufrieden sein“, sagte der Coach und meinte damit Eisenbichler und Pius Paschke, der am Sonntag Rang fünf belegte. Für den Norweger Granerud war es der fünfte Weltcupsieg am Stück. Die Vierschanzentournee könnte zu einem großen Zweikampf zwischen dem Gelb-Träger und Herausforderer Eisenbichler werden. „Dass ich Zweiter werde, ist saugeil“, befand Eisenbichler in der ARD.

Anders als Engelberg, wo „Eisei“ an diesem Wochenende immer wieder haderte, liegt die Anlage in Oberstdorf dem Deutschen. „Ich habe vor, gut zu springen. Die Schanzen kommen mir entgegen“, sagte der 29-Jährige. Horngacher gab am Sonntag das Ziel aus, die Tournee zu gewinnen. „Sonst brauchen wir nicht anzutreten.“

Neben Eisenbichler kamen nur zwei weitere DSV-Athleten in die Punkte. Paschke als Fünfter und Martin Hamann (21.) sind in ordentlicher Form und sollten für den sechsköpfigen A-Kader für die Tournee gesetzt sein. Horngachers Teamfazit klang am Fuße des Gross-Titlis wenig begeistert. „Sehr durchwachsen. Die Sprünge sind nach wie vor nicht auf dem Niveau, wie wir uns das vorstellen“, sagte der Tiroler.

Hinter Top-Mann Eisenbichler, der seit Wochen ein Garant für große Weiten und tolle Platzierungen ist, nimmt der Coach aber jede Menge Fragezeichen mit in die kurze Weihnachtspause vor der Tournee. Der symptomfreie Flug-Weltmeister Karl Geiger befindet sich weiter in Oberstdorf in Quarantäne und hofft, bis zur ersten Qualifikation in seiner Heimat am 28. Dezember wieder dabei sein zu können.

„Mich ärgert es extrem, dass ich nicht nach Engelberg fahren durfte“, sagte Geiger in einem Video, das die ARD veröffentlichte. An seine Teamkollegen richtete der 27-Jährige aus, dass „wir uns hoffentlich bei der Tournee oder baldmöglichst wiedersehen.“ Für Geiger sind es turbulente Wochen: Jüngst folgten beim Skifliegen Gold im Einzel, Silber im Team, die Geburt seiner Tochter Luisa und der positive Corona-Test innerhalb von sechs Tagen aufeinander.

Neben Geiger muss sich Horngacher auch um mehrere Leistungsträger aus der jüngeren Vergangenheit sorgen. Olympiasieger Andreas Wellinger und Ex-Weltmeister Severin Freund sammelten in Engelberg überhaupt keine Punkte, Richard Freitag wurde bislang noch gar nicht für den Weltcup berufen. Bei der Tournee könnte er zur nationalen Gruppe gehören. Doch der Fokus beim Saison-Höhepunkt um den Jahreswechsel wird sich ohnehin voll auf Eisenbichler richten.

+++19. Dezember 2020+++

Eisenbichler in Engelberg Vierter - Granerud gewinnt

Der deutsche Skispringer Markus Eisenbichler hat gut eine Woche vor der Vierschanzentournee ein weiteres Top-Ergebnis eingefahren. Der 29 Jahre alte Bayer belegte am Samstag in Engelberg in der Schweiz nach Sprüngen auf 133 und 138 Meter Rang vier und wurde damit bester Deutscher. Der Sieg ging einmal mehr an den norwegischen Weltcup-Führenden Halvor Egner Granerud (133,5 und 138 Meter), der vor Kamil Stoch aus Polen und dem Slowenen Anze Lanisek gewann. Für Granerud war es der vierte Weltcup-Sieg am Stück. Auch Pius Paschke auf Rang sechs und Martin Hamann als Elfter lieferten starke Resultate.

Am Sonntag (16.00 Uhr/ARD und Eurosport) steht das letzte Einzel vor der kurzen Weihnachtspause und der folgenden Tournee auf dem Programm. Deutschlands Skiflug-Weltmeister Karl Geiger fehlt, weil er diese Woche positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Geiger ist symptomfrei. Ob er zur Tournee zurückkehren kann, ist noch ungeklärt.

+++++17. Dezember 2020+++++

Weltmeister Geiger positiv auf Corona getestet – Vierschanzentournee fraglich

Skiflug-Weltmeister Karl Geiger ist mit dem Coronavirus infiziert und muss um seinen Start bei der 69. Vierschanzentournee bangen. Der 27 Jahre alte Oberstdorfer war bei einem der regelmäßigen Tests positiv getestet worden und befindet sich nun in Quarantäne, wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Donnerstag mitteilte.

