Skispringen-Telegramm 2019/20 : Kraft gewinnt Weltcup in Russland - Geiger auf Rang sechs

Katharina Althaus. Foto: dpa/Grzegorz Momot

Düsseldorf Die deutschen Skispringer kämpfen wieder mit den Top-Nationen um den Titel im Gesamtweltcup und un den Disziplinen-Wertungen. In unserem Telegramm halten wir Sie über alles Wichtige während der Saison auf dem Laufenden.

Der Österreicher Stefan Kraft hat seinen ersten Weltcup-Erfolg in diesem Winter verbucht. Der 26 Jahre alte Skispringer gewann am Sonntag im russischen Nischni Tagil nach Sprüngen auf 140 und 134,5 Meter. Vor allem im ersten Durchgang hatte Kraft seinen Rivalen bei schwierigsten Windbedingungen einige Punkte abgenommen. Das Podium komplettierten Killian Peier aus der Schweiz und der Japaner Ryoyu Kobayashi. Der beste Deutsche war erneut Karl Geiger, der nach seinem zweiten Platz vom Vortag diesmal Sechster (130,5 und 124,5 Meter) wurde. Für Markus Eisenbichler gab es als 36. wieder keine Punkte.

Die weiteren deutschen Springer schafften es wie am Vortag in den zweiten Durchgang. Constantin Schmid (7.), Pius Paschke (11.), Stephan Leyhe (22.), Moritz Baer (27.) und Richard Freitag (30.) sammelten damit Punkte im Weltcup.

+++++8. Dezember 2019++++++

Katharina Althaus wird Sechste bei Lundby-Sieg

Skispringerin Katharina Althaus ist beim Saisonstart in Lillehammer am Podest vorbeigeflogen. Die Olympiazweite landete am Sonntag wie schon 24 Stunden zuvor als beste Deutsche auf Rang sechs. Nicht zu stoppen war die norwegische Weltmeisterin Maren Lundby, die bei ihrem Heimspiel einen Doppelsieg feierte.

"Ich kann ganz zufrieden sein, auch wenn ich natürlich nach oben schiele. Bei mir sind es noch Kleinigkeiten, an denen ich arbeiten will. Aber es ist nichts Dramatisches", sagte Althaus im ZDF. Zum Podest fehlten der 23-Jährigen am Sonntag nach Sprüngen auf 123,5 und 114,5 m allerdings umgerechnet fast 13 Meter.

Mixed-Weltmeisterin Juliane Seyfarth, die ein Jahr zuvor an gleicher Stelle den ersten Weltcupsieg ihrer Karriere gefeiert hatte, kam nicht über die Plätze 15 und 21 hinaus. Agnes Reisch verbuchte am Sonntag als 13. dagegen das beste Weltcup-Ergebnis ihrer Karriere. Sotschi-Olympiasiegerin Carina Vogt fällt nach einem im Juli erlittenen Kreuzbandriss für die gesamte Saison aus.

Lundby war derweil eine Klasse für sich: Am Samstag gewann sie deutlich vor den Österreicherinnen Eva Pinkelnig und Chiara Hölzl, am Sonntag landeten Hölzl und die Japanerin Sara Takanashi klar hinter ihr auf dem Podest.

+++++8. Dezember 2019++++++

Programm am Sonntag: Weltcup, Nischni Tagil (Russland), Einzel, Herren

1. Durchgang 15.30 Uhr (ZDF Livestream und Eurosport)

2. Durchgang 16.30 Uhr (ZDF und Eurosport)

Nach Wisla und Ruka geht für die Skispringer um Karl Geiger und Markus Eisenbichler die dritte Weltcup-Station zu Ende. Im Einzel peilen die zum Start des Winters etwas enttäuschenden DSV-Adler eine Podestplatzierung an. Nach Nischni Tagil warten mit Klingenthal als erstem Heim-Weltcup, Engelberg als Generalprobe und der Vierschanzentournee die ersten Highlights des Winters.

+++++7. Dezember 2019+++++

Skispringer Karl Geiger Zweiter in Nischni Tagil — Sieg an Japaner Yukiya Sato

Karl Geiger hat beim Skisprung-Weltcup im russischen Nischni Tagil für die erste deutsche Podestplatzierung in diesem Winter gesorgt. Der Oberstdorfer wurde am Samstag nach zwei Sprüngen auf jeweils 130 Meter Zweiter hinter Überraschungssieger Yukiya Sato aus Japan.

