Skispringen-Telegramm 2019/20 : Training verheißt gute Bedingungen bei Weltcup in Willingen

Die Schanze in Willingen. Foto: dpa/Swen Pförtner

Düsseldorf Die deutschen Skispringer kämpfen wieder mit den Top-Nationen um den Titel im Gesamtweltcup und den Disziplinen-Wertungen. In unserem Telegramm halten wir Sie über alles Wichtige während der Saison auf dem Laufenden.

Die Wetterprognosen für dieses Wochenende waren nicht gerade die besten für den Skisprung-Weltcup 2020 in Willingen. Bei Sturm und Orkanböen lässt es sich nicht unbedingt problemlos von der größten Skisprungschanze der Welt springen, die im Sauerland steht und auf der Weiten von 150 Metern möglich sind. Vier Stunden versuchten es die Organisatoren des Kult-Weltcups am Freitag, Training und Qualifikation durchzubringen. Am Ende vergeblich. Das Training musste wegen des Windes abgebrochen, die Qualifikation verschoben werden - der erste wichtige Sprung der sogenannten Willingen-Five-Wertung, die im Rahmen des Weltcups im Sauerland ausgesprungen wird. Beim Willingen Five gehen der Qualifikations-Sprung sowie die jeweils zwei Durchgänge der beiden Einzelspringen am Samstag und Sonntag in die Wertung ein. Der Springer, der nach den fünf Sprüngen vorne liegt, bekommt zusätzlich zu den Weltcuppunkten 25.000 Euro Preisgeld für den Willingen-Five-Sieg.

In diesem Jahr könnten dafür auch weniger Sprünge reichen. Die Veranstalter haben den Wettbewerb für den Sonntag bereits von 16 Uhr auf 10.15 Uhr am Morgen vorverlegt, um dem angekündigten Orkan aus dem Weg zu gehen. Am Samstag um 15 Uhr soll die am Vortag ausgefallene Qualifikation vor dem 1. Durchgang (16 Uhr) nachgeholt werden. Die mehr als 30.000 Fans im ausverkauften Stadion an der Mühlenkopfschanze dürfen sich also am Samstag zusammen mit dem Training auf bestenfalls insgesamt vier Sprünge der Top-Athleten und traditionell ausgelassene Partystimmung freuen. Am frühen Nachmittag sehen die Wetterprognosen bei leichtem Wind und Nieselregen gut aus. Die Veranstalter gehen davon aus, dass der Weltcup wie geplant stattfinden kann. Im Trainings hat sich diese Hoffnung schon mal bestätigt. Der Anlauf musste wegen gutem Aufwindes zwar mehrfach verkürzt werden, die Bedingungen waren aber bei allen Springern stabil. Lokalmatador Stephan Leyhe lag nach dem Training auf Rang zwei. Der Willinger wurde von den Fans laustark gefeiert. Der Führende im Gesamtweltcup, der Österreicher Stefan Kraft, war auch der Trainingsbeste in Willingen.

+++++8. Februar 2020+++++

Wettbewerb am Sonntag in Willingen wegen drohendem Orkan vorverlegt

Der Einzelwettbewerb der Skispringer beim Weltcup in Willingen am Sonntag wird wegen ungünstiger Wetterprognosen vorverlegt. Wie die Organisatoren am Freitag mitteilten, findet der Einzelwettkampf nicht wie geplant um 16.00 Uhr, sondern bereits um 10.15 Uhr statt. Der Wettkampf am Samstag soll aber wie geplant um 16.00 Uhr über die Bühne gehen.

Für den Sonntag sind ab dem frühen Nachmittag schwere Sturmböen vorhergesagt, teilweise werden sogar Orkanstärken erwartet. Eine sichere und reguläre Durchführung des Wettkampfes wäre unter diesen Bedingungen nicht gewährleistet. Bereits die Qualifikation am Freitag war von 18.00 Uhr auf 15.00 Uhr vorverlegt worden, musste wegen des Windes aber schlussendlich abgesagt werden.

+++++2. Februar 2020+++++

Leyhe springt in Sapporo aufs Podest - Geigers Rückstand wächst

Als Stephan Leyhe mit Blumen und Stoffbär in der Hand die Siegerehrung genoss, konnte auch Karl Geiger wieder lächeln. "Glückwunsch Stephan, das hast du dir sehr verdient", sagte der vom Winde verwehte Geiger, der den Verlust des Gelben Trikots an Stefan Kraft schnell abgehakt hatte. Viel lieber freute sich der Skisprung-Vizeweltmeister im fernen Sapporo über den zweiten Platz seines Teamkollegen, der endlich für seine starken Leistungen belohnt wurde.