„Mir geht es gut, ich habe keine Symptome. Ich befinde mich jetzt in Quarantäne und werde regelmäßig Tests absolvieren“, sagte Geiger, der am vergangenen Wochenende Gold im Einzel und Silber im Team bei der Skiflug-WM im slowenischen Planica geholt hatte. Der WM-Titel war der größte Einzelerfolg seiner bisherigen Laufbahn. Ob damit auch Geigers Start bei der Tournee (ab 28. Dezember) in Gefahr ist, blieb zunächst offen.

Den Weltcup in Engelberg in der Schweiz, der traditionell als Generalprobe für das Schanzenspektakel um den Jahreswechsel gilt, wird der Weltcup-Gesamtzweite des vergangenen Winters in jedem Fall verpassen. „Leider müssen wir in Engelberg auf unseren frisch gebackenen Skiflug-Weltmeister Karl Geiger verzichten“, sagte Bundestrainer Stefan Horngacher.

Geiger war neben Teamkollege Markus Eisenbichler der beste deutsche Athlet im bisherigen Winter. Alle anderen Tests im Team seien negativ ausgefallen, schrieb der DSV. Das Team reist an diesem Donnerstag in die Schweiz, am Samstag und Sonntag stehen dann die letzten Wettbewerbe vor Weihnachten an.

Für Geiger war es eine der turbulentesten Wochen seines Lebens. In Slowenien hatte er noch überraschend triumphiert, während seine hochschwangere Frau zuhause im Allgäu war. Am Montag kam dann Tochter Luisa auf die Welt. „Das war dann wohl diese perfekte Woche, von der immer erzählt wird!“, schrieb Geiger auf Instagram und dankte Frau und Tochter, „dass ihr auf mich gewartet habt.“

Während Rivalen wie Österreich von dem Virus schon schwer getroffen wurden, ist es für das deutsche Skisprung-Team der erste Corona-Fall in diesem Winter. Die Verantwortlichen hatten stets betont, das Konzept so aufzubauen, dass andere Sportler bei einem Positivfall nicht auch in Quarantäne müssen.

Die Vierschanzentournee beginnt am 28. Dezember mit der Qualifikation in Geigers Heimatort Oberstdorf. Geiger hatte im letzten Winter Gesamtrang drei bei der Tournee belegt und gilt bei der diesjährigen 69. Ausgabe als einer der heißesten Kandidaten auf den Gesamtsieg. Einen deutschen Tournee-Sieger gab es seit Sven Hannawald 2001/2002 nicht mehr.

+++++15. Dezember 2020+++++

Auch Tournee-Finale in Bischofshofen steigt ohne Zuschauer

Die Vierschanzentournee der Skispringer wird ihren neuen Sieger am 6. Januar vor leeren Rängen küren. Dies teilten die Organisatoren am Dienstag mit. Zuletzt war überlegt worden, ob man mit Tribünen am Schanzengelände zumindest eine limitierte Zahl an Sitzplätzen anbieten könnte. Skiclub-Präsident Johann Pichler kommentierte laut ORF: „Die Tribüne hätte rein aus Sitzplätzen bestehen dürfen und mit entsprechenden Abstandshaltern zwischen den einzelnen Plätzen, das wäre nicht zu finanzieren gewesen.“

Auch die Springen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck sind bei der 69. Vierschanzentournee coronabedingt vor leeren Rängen geplant. Normalerweise kommen rund 100 000 Fans zu den vier Stationen in Deutschland und Österreich. Skiflug-Weltmeister Karl Geiger und Top-Athlet Markus Eisenbichler zählen in diesem Winter zu den engsten Favoriten auf den goldenen Adler, den der Sieger erhält. Deutschland hat seit Sven Hannawald 2001/2002 keinen Tournee-Sieger mehr gestellt.

+++++13. Dezember 2020+++++

Erst Weltmeister, dann Papa

Nachdem Karl Geiger am Wochenende die Skiflug-WM gewonnen hat, freut er sich jetzt über die Geburt seines ersten Kindes. Wie er bei Instagram mitteilte, kam am Montagabend die kleine Luisa zur Welt. Offenbar hat sie sich extra Zeit gelassen, damit ihr Papa gebührend seinen WM-Titel feiern konnte.

