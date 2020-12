Skispringen-Telegramm 20/21 : Eisenbichler in Engelberg Vierter - Granerud gewinnt

Markus Eisenbichler. Foto: dpa/Darko Bandic

Düsseldorf Die Skisprung-Saison 2020/21 ist gespickt mit Höhepunkten: Unter anderem die Skiflug-WM in Planica und die Vierschanzentournee. In unserem Telegramm halten wir Sie auf dem Laufenden.

Der deutsche Skispringer Markus Eisenbichler hat gut eine Woche vor der Vierschanzentournee ein weiteres Top-Ergebnis eingefahren. Der 29 Jahre alte Bayer belegte am Samstag in Engelberg in der Schweiz nach Sprüngen auf 133 und 138 Meter Rang vier und wurde damit bester Deutscher. Der Sieg ging einmal mehr an den norwegischen Weltcup-Führenden Halvor Egner Granerud (133,5 und 138 Meter), der vor Kamil Stoch aus Polen und dem Slowenen Anze Lanisek gewann. Für Granerud war es der vierte Weltcup-Sieg am Stück. Auch Pius Paschke auf Rang sechs und Martin Hamann als Elfter lieferten starke Resultate.

Am Sonntag (16.00 Uhr/ARD und Eurosport) steht das letzte Einzel vor der kurzen Weihnachtspause und der folgenden Tournee auf dem Programm. Deutschlands Skiflug-Weltmeister Karl Geiger fehlt, weil er diese Woche positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Geiger ist symptomfrei. Ob er zur Tournee zurückkehren kann, ist noch ungeklärt.

+++++17. Dezember 2020+++++

Weltmeister Geiger positiv auf Corona getestet – Vierschanzentournee fraglich

Skiflug-Weltmeister Karl Geiger ist mit dem Coronavirus infiziert und muss um seinen Start bei der 69. Vierschanzentournee bangen. Der 27 Jahre alte Oberstdorfer war bei einem der regelmäßigen Tests positiv getestet worden und befindet sich nun in Quarantäne, wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Donnerstag mitteilte.

„Mir geht es gut, ich habe keine Symptome. Ich befinde mich jetzt in Quarantäne und werde regelmäßig Tests absolvieren“, sagte Geiger, der am vergangenen Wochenende Gold im Einzel und Silber im Team bei der Skiflug-WM im slowenischen Planica geholt hatte. Der WM-Titel war der größte Einzelerfolg seiner bisherigen Laufbahn. Ob damit auch Geigers Start bei der Tournee (ab 28. Dezember) in Gefahr ist, blieb zunächst offen.

Foto: dpa/Czarek Sokolowski 12 Bilder Der Kader der deutschen Skispringer

Den Weltcup in Engelberg in der Schweiz, der traditionell als Generalprobe für das Schanzenspektakel um den Jahreswechsel gilt, wird der Weltcup-Gesamtzweite des vergangenen Winters in jedem Fall verpassen. „Leider müssen wir in Engelberg auf unseren frisch gebackenen Skiflug-Weltmeister Karl Geiger verzichten“, sagte Bundestrainer Stefan Horngacher.

Geiger war neben Teamkollege Markus Eisenbichler der beste deutsche Athlet im bisherigen Winter. Alle anderen Tests im Team seien negativ ausgefallen, schrieb der DSV. Das Team reist an diesem Donnerstag in die Schweiz, am Samstag und Sonntag stehen dann die letzten Wettbewerbe vor Weihnachten an.

Für Geiger war es eine der turbulentesten Wochen seines Lebens. In Slowenien hatte er noch überraschend triumphiert, während seine hochschwangere Frau zuhause im Allgäu war. Am Montag kam dann Tochter Luisa auf die Welt. „Das war dann wohl diese perfekte Woche, von der immer erzählt wird!“, schrieb Geiger auf Instagram und dankte Frau und Tochter, „dass ihr auf mich gewartet habt.“

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand 7 Bilder Die Disziplinen im Skispringen

Während Rivalen wie Österreich von dem Virus schon schwer getroffen wurden, ist es für das deutsche Skisprung-Team der erste Corona-Fall in diesem Winter. Die Verantwortlichen hatten stets betont, das Konzept so aufzubauen, dass andere Sportler bei einem Positivfall nicht auch in Quarantäne müssen.

Die Vierschanzentournee beginnt am 28. Dezember mit der Qualifikation in Geigers Heimatort Oberstdorf. Geiger hatte im letzten Winter Gesamtrang drei bei der Tournee belegt und gilt bei der diesjährigen 69. Ausgabe als einer der heißesten Kandidaten auf den Gesamtsieg. Einen deutschen Tournee-Sieger gab es seit Sven Hannawald 2001/2002 nicht mehr.

