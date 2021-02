Skispringen-Telegramm 20/21 : Keine Pause für Eisenbichler und Geiger vor der WM

Düsseldorf ie deutschen Skispringer um Flug-Weltmeister Karl Geiger wollen im rumänischen Rasnov aus dem Formtief finden und Schwung für die Heim-WM in Oberstdorf aufnehmen. In unserem Telegramm halten wir Sie auf dem Laufenden.

Die sportlich schwächelnden Skispringer Markus Eisenbichler und Karl Geiger bekommen unmittelbar vor der Heim-WM in Oberstdorf keine Wettkampfpause mehr. Beide wurden von Bundestrainer Stefan Horngacher für den Weltcup im rumänischen Rasnov berufen, wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Mittwoch mitteilte. Neben Weltmeister Eisenbichler und dem Tournee-Zweiten Geiger sind auch Severin Freund, Martin Hamann, Pius Paschke und Constantin Schmid für die Wettbewerbe am Freitag (Einzel) und Samstag (Mixed Team) auf der Normalschanze nominiert.

Frauen-Bundestrainer Andreas Bauer wählt vor den nächste Woche im Allgäu beginnenden Titelkämpfen einen anderen Ansatz. Die drei Top-Athletinnen Katharina Althaus, Carina Vogt und Juliane Seyfarth reisen nicht zum Weltcup nach Rumänien und werden stattdessen in Garmisch-Partenkirchen trainieren.

+++++14. Februar 2021+++++

Eisenbichler und Geiger enttäuschen bei WM-Härtetest - Granerud siegt

Die deutschen Skisprung-Stars Markus Eisenbichler und Karl Geiger haben beim WM-Härtetest in Zakopane gründlich enttäuscht. Weltmeister Eisenbichler (Siegsdorf) kam am Sonntag beim elften Saisonsieg des Norwegers Halvor Egner Granerud als bester DSV-Adler nicht über Rang zwölf hinaus. Der WM-Zweite Geiger (Oberstdorf) belegte sogar nur den 22. Rang.

Zehn Tage vor der Eröffnung der WM in Oberstdorf gewann Granerud mit Sprüngen auf 132,0 und 133,0 m mit 298,1 Punkten knapp vor Anze Lanisek aus Slowenien (295,2) und dem Norweger Robert Johansson (293,8). Das deutsche Team blieb dagegen in Polen an beiden Tagen ohne Top-Ten-Ergebnis, dies war der Mannschaft von Bundestrainer Stefan Horngacher in diesem Winter zuvor kein einziges Mal passiert.

Geiger (Oberstdorf) hatte einen Tag nach seinem 23. Platz wie Eisenbichler erneut nichts mit der Entscheidung zu tun und landete zum sechsten Mal in Folge außerhalb der Top Ten. "Da werde ich grantig. Der Knoten müsste platzen, und das ist noch nicht passiert. Aber ich gebe nicht auf", sagte Geiger in der ARD.

Am Samstag hatte der zweimalige Saisonsieger Eisenbichler punktgleich mit Pius Paschke (Kiefersfelden) den 14. Rang belegt. Paschke musste sich diesmal mit Position 30 begnügen, Martin Hamann (Aue) flog immerhin auf Rang 24. Ex-Weltmeister Severin Freund (Rastbüchl/31.) und Constantin Schmid (Oberaudorf/38.) verpassten den zweiten Durchgang.

Gold-Favorit Nummer eins für die WM bleibt somit Granerud. Mit seinen jetzt elf Weltcup-Siegen, alle in dieser Saison, schloss er zum norwegischen Rekordhalter Roar Ljökelsöy (elf Siege zwischen 2003 und 2006) auf. Mehr Erfolge in einem Winter waren zuletzt dem Japaner Ryoyu Kobayashi 2018/19 (13) gelungen, den Rekord (15) hält seit 2015/16 der Slowene Peter Prevc.

+++++13. Februar 2021+++++

Deutsche Springer bei WM-Härtetest ohne Top-Ten-Ergebnis

Die deutschen Skispringer sind beim WM-Härtetest im polnischen Zakopane erstmals in dieser Saison ohne Top-Ten-Ergebnis geblieben. Elf Tage vor der Eröffnung der Titelkämpfe in Oberstdorf waren Weltmeister Markus Eisenbichler (Siegsdorf) und Pius Paschke (Kiefersfelden) punktgleich auf Rang 14 die besten DSV-Adler. Seinen ersten Saisonsieg holte der Japaner Ryoyu Kobayashi.

