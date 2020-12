Skispringen-Telegramm 20/21 : Weiterer Heimweltcup für Skispringer – Klingenthal statt Sapporo

Markus Eisenbichler. Foto: dpa/Pavel Lisitsyn

Düsseldorf Die Skisprung-Saison 2020/21 ist gespickt mit Höhepunkten: Unter anderem die Skiflug-WM in Planica und die Vierschanzentournee. In unserem Telegramm halten wir Sie auf dem Laufenden.

Die deutschen Skispringer um Vorzeigeathlet Markus Eisenbichler bekommen ein weiteres Heimspiel in diesem Winter. Nach der coronabedingten Absage im japanischen Sapporo wird Klingenthal den Weltcup am 6. und 7. Februar übernehmen, wie der Ski-Weltverband Fis am Donnerstag mitteilte. Geplant sind jeweils ein Einzel am Samstag und Sonntag. Die Skispringer sind damit am gleichen Wochenende in Sachsen aktiv wie die Nordischen Kombinierer. Gut zwei Wochen später vom 23. Februar bis 7. März sollen in Oberstdorf im Allgäu die Nordischen Ski-Weltmeisterschaften beginnen.

Schweizer Skisprung-Trainer positiv getestet – Team in Quarantäne

Nach einem positiven Corona-Test von Trainer Ronny Hornschuh dürfen die beiden Schweizer Skispringer Dominik Peter und Gregor Deschwanden nicht an der Skiflug-WM im slowenischen Planica teilnehmen. Dies teilte der nationale Skiverband am Donnerstag während der Qualifikation auf Twitter mit. Nationaltrainer Hornschuh, der Deutscher ist, war am Donnerstagmorgen positiv auf das Virus getestet worden.

Die weiteren Tests im Schweizer Team fielen zwar negativ aus, die örtlichen Behörden ordneten dennoch eine Quarantäne für die Springer an. In Planica stehen am Freitag und Samstag insgesamt vier Flüge im Einzel auf dem Programm.

Das Coronavirus hat in den ersten drei Wochen schon kräftig Einfluss auf den Skisprung-Weltcup genommen. Im österreichischen Team wurden zahlreiche Profis um Stefan Kraft und Gregor Schlierenzauer sowie Trainer Andreas Widhölzl positiv getestet. Kraft und Schlierenzauer klagten zuletzt in ihrer Zwangspause auch über Symptome. Beide sind zwar in Planica wieder dabei, Kraft musste seine Teilnahme wegen akuter Rückenschmerzen aber zurückziehen.

+++++9. Dezember 2020+++++

Eisenbichler, Geiger und Paschke bei WM dabei - ein Platz offen

Mit Mitfavorit Markus Eisenbichler, Karl Geiger, Pius Paschke und einem weiteren noch nicht feststehenden Skispringer tritt das deutsche Team bei der Skiflug-Weltmeisterschaft in Slowenien an. Der vierte Starter in Planica sowie ein Ersatzmann werden erst nach dem Training am Donnerstag festgelegt, sagte Bundestrainer Stefan Horngacher am Mittwoch in einer Online-Medienrunde. Um den Startplatz kämpfen Severin Freund, Constantin Schmid und Martin Hamann. Olympiasieger Andreas Wellinger ist wegen seiner anhaltenden Formprobleme nach langer Verletzungspause nicht dabei.

Nach dem Training steht für die Springer am Donnerstagnachmittag die Qualifikation an. Der Einzelwettkampf beginnt dann mit den ersten beiden von vier Durchgängen am Freitag. Am Samstag folgen die Durchgänge drei und vier. Am Sonntag steht ein Teamspringen auf dem Programm.

+++++6. Dezember 2020+++++

Eisenbichler springt knapp am Podest vorbei - Wellingers Flaute geht weiter

Skisprung-Weltmeister Markus Eisenbichler (Siegsdorf) ist beim Weltcup im russischen Nischni Tagil knapp am Podest vorbeigeflogen. Beim letzten Kräftemessen vor der Skiflug-WM am kommenden Wochenende in Planica musste sich der 29-Jährige am Sonntag trotz einer starken Aufholjagd mit Rang vier zufrieden geben, nachdem er am Samstag nach großen Windpech mit Platz 28 die Führung im Gesamtweltcup verloren hatte.

Diese baute am Sonntag Norwegens Aufsteiger Halvor Egner Granerud mit seinem dritten Sieg in Folge aus. Mit Sprüngen auf 135,5 und 124,5 m (241,5 Punkte) führte der 24-Jährige einen Norge-Dreifachsieg vor Robert Johansson (240,7) und Marius Lindvik (240,6) an.