+++++13. Dezember 2020+++++

Deutsches Team verpasst Titel bei Skiflug-WM knapp

Die deutschen Skispringer haben bei der Skiflug-WM in Slowenien die Silbermedaille im Team-Wettbewerb gewonnen. Einzel-Weltmeister Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Pius Paschke und Constantin Schmid mussten sich am Sonntag nur den starken Norwegern geschlagen geben. Rang drei ging an Polen. Zur Halbzeit des Wettkampfes hatte Deutschland noch geführt. Im zweiten Durchgang zeigten die Norweger jedoch eine mannschaftlich etwas geschlossenere Leistung und siegten knapp.

Die besten Deutschen waren wie schon am Vortag Geiger, der 238 und 224,5 Meter weit flog und Eisenbichler. Der Bronze-Gewinner des Samstages zeigte Flüge auf 230 und 236,5 Meter. Zum historischen ersten Team-Titel einer deutschen Mannschaft bei einer Skiflug-Weltmeisterschaft reichte es dennoch am Ende nicht.

+++++12. Dezember 2020+++++

Geiger holt Titel bei Skiflug-WM

Karl Geiger ist Skiflug-Weltmeister. Der 27-Jährige setzte sich bei den Titelkämpfen in Slowenien am Samstag vor dem Norweger Halvor Egner Granerud und Teamkollege Markus Eisenbichler durch. Für den Oberstdorfer ist es der erste Einzeltitel bei einem internationalen Saisonhöhepunkt. 2019 hatte Geiger bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld Gold im Team und Mixed-Team gewonnen sowie den zweiten Platz im Einzel von der Großschanze belegt. In Planica bezwang er die Konkurrenz nun mit Flügen auf 241 und 223,5 Meter am Freitag und 240,5 sowie 231,5 Meter im entscheidenden Finale am Samstag.

Für den Deutschen Skiverband (DSV) holte er den ersten Skiflug-WM-Titel seit Severin Freund 2014. Eisenbichler flog am zweiten Wettkampftag 234,5 und 230 Meter weit und jubelte im Auslauf ausgelassen mit Geiger.

„Yes“, schrie Geiger nach seinem dritten Sprung, der seine Führung festigte. Auch Bundestrainer Stefan Horngacher war hochzufrieden. „Er ist sehr gut geflogen und sehr gut gelandet“, lobte er seinen Schützling im ZDF.

Dabei war Geiger gar nicht als einer der ganz großen Favoriten in das Flugspektakel in der verschneiten Idylle gegangen. Topfavoriten waren Eisenbichler und der Gesamtführende im Skisprung-Weltcup Granerud gewesen. „Es freut mich extrem, wenn ich bei Halvor Egner Granerud und Markus mitmischen und sie ärgern kann“, hatte Geiger nach seiner Halbzeit-Führung am Freitag gesagt, die er 24 Stunden später veredelte. Über „mitmischen“ gingen die Flüge des abseits der Schanze eher ruhigen Allgäuers weit hinaus.

Den vergangenen Weltcup im russischen Nischni Tagil hatte der Gesamtweltcup-Zweite der Saison 2019/20 ausgelassen und war zu seiner hochschwangeren Frau in die Heimat gereist. Dass ihm die Pause sportlich keinesfalls schadete, stellte er eindrucksvoll unter Beweis.

In einer Saison, die vollgepackt mit Höhepunkten ist, machte Geiger klar, dass mit ihm wieder zu rechnen ist. In gut zwei Wochen beginnt quasi vor seiner Haustür in Oberstdorf die Vierschanzentournee, ab dem 23. Februar ist der wintersportverrückte Ort dann Schauplatz der Nordischen Ski-WM.

Bevor Geiger diese nächsten Highlights ins Visier nimmt, hat er jedoch auch in Planica noch einiges vor: Zum Abschluss der Weltmeisterschaft steht dort am Sonntag (16.00 Uhr/ZDF und Eurosport) der Mannschaftswettbewerb auf dem Programm. Auch beim Kräftemessen der besten vier Flieger jeder Nation zählt Deutschland zu den Favoriten. Wie Geiger im Einzel könnte dann die gesamte Horngacher-Mannschaft eine Premiere feiern: Den Team-Titel im Skifliegen, der seit 2014 vergeben wird, gewannen die DSV-Adler noch nie.

Deutsches Fliegerduell in Planica steht an

Der erste Tag lief hervorragend, doch der WM-Titel und die Medaillen werden erst am Samstag vergeben. Karl Geiger und Markus Eisenbichler wollen ihre exzellente Ausgangsposition in Planica veredeln.

Ab 16 Uhr geht es mit dem dritten und vierten Durchgang los.

+++++11. Dezember 2020+++++

Geiger bei Skiflug-WM in Führung – Eisenbichler schafft 247 Meter