"Es ist eine Weile her, dass ich auf dem Podium gestanden habe. Mein zweiter Sprung war richtig gut", sagte Leyhe, der sich am Sonntag nur dem überragenden Ex-Weltmeister Kraft aus Österreich geschlagen geben musste. Erst zum zweiten Mal in seiner Karriere flog Leyhe auf das Treppchen, im November 2018 war er in Wisla ebenfalls Zweiter geworden. "Das Wochenende hier hat richtig Spaß gemacht", sagte Leyhe, der tags zuvor bereits Fünfter geworden war.

Leyhe hatte schon in Titisee-Neustadt und Zakopane als Vierter das Podest vor Augen, nun brach er den Bann. Nach dem ersten Durchgang lag er noch auf Platz acht, dann rollte er mit dem weitesten Sprung des Tages das Feld auf. Am kommenden Wochenende steht für den Teamweltmeister, der zum fünften Mal in Folge bester DSV-Adler war, nun das Heimspiel in Willingen an: "Das wird emotional für mich. Ich bin in guter Form und man wird sehen, was ich da erreichen kann."

Geiger haderte auf der Okurayama-Schanze dagegen an beiden Tagen mit den Bedingungen, die Ränge elf und fünf kosteten ihn die Führung im Gesamtweltcup. "Gute Sprünge bei schlechtem Wind sind zwar ärgerlich, aber halb so schlimm", schrieb der Bayer bei Facebook. Weil Kraft an seinem "besten Wochenende des Winters" Zweiter und Erster wurde, musste Geiger mit genau 1000 Punkten nach drei Wochen das Gelbe Trikot dem Österreicher (1063) überlassen. Dritter ist der polnische Tournee-Triumphator Dawid Kubacki (924), der am Sonntag nach zehn Podestplätzen in Folge "nur" Sechster wurde. Leyhe (510) ist bereits Achter.

Die Teamweltmeister Markus Eisenbichler (Siegsdorf) und Richard Freitag (Aue) erlebten dagegen ein Wochenende zum Vergessen. Dreifach-Weltmeister Eisenbichler nahm mit den Plätzen 26 und 34 gerade einmal fünf Weltcuppünktchen mit auf die fast 9000 Kilometer lange Heimreise. Der seit Wochen kriselnde Freitag ging mit den Rängen 47 und 51 sogar ganz leer aus.

Besser lief es für Pius Paschke (Kiefersfelden) mit den Plätzen 10 und 25, auch Constantin Schmid (Oberaudorf) durfte mit den Rängen 12 und 27 zufrieden sein. Weiter geht es nun auf der Mühlenkopfschanze in Willingen, dem letzten Heimspiel des Winters für die DSV-Adler. Dort werden spätestens nach dem Sapporo-Wochenende alle Augen auf Stephan Leyhe gerichtet sein.

+++++1. Februar 2020+++++

Karl Geiger verliert das Gelbe Trikot

Karl Geiger winkte sichtlich angefressen ab, der Verlust des Gelben Trikots drückte deutlich auf die Stimmung des sonst so gut gelaunten Bayern: Als Elfter im fernen Sapporo hat der Vizeweltmeister aus Oberstdorf nach drei Wochen seine Führung im Gesamtweltcup an den Österreicher Stefan Kraft verloren. Den erst zweiten Sieg seiner Karriere holte überraschend Japans Lokalmatador Yukiya Sato.

Geiger lag nach 132,0 m im ersten Durchgang noch auf Rang vier, "hüpfte" dann aber bei schwierigen Windverhältnissen nur auf 116,5 m und fiel deutlich zurück. Noch heftiger erwischte es Ryoyu Kobayashi, der vom ersten auf den 15. Rang durchgereicht wurde. Im ersten Durchgang war Kobayashi auf seiner Heimschanze noch auf 141,5 m gesegelt und sah wie der sichere Sieger aus.

Bester DSV-Adler war somit zum vierten Mal in Folge Stephan Leyhe. Der Team-Weltmeister wurde nach einer Disqualifikation des Österreichers Jan Hörl noch auf Rang fünf vorgestuft, eine Woche vor seinem Heimspiel in Willingen befindet sich der 28-Jährige weiter in Topform. Auch Pius Paschke (Kiefersfelden) landete als Zehnter noch vor Geiger.

