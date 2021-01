Skispringen-Telegramm 20/21 : 50 Starter für 50 Plätze - Eine Skisprung-Quali, die sich nicht lohnte

Markus Eisenbichler. Foto: dpa/Daniel Karmann

Düsseldorf Nach dem Skifliegen und der Vierschanzentournee geht es im Skispringen weiter mit dem Weltcup. In unserem Telegramm halten wir Sie auf dem Laufenden.

Stürzen sich 50 wagemutige Athleten bei einer Weltcup-Qualifikation von der Skisprung-Schanze - und das ohne jeden ersichtlichen Sinn: Klingt wie ein schlechter Witz, war auch einer. Beim ersten Weltcup nach der Vierschanzentournee sollten an diesem Freitag (16.15 Uhr) genau 50 Starter in Titisee-Neustadt in der Quali antreten, um 50 Plätze auszuspringen. Am Freitagvormittag hatte der Ski-Weltverband Fis ein Einsehen und korrigierte: Statt der geplanten Quali soll nun „ein Prolog“ stattfinden. Der Gewinner erhält demnach ein Preisgeld von 3000 Schweizer Franken (rund 2800 Euro).

Alle Springer hätten sonst am Freitag eine bestimmte Weite erzielt und wären am Samstag (16.00 Uhr/ZDF und Eurosport) - völlig unabhängig vom erzielten Ergebnis der Vorausscheidung - wieder in der gleichen Reihenfolge gestartet. Mehr konnte die Bedeutung einer Qualifikation nicht ad absurdum geführt werden. Auch die Qualifikation am Sonntag entfällt, geplant ist lediglich ein Probesprung.

Für das deutsche Team sind neben dem Top-Duo Markus Eisenbichler und Karl Geiger vier weitere Springer dabei. Andere Nationen treten unmittelbar nach der Vierschanzentournee mit kleinerem Aufgebot oder gar nicht in Titisee-Neustadt an. Der Ski-Weltverband Fis kämpft schon seit ein paar Jahren mit sinkenden Teilnehmerzahlen. Selbst bei der prestigeträchtigen Tournee, bei der früher 70 bis 80 Springer an den Start gingen, waren diesmal nur rund 60 Athleten in den Qualifikationen dabei.

+++++27. Dezember 2020+++++

Geiger soll in Oberstdorf starten - Quarantäne beendet

Skiflug-Weltmeister Karl Geiger kann nach seiner Corona-Infektion bei der am Montag in seiner Heimat Oberstdorf beginnenden 69. Vierschanzentournee wohl von Anfang an teilnehmen. Der 27-Jährige durfte nach behördlicher Genehmigung am Sonntag die seit dem 16. Dezember andauernde Quarantäne verlassen. Vor dem Start der Qualifikation zum ersten Springen (16.30 Uhr/ZDF und Eurosport) muss Geiger noch wie alle anderen deutschen Springer einen obligatorischen PCR-Test absolvieren.

"Ich werde auf Angriff gehen und habe nichts zu verlieren", sagte Geiger am Sonntag. Bundestrainer Stefan Horngacher dämpfte indes ein wenig die Erwartungen: "Dem Karl ist immer alles zuzutrauen, aus der Favoritenrolle ist er aber raus."

Bei der Bekanntgabe am Samstag hatte Geiger im deutschen Aufgebot noch gefehlt, für den Mitfavoriten war aber ein Startplatz freigehalten worden.

Geiger war nach der Rückkehr von der Flug-WM in Planica positiv getestet worden und in häusliche Isolation gegangen. Krankheitssymptome hatte er nicht verspürt. Allerdings konnte er seitdem nicht mehr auf der Schanze trainieren und verpasste die abschließenden Lehrgänge kurz vor Weihnachten in Oberstdorf.

Die Hoffnungen im deutschen Team im Kampf um den ersten Tourneesieg seit Sven Hannawald 2001/02 ruhen damit auf einem Duo. Zusammen mit Geiger, im Vorjahr Gesamtdritter, führt der Großschanzen-Weltmeister und zweimalige Saisonsieger Markus Eisenbichler (Siegsdorf) das deutsche Aufgebot an.

Für die früheren Leistungsträger Andreas Wellinger, Severin Freund und Richard Freitag werden die Springen in Oberstdorf (29. Dezember) und in Garmisch-Partenkirchen (1. Januar) zu einer echten Bewährungsprobe. Alle drei müssen um einen Platz kämpfen, damit sie auch für die Wettbewerbe in Innsbruck und Bischofshofen noch zum Aufgebot zu zählen. Vor der Österreich-Reise muss Horngacher seinen Kader von zwölf auf sechs Springer reduzieren.

+++++27. Dezember 2020+++++

Norwegens Trainer glaubt an Tournee-Sieg von Granerud

Norwegens Skisprung-Nationaltrainer Alexander Stöckl glaubt an einen Sieg seines Überfliegers Halvor Egner Granerud bei der am Montag beginnenden Vierschanzentournee. Der Gesamtweltcup-Führende sei "in allem ein bisschen besser", sagte Stöckl im Interview mit Münchner Merkur und tz (Montagausgabe): "Vor allem gibt es im Moment keinen Athleten, der so stabil ist, der sich so flexibel auf die unterschiedlichen Anlagen einstellen kann. Zu allem hat er jetzt natürlich auch ein gutes Selbstbewusstsein."