+++++15. Dezember 2020+++++

Auch Tournee-Finale in Bischofshofen steigt ohne Zuschauer

Die Vierschanzentournee der Skispringer wird ihren neuen Sieger am 6. Januar vor leeren Rängen küren. Dies teilten die Organisatoren am Dienstag mit. Zuletzt war überlegt worden, ob man mit Tribünen am Schanzengelände zumindest eine limitierte Zahl an Sitzplätzen anbieten könnte. Skiclub-Präsident Johann Pichler kommentierte laut ORF: „Die Tribüne hätte rein aus Sitzplätzen bestehen dürfen und mit entsprechenden Abstandshaltern zwischen den einzelnen Plätzen, das wäre nicht zu finanzieren gewesen.“

Auch die Springen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck sind bei der 69. Vierschanzentournee coronabedingt vor leeren Rängen geplant. Normalerweise kommen rund 100 000 Fans zu den vier Stationen in Deutschland und Österreich. Skiflug-Weltmeister Karl Geiger und Top-Athlet Markus Eisenbichler zählen in diesem Winter zu den engsten Favoriten auf den goldenen Adler, den der Sieger erhält. Deutschland hat seit Sven Hannawald 2001/2002 keinen Tournee-Sieger mehr gestellt.

+++++13. Dezember 2020+++++

Foto: dpa, ade fdt 24 Bilder Das sind die Weltcup-Termine der Skispringer 2020/21

Erst Weltmeister, dann Papa

Nachdem Karl Geiger am Wochenende die Skiflug-WM gewonnen hat, freut er sich jetzt über die Geburt seines ersten Kindes. Wie er bei Instagram mitteilte, kam am Montagabend die kleine Luisa zur Welt. Offenbar hat sie sich extra Zeit gelassen, damit ihr Papa gebührend seinen WM-Titel feiern konnte.

+++++13. Dezember 2020+++++

Deutsches Team verpasst Titel bei Skiflug-WM knapp

Foto: dpa/Hendrik Schmidt 16 Bilder Das sind die Weltcup-Termine der Skispringerinnen 2020/21

Die deutschen Skispringer haben bei der Skiflug-WM in Slowenien die Silbermedaille im Team-Wettbewerb gewonnen. Einzel-Weltmeister Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Pius Paschke und Constantin Schmid mussten sich am Sonntag nur den starken Norwegern geschlagen geben. Rang drei ging an Polen. Zur Halbzeit des Wettkampfes hatte Deutschland noch geführt. Im zweiten Durchgang zeigten die Norweger jedoch eine mannschaftlich etwas geschlossenere Leistung und siegten knapp.

Die besten Deutschen waren wie schon am Vortag Geiger, der 238 und 224,5 Meter weit flog und Eisenbichler. Der Bronze-Gewinner des Samstages zeigte Flüge auf 230 und 236,5 Meter. Zum historischen ersten Team-Titel einer deutschen Mannschaft bei einer Skiflug-Weltmeisterschaft reichte es dennoch am Ende nicht.

+++++12. Dezember 2020+++++

Geiger holt Titel bei Skiflug-WM

Karl Geiger ist Skiflug-Weltmeister. Der 27-Jährige setzte sich bei den Titelkämpfen in Slowenien am Samstag vor dem Norweger Halvor Egner Granerud und Teamkollege Markus Eisenbichler durch. Für den Oberstdorfer ist es der erste Einzeltitel bei einem internationalen Saisonhöhepunkt. 2019 hatte Geiger bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld Gold im Team und Mixed-Team gewonnen sowie den zweiten Platz im Einzel von der Großschanze belegt. In Planica bezwang er die Konkurrenz nun mit Flügen auf 241 und 223,5 Meter am Freitag und 240,5 sowie 231,5 Meter im entscheidenden Finale am Samstag.

Für den Deutschen Skiverband (DSV) holte er den ersten Skiflug-WM-Titel seit Severin Freund 2014. Eisenbichler flog am zweiten Wettkampftag 234,5 und 230 Meter weit und jubelte im Auslauf ausgelassen mit Geiger.

„Yes“, schrie Geiger nach seinem dritten Sprung, der seine Führung festigte. Auch Bundestrainer Stefan Horngacher war hochzufrieden. „Er ist sehr gut geflogen und sehr gut gelandet“, lobte er seinen Schützling im ZDF.