Eisenbichler (231,6), den am Samstag im zweiten Durchgang eine Böe den dritten Saisonsieg gekostet hatte, war nach 127,0 m im ersten Durchgang nur Siebter gewesen und schob sich bei erneut schwierigen Windbedingungen mit 129,5 m, der Bestweite im Finale, noch nach vorne. Zum Podest fehlten ihm umgerechnet fünf Meter.

In Abwesenheit von Vizeweltmeister Karl Geiger (Oberstdorf), dessen Frau das erste gemeinsame Kind erwartete, war Constantin Schmid (Oberaudorf) als glänzender Siebter zweitbester Deutscher, nachdem er am Vortag noch den zweiten Durchgang verpasst hatte. Pius Paschke (Kiefersfelden) fiel im zweiten Durchgang noch von Platz fünf auf 14 zurück. Ex-Weltmeister Severin Freund (Rastbüchl) als 18. sammelte anders als am enttäuschenden Samstag Weltcup-Punkte. Martin Hamann (Aue) kam auf Rang 20.

Olympiasieger Andreas Wellinger (Ruhpolding) verpasste als 39. unter 45 gewerteten Springern im fünften Einzelspringen seit seinem Comeback nach einem Kreuzbandriss zum fünften Mal den zweiten Durchgang und bleibt damit ohne Weltcuppunkte.

+++++6. Dezember 2020+++++

Eisenbichler von Böe erwischt – Sieg und Weltcup-Führung verloren

Skisprung-Weltmeister Markus Eisenbichler hat mit viel Windpech seinen dritten Saisonsieg verpasst. Im russischen Nischni Tagil führte der 29 Jahre alte Siegsdorfer nach dem ersten Durchgang mit großem Vorsprung, ehe ihn im Finale kurz nach dem Absprung eine Windböe erwischte. Eisenbichler, im ersten Sprung noch auf 136,5 m gekommen, landete zwar sicher, allerdings schon bei 80,0 m, fiel auf Platz 28 zurück und verlor damit die Führung im Gesamtweltcup.

Den Sieg sicherte sich damit wie schon am vergangenen Sonntag in Kuusamo der Norweger Halvor Egner Granerud, der auch in Finnland den deutlich führenden Eisenbichler abgefangen hatte. Mit 270,0 Punkten (132,5+132,0 m) lag der 24-Jährige, der nun das Gelbe Trikot trägt, vor Daniel Huber (255,7) aus Österreichs B-Team - der A-Kader fehlt nach diversen Corona-Infektionen.

Dritter in der Windlotterie wurde Graneruds Landsmann Robert Johansson (254,1), der im zweiten Durchgang bei mächtigem Aufwind auf den Schanzenrekord von 142,5 m kam und von Platz 25 noch auf das Treppchen flog.

Zweitbester Deutscher war Pius Paschke (Kiefersfelden), der als Fünfter sein bestes Karriere-Ergebnis feierte. Auch Martin Hamann (Aue) als Elfter war so gut wie noch nie in seiner Laufbahn.

In Abwesenheit von Vizeweltmeister Karl Geiger (Oberstdorf), dessen Frau das erste gemeinsame Kind erwartete, enttäuschten die weiteren deutschen Springer. Constantin Schmid (Oberaudorf) als 38. und Ex-Weltmeister Severin Freund (Rastbüchl) als 39. scheiterten nach schwachen Sprüngen im ersten Durchgang.

Olympiasieger Andreas Wellinger (Ruhpolding) verpasste als 40. unter 47 gewerteten Springern im vierten Einzelspringen seit seinem Comeback nach einem Kreuzbandriss zum vierten Mal den zweiten Durchgang und bleibt damit ohne Weltcuppunkte.

+++++6. Dezember 2020+++++

Österreichs Skispringer melden vier weitere Corona-Fälle

Österreichs Skispringer werden weiter von positiven Corona-Fällen im eigenen Team geplagt. Bei Routinetests im russischen Nischni Tagil wurden in Daniel Huber, Thomas Lackner, Jan Hörl und Manuel Fettner vier Athleten positiv auf das Virus getestet, wie der Österreichische Skiverband (ÖSV) am Sonntag mitteilte. Der 27 Jahre alte Huber hatte am Samstag noch den zweiten Platz im Einzel belegt und ist bisher einer der besten Athleten des laufenden Winters. Der ÖSV teilte mit, beim Springen am Sonntag (16.00 Uhr/ARD und Eurosport) nicht an den Start zu gehen. Auch eine Quarantäne vor Ort stehe im Raum.