"Bei mir ist der Sprit langsam leer, aber zur WM finde ich sicher noch einen Fünf-Liter-Kanister", sagte Eisenbichler in der ARD. Noch schlechter präsentierte sich Karl Geiger (Oberstdorf). Der WM-Zweite landete bei starkem Schneefall und klirrender Kälte auf dem 23. Rang und damit zum fünften Mal in Folge außerhalb der Top Ten. "Es geht gerade einfach schwer", sagte Geiger.

Kobayashi kämpfte sich im zweiten Durchgang noch vom vierten Platz nach ganz vorne. Der einstige Dominator siegte mit 268,9 Punkten knapp vor dem Polen Andrzej Stekala (268,6) und dem Norweger Marius Lindvik (267,8). Der nach dem ersten Durchgang führende Norweger Halvor Egner Granerud musste sich nach zuletzt vier Siegen in Folge mit Rang sieben begnügen.

Ex-Weltmeister Severin Freund (Rastbüchl) schaffte es nur dank der Disqualifikation des Österreichers Daniel Huber in den zweiten Durchgang und sammelte als 30. noch einen Weltcup-Punkt. Martin Hamann (Aue/34.) und Constantin Schmid (Oberaudorf/43.) schieden vorzeitig aus.

Zakopane war schon zum zweiten Mal in dieser Saison Gastgeber, das polnische Skisprung-Mekka sprang für die abgesagte Olympia-Generalprobe in Peking ein. Das erste Springen am 17. Januar hatte Lindvik gewonnen, Eisenbichler (8.) und Geiger (25.) waren schon da nicht mit der Schanze zurechtgekommen.

+++++12. Februar 2021+++++

Eisenbichler und Geiger starten schwach in Zakopane

Die deutschen Top-Skispringer haben bei der Qualifikation zum Weltcup im polnischen Zakopane alles andere als überzeugt. Der zweimalige Saisonsieger Markus Eisenbichler (Siegsdorf) kam mit 121,0 m nur auf Platz 39, für den schon zuletzt schwachen Vizeweltmeister Karl Geiger (Oberstdorf) reichte es immerhin zu Rang 28 und 121,5 m.

Als Quali-Sieger geht der Norweger Robert Johansson (137,0 m) vor seinem im Weltcup führenden Landsmann Halvor Egner Granerud (133,0) in den ersten von zwei Einzelwettkämpfen am Samstag (16.00 Uhr/ARD und Eurosport).

Bester Deutscher war am Freitag Martin Hamann (Aue) auf Platz 18 (126,5 m) direkt vor Pius Paschke (Kiefersfelden). Constantin Schmid (Oberaudorf) kam auf Rang 29, Ex-Weltmeister Severin Freund (Rastbüchl) zog als 35. in den Wettkampf der besten 50 ein. 54 Springer waren in der Qualifikation am Start, nur vier schieden damit aus.

Die Springen in Polen ersetzen die wegen der Reisebeschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie abgesagte Olympia-Generalprobe in Peking und sind die letzten Großschanzen-Wettbewerbe vor der WM in Oberstdorf (23. Februar bis 7. März). Am kommenden Wochenende wird in Rasnov/Rumänien von der Normalschanze gesprungen.

In Zakopane findet zum zweiten Mal binnen vier Wochen ein Weltcup-Wochenende statt, Mitte Januar siegten Österreich im Teamwettkampf und der Norweger Marius Lindvik im Einzel. Die deutschen Springer enttäuschten damals mit einem achten Platz für Eisenbichler als bestes Einzelresultat und einem sechsten Team-Rang.

+++++7. Februar 2021+++++

Eisenbichler fliegt auf Platz drei - Granerud siegt erneut

Markus Eisenbichler jubelte so wild, dass er sich im Auslauf der riesigen Schanze von Klingenthal gleich noch in den Schnee legte. Der dritte Platz im Einzel war für den Bayer am Sonntag eine große Erleichterung. „Markus hat das wirklich gut gemacht. Wichtig ist, dass er zwei gute Sprünge gemacht hat. Das Ergebnis ist sekundär“, sagte Bundestrainer Stefan Horngacher. Eisenbichler war von seinen Sprüngen auf 138 und 141,5 Meter begeistert. „Es war echt gut heute. Ich bin einfach happy über diesen Tag. Ich kann heute zufrieden heimfahren“, sagte der 29-Jährige, der schon im Auslauf den Sprung aufs „Trepperl“ bejubelte.