Der Österreicher Philipp Aschenwald komplettierte das Podest als Dritter direkt vor seinem Teamkollegen Gregor Schlierenzauer, der von Ex-Bundestrainer Werner Schuster beraten wird. Die Führung im Gesamtweltcup verteidigte der Norweger Daniel Andre Tande, der die ersten zwei Springen gewann, diesmal aber nur 21. wurde.

Einen enttäuschenden Tag erlebte der dreimalige Seefeld-Weltmeister Markus Eisenbichler. Er schied nach einem Sprung auf 114 Meter als 31. um gerade einmal 0,1 Punkte vorzeitig aus. Ihm fehlten umgerechnet 5,55 Zentimeter, Stephan Leyhe (10.), Richard Freitag (18.), Moritz Baer (19.), Constantin Schmid (23.) und Pius Paschke (28.) schafften es ebenfalls in die Punkte.

+++++7. Dezember 2019+++++

Skispringerinnen zum Auftakt nicht auf dem Podest

Doppel-Weltmeisterin Katharina Althaus und die deutschen Skisprung-Frauen sind beim Start in den Weltcup-Winter ohne Podestplatz geblieben. Die 23 Jahre alte Althaus belegte beim ersten Wettbewerb im norwegischen Lillehammer am Samstag den sechsten Rang. Sprünge auf 127,5 und 130,5 Meter reichten für die beste Deutsche nicht für einen Top-3-Rang. Der Tagessieg ging mit großem Vorsprung an die Norwegerin Maren Lundby, die 138 und 135 Meter sprang und damit ihren 26. Weltcup-Erfolg einfuhr. Die beiden Österreicherinnen Eva Pinkelnig und Chiara Hölzl komplettierten das Podest.

„Ich bin ganz froh, dass es so geklappt hat. Platz sechs kann sich sehen lassen. Es schläft niemand bei der Konkurrenz. Ich bin ganz froh, dass ich da mitmischen kann“, sagte Althaus im ZDF. Neben der Olympia-Silbergewinnerin holten auch Juliane Seyfarth (15.), Agnes Reisch (17.), Svenja Würth (19.), Luisa Görlich (24.) und Selina Freitag (26.) Weltcup-Punkte.

+++++5. Dezember 2019+++++

Skispringerinnen bei Gleichberechtigung noch lange nicht am Ziel

Die sportliche Gleichstellung der Skisprung-Frauen ist in den vergangenen Jahren deutlich vorangeschritten. Zu Ende ist der Prozess aber noch lange nicht. Diesen Winter muss das deutsche Team stark dezimiert in Angriff nehmen.

Die Vierschanzentournee bleibt der große Traum: Trotz oder gerade wegen der beeindruckenden Erfolge der vergangenen Jahre und immer mehr Wettkämpfen auf der Großschanze sehen sich die deutschen Skispringerinnen auf dem Weg zur sportlichen Gleichberechtigung noch nicht am Ziel. „Wir sind noch nicht ganz da, wo wir hin wollen“, sagt Katharina Althaus. Die Doppel-Weltmeisterin von Seefeld hofft vor dem Start des Weltcup-Winters an diesem Wochenende in Lillehammer, dass sie und ihre Teamkolleginnen beim Skisprung-Spektakel rund um den Jahreswechsel bald nicht mehr nur als Zuschauer dabei sind.

„Wir können es nur immer wieder ansprechen und hoffen, dass die Fis das dann durchführt“, sagte die 23 Jahre alte Althaus der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf die Entscheidungsträger beim Weltverband. Dort kennt man das Thema natürlich längst, beschäftigt sich damit, sieht aber keine Eile.

„Man muss Schritt für Schritt vorgehen“, sagt Sandro Pertile, der den langjährigen Rennleiter Walter Hofer im kommenden Jahr in dieser Funktion ablöst. „Wenn man so etwas von heute auf morgen macht, kommt es wie ein Boomerang zurück.“ Der Italiener bezieht sich vor allem auf die Leistungsdichte im Starterfeld. Diese muss aus seiner Sicht für die Tournee noch größer werden.