Österreich ist ohnehin schon mit einem B-Kader unterwegs, weil zuvor auch Weltcup-Rekordsieger Gregor Schlierenzauer, Trainer Andreas Widhölzl, Gesamtweltcup-Sieger Stefan Kraft sowie Michael Hayböck und Philipp Aschenwald positiv getestet wurden. Ob und in welcher Besetzung der ÖSV am nächsten Wochenende bei der Skiflug-WM in Planica an den Start gehen kann, ist noch nicht abzusehen.

+++++3. Dezember 2020+++++

Sieg in Qualifikation – Eisenbichler weiter überragend

Skisprung-Weltmeister Markus Eisenbichler (Siegsdorf) hat sich auch zum Auftakt des Weltcup-Wochenendes im russischen Nischni Tagil in überragender Form präsentiert. Der Gesamtweltcup-Führende gewann die Qualifikation auf dem Tramplin Stork mit einem Sprung auf 135,0 m (138,1 Punkte) vor dem Norweger Halvor Egner Granerud (135,8), der am vergangenen Sonntag vor dem zweimaligen Saisonsieger Eisenbichler in Kuusamo triumphiert hatte.

Eisenbichler und Granerud sind damit auch im vierten Einzelspringen der Saison am Samstag (16.00 Uhr MEZ/ARD und Eurosport) die Favoriten. In Abwesenheit von Vizeweltmeister Karl Geiger (Oberstdorf), dessen Frau das erste gemeinsame Kind erwartete, konnte sich allerdings kein weiterer DSV-Springer unter den besten Zehn platzieren.

Constantin Schmid (Oberaudorf) zeigte als Elfter aufsteigende Form, Pius Paschke (Kiefersfelden) wurde 22., Martin Hamann (Aue) belegte Rang 29. Olympiasieger Andreas Wellinger (Ruhpolding), der seit seinem Comeback nach einem Kreuzbandriss noch keinen Weltcuppunkt gesammelt hat, kam gleichauf mit Ex-Weltmeister Severin Freund auf Platz 32.

Eine Ausscheidung war der Qualifikations-Durchgang nicht. Aufgrund von Corona-Problemen bei diversen Teams blieb das Teilnehmerfeld überschaubar, nur 51 Springer hatten gemeldet, um die 50 Wettkampfstarter zu ermitteln. Da der Russe Ilja Mankow wegen eines nicht korrekten Anzugs nicht springen durfte, zudem der Slowene Tilen Bartol und der Österreicher Jan Hörl disqualifiziert wurden, schied niemand sportlich aus.

+++++3. Dezember 2020+++++

Gewamtwertungs-Vierter Geiger verpasst Weltcup - hochschwangere Frau erwartet Kind

Vizeweltmeister Karl Geiger wird das dritte Weltcup-Wochenende der Skispringer im russischen Nischni Tagil wegen der bevorstehenden Geburt seines ersten Kindes verpassen. "Er sieht seinen Vaterfreuden entgegen und ist schweren Herzens nach Hause geflogen", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher am Donnerstag.

Geiger sei "nicht mehr hundertprozentig bei der Sache" gewesen, fügte Horngacher hinzu, "er wollte springen, aber auch sein Kind sehen." Deswegen hätten ihm die Trainer die Entscheidung abgenommen. Bei der Skiflug-WM in Planica (10. bis 13. Dezember) werde der 27-Jährige aber wieder dabei sein.

Geiger liegt in der Gesamtwertung nach drei Weltcup-Springen auf Platz vier, zum Auftakt im polnischen Wisla war er hinter dem Gesamtführenden Markus Eisenbichler Zweiter geworden.

Österreicherin Pinkelnig nach Sturz notoperiert

Die österreichische Skispringerin Eva Pinkelnig ist im Training schwer gestürzt und musste notoperiert werden. Die 32-Jährige erlitt in der Folge ihres Sturzes am Mittwoch in Seefeld in Tirol einen Milzriss. Die Not-Operation fand in der Uniklinik in Innsbruck statt, wie der Österreichische Skiverband (ÖSV) am Donnerstag mitteilte. „Zum Glück hat die Notfallkette perfekt funktioniert und Eva wurde noch am selben Tag operiert. Wann sie wieder in den Spitzensport zurückkehren kann, ist derzeit noch offen“, sagte Cheftrainer Harald Rodlauer. Pinkelnig war nach dem Sturz ansprechbar und stabil, wie der ÖSV schrieb.