Im Gesamtweltcup musste Geiger mit 955 Punkten sein beim Doppelsieg im italienischen Val di Fiemme erobertes Gelbes Trikot an Kraft (963) abgeben. Neuer Dritter ist Vierschanzentournee-Gewinner David Kubacki aus Polen (884), der in Sapporo als Dritter zum zehnten Mal in Folge auf dem Podest landete.

Seinen zweiten Sieg der Saison und damit auch seiner Karriere feierte durchaus überraschend Sato. "Der Wind war heute schwierig, am Ende habe ich auch Glück gehabt", sagte der 24-Jährige. Nach dem ersten Durchgang lag Sato nur auf dem sechsten Rang, flog dann aber auf 138,5 m und ließ die gesamte Konkurrenz hinter sich. Vierter wurde der Slowene Domen Prevc.

Aus deutscher Sicht zeigte Constantin Schmid (Oberaudorf) als Zwölfter ebenfalls eine ordentliche Leistung. Weltmeister Markus Eisenbichler (Siegsdorf) blieb auf Rang 26 dagegen weit hinter seinen Möglichkeiten zurück. Der kriselnde Teamweltmeister Richard Freitag (Aue) verpasste als 47. den zweiten Durchgang deutlich.

Vor heimischem Publikum erst gar nicht mit dabei war Japans Skisprung-Legende Noriaki Kasai. Der 47-Jährige, der vor der Tournee wegen anhaltender Formschwäche aus dem A-Team genommen worden war, war bei seiner Rückkehr in den Weltcup bereits am Freitag als Letzter der Qualifikation gescheitert. Kasai, mit 17 Weltcupsiegen knapp vor Kobayashi (16) noch immer erfolgreichster Skispringer Japans, muss nun auf den Sonntag (02.00 Uhr MEZ) hoffen. Dann bietet der letzte Einzelwettkampf auf der Okurayama-Schanze auch Geiger eine zweite Chance.

Stand im Gesamtweltcup der Männer nach 17 von 30 Wettbewerben:

1. Stefan Kraft (Österreich) 963 Punkte

2. Karl Geiger (Oberstdorf) 955

3. Dawid Kubacki (Polen) 884

4. Ryoyu Kobayashi (Japan) 847

5. Marius Lindvik (Norwegen) 594

6. Kamil Stoch (Polen) 584

7. Daniel Andre Tande (Norwegen) 496

8. Peter Prevc (Slowenien) 457

9. Yukiya Sato (Japan) 448

10. Philipp Aschenwald (Österreich) 443

11. Stephan Leyhe (Willingen) 430

16. Constantin Schmid (Oberaudorf) 307

21. Pius Paschke (Kiefersfelden) 231

27. Markus Eisenbichler (Siegsdorf) 131

36. Richard Freitag (Aue) 37

42. Moritz Baer (Gmund-Dürnbach) 24

54. Luca Roth (Meßstetten) 8

+++++26. Januar 2020+++++

Lokalmatador Stoch gewinnt in Zakopane - Geiger belegt Rang fünf

Skispringer Karl Geiger hat sein Gelbes Trikot des Weltcup-Gesamtführenden zwar erfolgreich verteidigt, ein bisschen von seinem Polster aber eingebüßt. Der 26 Jahre alte Allgäuer belegte am Sonntag nach Sprüngen auf 134 und 136 Meter im polnischen Zakopane den fünften Rang. Den Erfolg sicherte sich Lokalmatador Kamil Stoch (137,5 und 140 Meter). Das Podium komplettierten der Österreicher Stefan Kraft und Dawid Kubacki aus Polen, die damit beide Punkte auf Geiger aufholten.

Bester Deutscher war Stephan Leyhe, der nach Sprüngen auf 139 und 134 Meter Vierter wurde und damit die starke Form vom Teamsieg am Samstag bestätigte. Auch Constantin Schmid (11.), Weltmeister Markus Eisenbichler (12.) und Pius Paschke (14.) holten Weltcup-Punkte.

+++++26 Januar 2020+++++

Duo Seyfahrt und Althaus verpasst Podest

Die deutschen Skispringerinnen Juliane Seyfarth und Katharina Althaus haben die Podestplätze beim Weltcup im rumänischen Rasnov nur knapp verpasst. Seyfarth (91,5 und 89,5 Meter) belegte Rang vier und landete damit direkt vor der Olympia-Silbergewinnerin Althaus, die nach ihrem zweiten Platz vom Samstag diesmal 91 und 88,5 Meter auf der Normalschanze sprang. Den Sieg sicherte sich die Norwegerin Maren Lundby, die mit Sprüngen auf 96,5 und 96 Meter deutlich vor der Konkurrenz landete. Eva Pinkelnig und Chiara Hölzl (beide Österreich) komplettierten das Podest.