Der 24 Jahre alte Granerud war ohne Podestplatzierung in seiner Karriere in die Saison gestartet, hatte im Vorwinter zeitweise seinen Platz in Norwegens A-Team verloren und gewann nun fünf von sieben Einzelspringen im laufenden Winter.

"Der Halvor Egner ist ein Athlet mit großer Liebe fürs Detail. Darin kann er sich manchmal aber verlieren. Und genau das ist im letzten Jahr passiert", sagte Stöckl: "Er hat sich blockiert. Aber über den Sommer hat er da einen ganz guten Weg gefunden. Er ist mit einer gewissen Ruhe an die Dinge herangegangen und hat an den Punkten gearbeitet, an denen es notwendig war. Das ist aufgegangen."

Zu Graneruds stärksten Kontrahenten im Kampf um den ersten norwegischen Tourneesieg seit Anders Jacobsen 2006/07 zählt Stöckl zwei Deutsche. "Ich rechne mit Markus Eisenbichler und Karl Geiger. Auch die Polen muss man auf der Rechnung haben", sagte der Österreicher, der seit 2011 das Team Norge betreut: "Kobayashi ist in Engelberg wieder sehr gut gesprungen. Das einzige Fragezeichen ist Stefan Kraft. Bei ihm geht es aufwärts, aber man muss abwarten, wie weit er schon ist."

+++++26. Dezember 2020+++++

Das deutsche Team für die Vierschanzentournee

Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher hat zwölf Aktive für die 69. Vierschanzentournee nominiert. Angeführt wird das Team von Weltmeister Markus Eisenbichler, der als einer der größten Favoriten auf den goldenen Adler gilt.

Das Aufgebot:

Moritz Baer (SF Gmund-Dürnbach)

Markus Eisenbichler (TSV Siegsdorf)

Richard Freitag (SG Nickelhütte Aue)

Severin Freund (WSV DJK Rastbüchl)

Martin Hamann (SG Nickelhütte Aue)

Kilian Märkl (SC Partenkirchen)

Pius Paschke (WSV Kiefersfelden)

Luca Roth (SV Meßstetten)

David Siegel (SV Baiersbronn)

Constantin Schmid (WSV Oberaudorf)

Andreas Wellinger (SC Ruhpolding)

Karl Geiger (SC Oberstdorf)*

Nach den beiden ersten Stationen muss Chefcoach Horngacher sein Aufgebot von zwölf auf sechs Springer reduzieren.

+++++23. Dezember 2020+++++

Österreicher Stefan Kraft ist fit für die Tournee - Schlierenzauer fehlt im Aufgebot

Der zuletzt mit großen gesundheitlichen Problemen kämpfende Gesamtweltcupsieger Stefan Kraft führt das Aufgebot der österreichischen Skispringer für die Vierschanzentournee (28. Dezember bis 6. Januar) an, der formschwache Weltcup-Rekordgewinner Gregor Schlierenzauer fehlt indes im siebenköpfigen Kader von Trainer Andreas Widhölzl.

Kraft (27), der 2014/15 als bislang letzter Österreicher die Tournee gewonnen hatte, hat seit dem Auftakt-Einzel in Wisla, als er am 22. November als 32. den zweiten Durchgang verpasste, keinen Wettkampf mehr bestritten. Zunächst war er wegen einer Corona-Erkrankung ausgefallen, danach verhinderten Rückenprobleme seinen Start bei der Skiflug-WM.

Schlierenzauer (30), Tourneesieger 2011/12 und 2012/13, hatte sich ebenfalls mit dem Coronavirus infiziert. Der einstige Überflieger, dessen letzter von 53 Weltcupsiegen schon sechs Jahre zurückliegt, hat in diesem Winter einen 24. Platz als bestes Weltcupergebnis vorzuweisen.

"Ich muss akzeptieren, dass meine Leistungen nicht gut genug waren. Ich werde mich jetzt rausnehmen, die Dinge verdauen und dann einen neuen Anlauf starten. Mehr gibt es nicht zu sagen", meinte Schlierenzauer, der über Österreichs nationale Gruppe bei seinem Heimspiel in Innsbruck (2./3. Januar) in die Tournee einsteigen könnte.

Neben Kraft schickt Widhölzl in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen Philipp Aschenwald, Michael Hayböck, Daniel Huber, Jan Hörl, Thomas Lackner und Markus Schiffner ins Rennen.

+++++22. Dezember 2020+++++

Olympiasieger Martin Schmitt traut Eisenbichler Tournee-Sieg zu

Skisprung-Olympiasieger Martin Schmitt traut Markus Eisenbichler und Skiflug-Weltmeister Karl Geiger den ersten deutschen Sieg bei der Vierschanzentournee seit 19 Jahren zu. "Es wird eine spannende Tournee, die Deutschen brauchen sich nicht zu verstecken", sagte der Experte des TV-Senders Eurosport.