Das Wechselbad der Gefühle, das sich nach Rang neun am Samstag noch ziemlich frustrierend angefühlt hatte, kommentierte Eisenbichler so: „Es war heute mal wieder schön, gestern war es bescheiden.“ Dauerhaft ideal läuft es derzeit beim Norweger Halvor Egner Granerud, der seinen zehnten Saisonsieg einfuhr und wie in Willingen beide Einzel für sich entschied. Der Überflieger ist derzeit nicht zu besiegen und im Gesamtweltcup schon kaum mehr einzuholen. Das Podest komplettierte am Sonntag Bor Pavlovcic aus Slowenien, der einen Sprung auf 146 Meter schaffte und Zweiter wurde.

Eisenbichlers Erfolgsrezept zum Abschluss des Wochenendes im Vogtland verriet er direkt im ZDF: „Ich habe einfach nicht viel nachgedacht. Dann vertraue ich auf mein Gefühl. Das macht schon ein bisschen mehr Spaß.“ Er sei mit den Gedanken ohnehin eher in der Heimat an diesem Winter-Sonntag, bekundete der dreifache Champion der Seefeld-WM von 2019. Doch woran dachte er genau? „Sag i' net, auf alle Fälle dahoam“, antwortete Eisenbichler - und grinste.

Beim Vierschanzentournee-Zweiten Karl Geiger herrscht derweil Frust. Nachdem er seit Januar 2019 bei jeder Weltcup-Teilnahme punktete, verfehlte er in der Vogtland-Arena gleich zweimal den zweiten Durchgang. Auf Rang 32 folgte am Sonntag Rang 38. „Das war nix. Das System schließt sich nicht. Leider hab ich gestern 'ne zweijährige Serie gerissen, indem ich mal wieder ausgeschieden bin“, konstatierte Geiger, der in diesem Winter nicht nur den Flug-WM-Titel geholt hat, sondern auch schon ein Einzelspringen bei der Tournee für sich entschied.

Eine Pause vor der WM in seinem Heimatort Oberstdorf plant Geiger trotzdem nicht, er will im polnischen Zakopane und im rumänischen Rasnov starten. „Ich habe nicht vor rauszugehen. Es ist nichts, wovor man weglaufen muss“, sagte der Allgäuer, der in der kommenden Woche 28 Jahre alt wird. Er traue es sich trotz des aktuellen Tiefs zu, auch mit Wettkämpfen wieder den Anschluss an die Weltspitze zu finden. Bis zum WM-Auftakt der Skispringer sind es noch knapp drei Wochen.

Fester Kandidat für das Team wird dann auch Pius Paschke sein. Der 30-Jährige hatte am Samstag Rang sieben belegt und war damit bester Deutscher, am Sonntag ließ er Rang 15 folgen. Offen ist, ob Richard Freitag, immerhin Team-Weltmeister von 2019, bis Oberstdorf eine Rückkehr ins Team schaffen kann. Seit dem Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen erhielt er von Chefcoach Horngacher keine weitere Chance mehr.

+++++6. Februar 2021+++++

Althaus Siebte in Hinzenbach - Kvandal-Sturz überaschattet Wettbewerb

Die Olympiazweite Katharina Althaus hat beim Skisprung-Weltcup in Hinzenbach/Österreich für das zweitbeste deutsche Ergebnis des WM-Winters gesorgt. Die Oberstdorferin landete mit Flügen auf 85,5 und 81,0 m auf Rang sieben. Althaus zeigte sich nach den Plätzen zwölf und acht an den Vortagen leicht verbessert, zum Podest fehlten aber umgerechnet fast acht Meter.

"Wir haben einen guten Schritt nach vorne gemacht, auch wenn es noch nicht ganz zum Podest reicht", sagte Bundestrainer Andreas Bauer im ZDF. Die lange verletzte Sotschi-Olympiasiegerin Carina Vogt (Degenfeld) schob sich im zweiten Durchgang noch vom 23. auf den 16. Rang vor.

Überschattet wurde der Wettkampf von einem Sturz der Norwegerin Eirin Maria Kvandal. Die Siegerin von Ljubno kam im zweiten Durchgang nach der Landung zu Fall und verdrehte sich das rechte Knie. Die 19-Jährige wurde mit einem Krankenwagen für weitere Untersuchungen in ein Hospital gebracht.

"Der Sturz war natürlich nicht schön anzusehen. Ich hoffe, es geht ihr einigermaßen", sagte Althaus im ZDF. Zu ihrem eigenen Abschneiden meinte die 24-Jährige: "Es reicht halt nicht ganz."