Die Österreicherin ist eine der besten Skispringerinnen der Welt und gewann 2019 in Seefeld zwei WM-Silbermedaillen. Im vergangenen Winter belegte sie Rang drei im Gesamtweltcup. Prognosen zur körperlichen und physischen Genesung gab der Skiverband nicht ab. „Wichtig ist jetzt vor allem, dass sie wieder ganz gesund wird, und dann schauen wir weiter“, sagte Rodlauer.

+++++2. Dezember 2020+++++

Skiflug-WM in Planica wohl ohne Publikum - doch keine Fans in Autos

Die Skiflug-WM im slowenischen Planica soll coronabedingt doch ohne Zuschauer stattfinden. Dies sagte Fis-Rennleiter Sandro Pertile am Mittwochabend in einer Video-Pressekonferenz im russischen Nischni Tagil. „Momentan ist der Plan ohne Zuschauer im Stadion. Das ist schade, weil ich die Idee der Slowenen sehr schön fand“, sagte der Italiener. Die Organisatoren in Planica hatten ursprünglich überlegt, den Fans Zutritt zur riesigen Skiflugschanze zu gewähren, in dem sie in ihren Autos im Auslauf parken. Die Situation in dem Land sei noch „schwierig“, ergänzte Pertile.

+++++30. November 2020+++++

Tournee-Auftakt in Oberstdorf vor leeren Rängen

Die Vierschanzentournee der Skispringer soll in diesem Winter komplett ohne Zuschauer stattfinden. Am Montag gab Oberstdorf als letzter der vier Ausrichter bekannt, dass der Auftakt des Traditionsevents am 29. Dezember dieses Jahr vor leeren Rängen statt wie bisher geplant mit 2500 Zuschauer ausgetragen werde.

Der Vorsitzende des Skiclubs, Peter Kruijer, sagte: „Es tut uns in der Seele weh, aber wir müssen jetzt die Reißleine ziehen und schweren Herzens auf Zuschauer verzichten.“ Dies schmerze umso mehr, weil man in den vergangenen Monaten ein Konzept entwickelt habe. Wegen der Corona-Krise sind Zuschauer bei Sportevents in Deutschland derzeit verboten.

Auch die Springen in Garmisch-Partenkirchen (1. Januar), Innsbruck (3. Januar) und Bischofshofen (6. Januar) sollen ohne Publikum stattfinden. Der Auftakt in Oberstdorf mit den bislang 2500 geplanten Fans war nach wenigen Stunden ausverkauft. Die Fans sollen nun eine Rückerstattung erhalten. „Diese erfolgt automatisch über die jeweilige Vorverkaufsstelle. Wir bitten die Skisprungfans hier um ein wenig Geduld“, sagte Florian Stern, Generalsekretär des Wettbewerbs in Oberstdorf. In den vergangenen Jahren kamen bei den Wettbewerben insgesamt rund 100.000 Zuschauer an die vier Schanzen.

+++++29. November 2020+++++

Eisenbichler in Ruka nur Zweiter – Granerud gewinnt

Die Siegesserie des besten deutschen Skispringers Markus Eisenbichler ist gestoppt. Am Sonntag wurde der 29 Jahre alte Bayer im finnischen Ruka trotz klarer Führung nach einem Durchgang Zweiter. Der Sieg ging an den Norweger Halvor Egner Granerud, der einen hervorragenden zweiten Sprung zeigte und damit seinen ersten Saisonerfolg feierte. Eisenbichler verteidigte mit Flügen auf 141 und 131 Meter aber souverän das Gelbe Trikot. Rang drei holte wie am Vortag der polnische Tournee-Sieger Dawid Kubacki.

Am Samstag hatte der „Eisei“ genannte Athlet alle Rivalen um mehr als zehn Meter distanziert und damit bereits seine Klasse gezeigt. Auch Karl Geiger (8.) stellte erneut seine gute Form unter Beweis, Severin Freund belegte Rang neun.

Zwei Wochen vor der Skiflug-WM im slowenischen Planica gibt es für Bundestrainer Stefan Horngacher und seine Athleten überhaupt keinen Grund zur sportlichen Sorge. In Ruka fehlten allerdings auch einige starke Konkurrenten. Die Österreicher waren wegen Corona-Fällen mit einer B-Mannschaft und unter anderen ohne Gesamtweltcup-Sieger Stefan Kraft angetreten. Am Wochenende war bekannt geworden, dass Kraft selbst infiziert ist und frühestens zur Skiflug-WM zurückkehren kann.

+++++28. November 2020+++++