Favorit sei für den 42-Jährigen allerdings der norwegische Dominator Halvor Egner Granerud, der zuletzt fünf Weltcupsiege in Serie feierte. "Er ist in einem Flow, im Moment stimmt alles bei seinen Sprüngen", sagte Schmitt.

Allerdings hätten Eisenbichler mit zwei Weltcupsiegen und Geiger bei der Skiflug-WM bereits gezeigt, dass Granerud "nicht unverwundbar" sei. Der bislang letzte deutsche Tourneesieg gelang Sven Hannawald in der Saison 2001/02, in den Jahren zuvor war Schmitt zweimal Dritter und einmal Vierter geworden.

+++++22. Dezember 2020+++++

Severin Freund wäre bei Saisonabsage „ausgerastet“

Severin Freund will sich trotz des größeren Aufwandes wegen zahlreicher Corona-Schutzmaßnahmen rund um die Skisprung-Wettkämpfe nicht beschweren. „Klar ist das nervig, aber das ist für jeden nervig, nicht nur für uns“, sagte der 32 Jahre alte Bayer dem „Münchner Merkur“ (Dienstag). „Und ganz ehrlich: Ich bin vor allem froh, dass wir eine Saison haben. Noch dazu mit so vielen Wettkämpfen. Ich glaube, wenn man im Herbst zu uns gekommen wäre und gesagt hätte, die Saison fällt aus, dann wäre ich ausgerastet.“

Die Skispringer haben trotz der Krise einen vollen Terminkalender mit zahlreichen Highlights. Dazu zählen unter anderen die Vierschanzentournee, die am 28. Dezember in Oberstdorf beginnt, sowie die Heim-Weltmeisterschaft im Februar und März 2021. Um sich vor dem Coronavirus zu schützen, werden die Athleten unter anderem regelmäßig getestet und haben auch ihre Reisepläne angepasst. Dadurch waren sie im bisherigen Saisonverlauf seltener zu Hause als gewohnt.

Trotz der Vorsichtsmaßnahmen hat es auch unter den Weltcup-Springern schon einige Corona-Fälle gegeben. Aus dem deutschen Team wurde Skiflug-Weltmeister Karl Geiger zuletzt positiv getestet.

+++++21. Dezember 2020++++

DSV-Trainer Stefan Horngacher zur Frauen-Tournee: „No comment from my side“



Der deutsche Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher hat zur möglichen Einführung einer Vierschanzentournee für Frauen nichts zu sagen. „No comment from my side“, antwortete der 51 Jahre alte Österreicher in einer Video-Runde auf eine entsprechende Frage. Während die Männer ab 28. Dezember bereits in die 69. Auflage des Traditionsevents rund um den Jahreswechsel gehen, hoffen die Frauen um Vorzeige-Athletin Katharina Althaus seit Jahren auf mehr Wettbewerbe und die Einführung einer solchen Serie auch für Springerinnen.

Die Verantwortlichen hoffen, die vier Wettbewerbe in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen in naher Zukunft für die Frauen zu öffnen. Einen konkreten Termin, wann dies passieren könnte, gibt es aber noch nicht. „Ich will darüber gar nicht reden. Ich bin kein Damentrainer, ich bin da 0,0 drin, deshalb kann ich da wirklich keine Antwort geben“, fügte Horngacher an.

+++++20. Dezember 2020+++++

Markus Eisenbichler muss sich bei Tournee-Test nur Granerud geschlagen geben

Markus Eisenbichler ist bereit für die große Prüfung Vierschanzentournee. Mit breitem Grinsen und der Faust grüßte Deutschlands bester Skispringer am Sonntag in die Fernsehkameras. Ein zweiter Platz im Wintersport-Paradies Engelberg macht Eisenbichler im Duell mit Dauersieger Halvor Egner Granerud zuversichtlich. Gut eine Woche vor dem Tournee-Start in Oberstdorf kündigte „Eisei“ selbstbewusst an: „Ich freue mich echt auf Oberstdorf. Da werde ich attackieren.“ Am Vortag hatte Eisenbichler bereits als Vierter überzeugt.

Auch Bundestrainer Stefan Horngacher war erleichtert. „Wir können mit den Top-Leuten zufrieden sein“, sagte der Coach und meinte damit Eisenbichler und Pius Paschke, der am Sonntag Rang fünf belegte. Für den Norweger Granerud war es der fünfte Weltcupsieg am Stück. Die Vierschanzentournee könnte zu einem großen Zweikampf zwischen dem Gelb-Träger und Herausforderer Eisenbichler werden. „Dass ich Zweiter werde, ist saugeil“, befand Eisenbichler in der ARD.

Anders als Engelberg, wo „Eisei“ an diesem Wochenende immer wieder haderte, liegt die Anlage in Oberstdorf dem Deutschen. „Ich habe vor, gut zu springen. Die Schanzen kommen mir entgegen“, sagte der 29-Jährige. Horngacher gab am Sonntag das Ziel aus, die Tournee zu gewinnen. „Sonst brauchen wir nicht anzutreten.“