Ihren 59. Weltcupsieg und den zweiten in Folge feierte Sara Takanashi mit Sprüngen auf 89,0 und 92,5 m vor Nika Kriznar (Slowenien) und Silje Opseth (Norwegen). Die Japanerin Takanashi hatte auf der kleinsten aktuellen Weltcupschanze schon 2014, 2016 und 2017 einen Doppelsieg gefeiert.

Zweitbeste Deutsche war Anna Rupprecht (Degenfeld) auf Rang 14, Agnes Reisch (Isny) belegte den 23. Platz. Die im Weltcup weiter führende Österreicherin Marita Kramer wurde Vierte.

Nicht zu schlagen war die erst 24 Jahre alte Japanerin, die nun mehr als ein Drittel aller bisher ausgetragenen Weltcups gewonnen hat. Ihren ersten Sieg hatte sie im März 2012 als 15-Jährige im heimatlichen Yamagata gefeiert.

+++++6. Februar 2021+++++

DSV-Adler enttäuschen bei Granerud-Sieg - „Beschissenes Gefühl“ für Eisenbichler

Bei Deutschlands besten Skispringern herrschte richtig schlechte Laune. Weltmeister Markus Eisenbichler stieß beim Verlassen der Vogtland-Arena in Klingenthal mal wieder einen seiner berühmten Flüche („Leck mich doch am Arsch“) aus, Karl Geiger winkte schon nach dem ersten Durchgang voller Enttäuschung ab. Beim ersten von zwei Sprung-Einzeln beim Heimspiel wurde Eisenbichler immerhin noch Neunter, den Allgäuer Geiger erwischte es als 32. noch deutlich schlimmer.

Doch auch „Eisei“, wie der Gesamtweltcup-Zweite aus Bayern genannt wird, war bedient. „Von zufrieden bin ich ganz weit weg. Ich komme einfach nicht ins Fliegen. Es ist ein beschissenes Gefühl, es kotzt mich an“, schimpfte der 29-Jährige in gewohnter Deutlichkeit im ZDF. Im Jahr 2021 wartet das deutsche Skisprung-Team weiter auf den ersten Sieg.

Während Eisenbichler bei seinen beiden Sprüngen (135 und 134,5 Meter) große Probleme hatte, setzte sich sein Rivale Halvor Egner Granerud mal wieder souverän durch. Der Norweger sprang 140,5 und 141,5 Meter, gewann bereits das neunte Einzel in diesem Winter und enteilt im Gesamtweltcup. An den Wochenenden springt der Gelb-Träger derzeit in einer eigenen Liga.

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand 7 Bilder Die Disziplinen im Skispringen

Ging der Winter für das Duo Eisenbichler/Geiger mit Siegen, dem Flug-WM-Titel und Rang zwei bei der Vierschanzentournee noch so gut los, herrscht derzeit Verzweiflung. Im unangenehmen Schneeregen von Klingenthal wirkte neben Eisenbichler auch Geiger ein Stück weit ratlos. „Es ist mir auch egal, wie der Wind war. Es ist einfach schlecht gesprungen“, kritisierte sich Geiger selbst. Für die Heim-WM in Oberstdorf (23. Februar bis 7. März) sind das keine guten Vorzeichen.

Hinter Granerud komplettierten Tournee-Sieger Kamil Stoch aus Polen und der Slowene Bor Pavlocic, dem die Tagesbestweite von 142,5 Metern gelang, das Podium. Bester Athlet des Deutschen Skiverbandes (DSV) wurde am Samstag bei widrigem Wetter überraschend Pius Paschke, der nach 126,5 und 137,5 Metern Rang sieben einfuhr.

„Der Aufwärtstrend bei Pius hat sich bestätigt. Der zweite Sprung war sehr gut, er ist auf dem Weg“, lobte Bundestrainer Stefan Horngacher. Paschke sei „auf der Welle drauf“, fügte der Coach lobend an. Bei Eisenbichler und Geiger kann man das derzeit nicht behaupten.

+++++5. Februar 2021+++++

Althaus Achte - 58. Weltcupsieg für Takanashi

Die deutschen Skispringerinnen müssen weiter auf ihre erste Podestplatzierung im WM-Winter warten. Beim zweiten Wettbewerb in Hinzenbach/Österreich sprang die Olympiazweite Katharina Althaus (Oberstdorf) mit Platz acht als beste Deutsche klar am Podium vorbei, zeigte sich nach Rang zwölf am Vortag aber verbessert.