Dabei war Geiger gar nicht als einer der ganz großen Favoriten in das Flugspektakel in der verschneiten Idylle gegangen. Topfavoriten waren Eisenbichler und der Gesamtführende im Skisprung-Weltcup Granerud gewesen. „Es freut mich extrem, wenn ich bei Halvor Egner Granerud und Markus mitmischen und sie ärgern kann“, hatte Geiger nach seiner Halbzeit-Führung am Freitag gesagt, die er 24 Stunden später veredelte. Über „mitmischen“ gingen die Flüge des abseits der Schanze eher ruhigen Allgäuers weit hinaus.

Den vergangenen Weltcup im russischen Nischni Tagil hatte der Gesamtweltcup-Zweite der Saison 2019/20 ausgelassen und war zu seiner hochschwangeren Frau in die Heimat gereist. Dass ihm die Pause sportlich keinesfalls schadete, stellte er eindrucksvoll unter Beweis.

In einer Saison, die vollgepackt mit Höhepunkten ist, machte Geiger klar, dass mit ihm wieder zu rechnen ist. In gut zwei Wochen beginnt quasi vor seiner Haustür in Oberstdorf die Vierschanzentournee, ab dem 23. Februar ist der wintersportverrückte Ort dann Schauplatz der Nordischen Ski-WM.

Bevor Geiger diese nächsten Highlights ins Visier nimmt, hat er jedoch auch in Planica noch einiges vor: Zum Abschluss der Weltmeisterschaft steht dort am Sonntag (16.00 Uhr/ZDF und Eurosport) der Mannschaftswettbewerb auf dem Programm. Auch beim Kräftemessen der besten vier Flieger jeder Nation zählt Deutschland zu den Favoriten. Wie Geiger im Einzel könnte dann die gesamte Horngacher-Mannschaft eine Premiere feiern: Den Team-Titel im Skifliegen, der seit 2014 vergeben wird, gewannen die DSV-Adler noch nie.

Deutsches Fliegerduell in Planica steht an

Der erste Tag lief hervorragend, doch der WM-Titel und die Medaillen werden erst am Samstag vergeben. Karl Geiger und Markus Eisenbichler wollen ihre exzellente Ausgangsposition in Planica veredeln.

Ab 16 Uhr geht es mit dem dritten und vierten Durchgang los.

+++++11. Dezember 2020+++++

Geiger bei Skiflug-WM in Führung – Eisenbichler schafft 247 Meter

Karl Geiger liegt bei der Skiflug-WM im slowenischen Planica zur Halbzeit überraschend in Führung. Der 27 Jahre alte Allgäuer flog am Freitag auf 241 und 223,5 Meter und liegt damit vor dem norwegischen Favoriten Halvor Egner Granerud und Markus Eisenbichler, der im zweiten Durchgang 247 Meter weit flog und damit nur um einen Meter seinen deutschen Rekord verfehlte. Pius Paschke (212,5 und 224,5 Meter) auf Rang elf und Constantin Schmid (216,5 und 219,5 Meter) als 13. steuern zwar auch gute Resultate an, liegen von den Medaillen aber schon etwas weiter entfernt.

Der dritte und der entscheidende vierte Durchgang sollen am Samstag (16.00 Uhr/ZDF und Eurosport) stattfinden. Mehrere Topspringer wie Severin Freund oder Andreas Wellinger (beide nicht berücksichtigt) sowie Österreichs Gesamtweltcup-Siege Stefan Kraft, der mit Rückenproblemen kämpft, sind im Einzel von Planica nicht am Start. Das Teamfliegen findet am Sonntag (16.00 Uhr) statt.

+++++10. Dezember 2020+++++

Weiterer Heimweltcup für Skispringer – Klingenthal statt Sapporo

Die deutschen Skispringer um Vorzeigeathlet Markus Eisenbichler bekommen ein weiteres Heimspiel in diesem Winter. Nach der coronabedingten Absage im japanischen Sapporo wird Klingenthal den Weltcup am 6. und 7. Februar übernehmen, wie der Ski-Weltverband Fis am Donnerstag mitteilte. Geplant sind jeweils ein Einzel am Samstag und Sonntag. Die Skispringer sind damit am gleichen Wochenende in Sachsen aktiv wie die Nordischen Kombinierer. Gut zwei Wochen später vom 23. Februar bis 7. März sollen in Oberstdorf im Allgäu die Nordischen Ski-Weltmeisterschaften beginnen.