Anders als in den beiden vergangenen Saisons, als Lundby souverän vor dem Rest landete, zeichnet sich in diesem Winter ein spannendes Rennen um den Gesamtweltcup ab. Lundby hat nun 655 Punkte und steht damit nur knapp vor Pinkelnig (649) und Hölzl (630). Für das deutsche Team hatten am Sonntag auch Luisa Görlich (17.), Svenja Würth (19.), Selina Freitag (26.) und Agnes Reisch (30.) den zweiten Durchgang erreicht.

+++++26. Januar 2020+++++

Deutsche Skispringer gewinnen Teamspringen in Zakopane

Die deutschen Skispringer haben ihren ersten Mannschafts-Sieg im Weltcup-Winter gefeiert. Im Hexenkessel von Zakopane/Polen setzten sich die DSV-Adler um den Gesamtweltcup-Führenden Karl Geiger (Oberstdorf) souverän vor Norwegen durch. In den beiden bisherigen Teamspringen hatten Geiger und Co. nicht einmal das Podest erreicht, zuletzt hatte Deutschland am 19. Januar 2019 ebenfalls in Zakopane im Weltcup gewonnen.

Vor 40.000 Zuschauern an der ausverkauften Wielka-Krokiew-Schanze lagen Geiger (133,0+142,0), der ins Team zurückgekehrte Dreifach-Weltmeister Markus Eisenbichler (Siegsdorf/133,0+132,5), der ganz starke Stephan Leyhe (139,0+136,5) sowie Youngster Constantin Schmid (Oberaudorf/123,0+136,5) mit 1182,2 Punkten umgerechnet satte 33 Meter vor den Norwegern (1142,2).

Dritter wurde Slowenien (1125,0), Gastgeber Polen um Vierschanzentournee-Sieger Dawid Kubacki kam beim Heimspiel nur auf Platz fünf (1118,6). Für den Sprung des Tages sorgte der Japaner Yukiya Sato, der mit 147,0 m den Schanzenrekord Kubackis gleich um dreieinhalb Meter verbesserte.

Bundestrainer Stefan Horngacher hatte sein Team wie erwartet aufgestellt. Der zuletzt wegen einer Handverletzung fehlende Eisenbichler erhielt den Vorzug vor Pius Paschke (Kiefersfelden). Rückkehrer Richard Freitag (Aue), der wegen Formschwäche aus der Vierschanzentournee ausgestiegen war, soll sich nach guter Qualifikation bei seinem Comeback-Wettkampf auf das Einzel am Sonntag (16.00 Uhr/ARD und Eurosport) konzentrieren.

+++++25. Januar 2020+++++

Althaus erreicht bestes Saisonresultat für deutsche Skispringerinnen

Katharina Althaus hat den ersten Saisonsieg für die deutschen Skispringerinnen knapp verpasst. Die Österreicherin Chiara Hölzl verdrängt die nach dem ersten Durchgang führende Oberstdorferin am Samstag im rumänischen Rasnov noch auf den zweiten Rang. Für das von Verletzungen gebeutelte Team von Bundestrainer Andreas Bauer war es das beste Resultat in diesem Winter. Zuvor war ein dritter Platz von Althaus in Klingenthal das beste Ergebnis der deutschen Springerinnen gewesen.

Mit Sprüngen auf 93 und 94 Meter sicherte sich die 23-Jährige den Podestplatz. Die nach dem ersten Durchgang auf Platz zwei geführte Juliane Seyfarth aus Ruhla fiel auf Rang sieben zurück (97,5 und 86 Meter). In die Punkteränge kamen auch Luisa Görlich (12.), Svenja Würth (19.) und Selina Freitag (22.).

Am Sonntag (13.00 Uhr) findet ein weiteres Weltcupspringen in Rasnov statt. Am kommenden Wochenende ist Oberstdorf die nächste Station.

+++++24. Januar 2020+++++

Eisenbichler und Freitag in Zakopane-Quali solide - Geiger Elfter

Dreifach-Weltmeister Markus Eisenbichler (Siegsdorf) und Richard Freitag (Aue) haben sich nach ihrer Weltcup-Pause mit soliden Leistungen im deutschen Skisprung-Team zurückgemeldet. In der Qualifikation für das Einzelspringen in Zakopane/Polen am Sonntag (16.00 Uhr/ARD) belegte Eisenbichler mit einer Weite von 129,5 m den 15. Rang, Freitag wurde 16. (128,5).