Schweizer Skisprung-Trainer positiv getestet – Team in Quarantäne

Nach einem positiven Corona-Test von Trainer Ronny Hornschuh dürfen die beiden Schweizer Skispringer Dominik Peter und Gregor Deschwanden nicht an der Skiflug-WM im slowenischen Planica teilnehmen. Dies teilte der nationale Skiverband am Donnerstag während der Qualifikation auf Twitter mit. Nationaltrainer Hornschuh, der Deutscher ist, war am Donnerstagmorgen positiv auf das Virus getestet worden.

Die weiteren Tests im Schweizer Team fielen zwar negativ aus, die örtlichen Behörden ordneten dennoch eine Quarantäne für die Springer an. In Planica stehen am Freitag und Samstag insgesamt vier Flüge im Einzel auf dem Programm.

Das Coronavirus hat in den ersten drei Wochen schon kräftig Einfluss auf den Skisprung-Weltcup genommen. Im österreichischen Team wurden zahlreiche Profis um Stefan Kraft und Gregor Schlierenzauer sowie Trainer Andreas Widhölzl positiv getestet. Kraft und Schlierenzauer klagten zuletzt in ihrer Zwangspause auch über Symptome. Beide sind zwar in Planica wieder dabei, Kraft musste seine Teilnahme wegen akuter Rückenschmerzen aber zurückziehen.

+++++9. Dezember 2020+++++

Eisenbichler, Geiger und Paschke bei WM dabei - ein Platz offen

Mit Mitfavorit Markus Eisenbichler, Karl Geiger, Pius Paschke und einem weiteren noch nicht feststehenden Skispringer tritt das deutsche Team bei der Skiflug-Weltmeisterschaft in Slowenien an. Der vierte Starter in Planica sowie ein Ersatzmann werden erst nach dem Training am Donnerstag festgelegt, sagte Bundestrainer Stefan Horngacher am Mittwoch in einer Online-Medienrunde. Um den Startplatz kämpfen Severin Freund, Constantin Schmid und Martin Hamann. Olympiasieger Andreas Wellinger ist wegen seiner anhaltenden Formprobleme nach langer Verletzungspause nicht dabei.

Nach dem Training steht für die Springer am Donnerstagnachmittag die Qualifikation an. Der Einzelwettkampf beginnt dann mit den ersten beiden von vier Durchgängen am Freitag. Am Samstag folgen die Durchgänge drei und vier. Am Sonntag steht ein Teamspringen auf dem Programm.

+++++6. Dezember 2020+++++

Eisenbichler springt knapp am Podest vorbei - Wellingers Flaute geht weiter

Skisprung-Weltmeister Markus Eisenbichler (Siegsdorf) ist beim Weltcup im russischen Nischni Tagil knapp am Podest vorbeigeflogen. Beim letzten Kräftemessen vor der Skiflug-WM am kommenden Wochenende in Planica musste sich der 29-Jährige am Sonntag trotz einer starken Aufholjagd mit Rang vier zufrieden geben, nachdem er am Samstag nach großen Windpech mit Platz 28 die Führung im Gesamtweltcup verloren hatte.

Diese baute am Sonntag Norwegens Aufsteiger Halvor Egner Granerud mit seinem dritten Sieg in Folge aus. Mit Sprüngen auf 135,5 und 124,5 m (241,5 Punkte) führte der 24-Jährige einen Norge-Dreifachsieg vor Robert Johansson (240,7) und Marius Lindvik (240,6) an.

Eisenbichler (231,6), den am Samstag im zweiten Durchgang eine Böe den dritten Saisonsieg gekostet hatte, war nach 127,0 m im ersten Durchgang nur Siebter gewesen und schob sich bei erneut schwierigen Windbedingungen mit 129,5 m, der Bestweite im Finale, noch nach vorne. Zum Podest fehlten ihm umgerechnet fünf Meter.

In Abwesenheit von Vizeweltmeister Karl Geiger (Oberstdorf), dessen Frau das erste gemeinsame Kind erwartete, war Constantin Schmid (Oberaudorf) als glänzender Siebter zweitbester Deutscher, nachdem er am Vortag noch den zweiten Durchgang verpasst hatte. Pius Paschke (Kiefersfelden) fiel im zweiten Durchgang noch von Platz fünf auf 14 zurück. Ex-Weltmeister Severin Freund (Rastbüchl) als 18. sammelte anders als am enttäuschenden Samstag Weltcup-Punkte. Martin Hamann (Aue) kam auf Rang 20.

Olympiasieger Andreas Wellinger (Ruhpolding) verpasste als 39. unter 45 gewerteten Springern im fünften Einzelspringen seit seinem Comeback nach einem Kreuzbandriss zum fünften Mal den zweiten Durchgang und bleibt damit ohne Weltcuppunkte.