Zur konkreten Ausgestaltung einer Tournee für Frauen gibt es unterschiedliche Ideen. Bundestrainer Andreas Bauer würde das Event am liebsten in die Männer-Veranstaltung einbauen - beispielsweise mit Wettkämpfen am Qualifikationstag von Markus Eisenbichler, Kamil Stoch und Co. „Wenn die Vierschanzentournee für Frauen kommt, sollte sie auch auf den Anlagen stattfinden, wo sie für die Männer stattfindet“, sagt der 55-Jährige. Sie an andere Orte zu vergeben, wäre für ihn „kompletter Blödsinn.“

Auf welch sportlich hohem Niveau sich die Frauen mittlerweile auf der Schanze duellieren, zeigte die letzte WM in Österreich eindrucksvoll. In einem packenden Einzelwettkampf setzte sich die norwegische Olympiasiegerin Maren Lundby nur um umgerechnet 25 Zentimeter vor Althaus durch. Die Oberstdorferin, die sich neben der Tournee auch eine zusätzliche Medaillenchance bei Olympia wünscht und gerne mal Skifliegen würde, ist auch in diesem Jahr zusammen mit Juliane Seyfarth die größte Hoffnungsträgerin im Team des Deutschen Skiverbandes (DSV).

Wie sein Kollege bei der Männer-Nationalmannschaft, Stefan Horngacher, hat auch Bauer mit großen Verletzungsproblemen in seinem Team zu kämpfen. In Sotschi-Olympiasiegerin Carina Vogt, Ramona Straub, Anna Rupprecht und Gianina Ernst fallen gleich vier Springerinnen aus.

Jammern will Bauer deswegen aber nicht. „Das ist wie bei einer Fußballmannschaft: Wenn Bayern München die Spieler ausgehen, dann müssen die Jungen ran“, sagt er. Auch bei ihm bekommen jetzt weniger erfahrene Sportlerinnen die Möglichkeit, sich im Weltcup zu beweisen. „Das ist auch eine Chance, dass wir uns im Hinblick auf die Nordische Ski-WM im nächsten Jahr noch breiter aufstellen.“

Für dieses Jahr gibt der Bundestrainer trotz der fast schon gruseligen Verletzungsserie die Devise aus: „Wir wollen in jedem Weltcup-Einzelspringen um das Podest mitkämpfen.“ In der vergangenen Saison stand in 24 Einzel-Weltcups nur zweimal keine Deutsche auf dem Treppchen.

+++++1. Dezember 2019+++++

Nur Karl Geiger überzeugt bei deutschen Skispringern

Erst herrschte Flaute bei den deutschen Skispringern, dann sorgte Sturm für lange Gesichter: Die Dienstreise der deutschen Skispringer an den Polarkreis stand unter keinem guten Stern. Während Karl Geiger mit seinem siebten Platz im einzigen ausgetragenen Wettbewerb in Kuusamo am Samstag für den Lichtblick sorgte, ist ausgerechnet Anführer Markus Eisenbichler derzeit von der Rolle.

"Das Selbstbewusstsein ist gerade nicht da, ich hadere ein bisschen", sagte der Dreifach-Weltmeister in der ARD, nachdem er mit Rang 23 beim zweiten Saisonsieg von Skiflug-Weltmeister Daniel Andre Tande erneut weit hinter den eigenen Ansprüchen geblieben war.

Letzter in der Vorwoche in Wisla, ein schmerzhafter Sturz in der Kuusamo-Quali, im Wettkampf dann mit Ach und Krach den zweiten Durchgang erreicht: Es läuft nicht für den 28-Jährigen, der am Sonntag nicht mehr die Gelegenheit zur Korrektur erhielt, da das zweite Springen wegen starker Winde abgesagt wurde.

"Im Sinne der Sicherheit war es die richtige Entscheidung. Das ist natürlich schade, wenn man so weit zum Weltcup fliegt", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher: "Wir werden uns jetzt zu Hause in Ruhe vorbereiten, und dann geht es ja am Mittwoch schon wieder nach Russland."

Nach dem zweiten Einzelspringen unter Horngacher bleibt festzuhalten: Noch sind die DSV-Adler nicht wie gewohnt konkurrenzfähig, lediglich Geiger kann momentan mit den Topspringern mithalten "Wir sind jetzt nicht ganz negativ", sagte Horngacher, "aber wir müssen aktiver und intensiver skispringen." Nach dem ersten Durchgang am Samstag hatte der Österreicher zugegeben: "Die Qualität war nicht sehr hoch bei uns."

Lichtblick Geiger war mit Sprüngen auf 132,5 und 136,5 m (263,5 Punkte) wie schon in der Vorwoche in Wisla (7.) der mit Abstand beste DSV-Adler. "Ganz zufrieden bin ich nicht", sagte der Vizeweltmeister aus Oberstdorf: "Der zweite Sprung war ein bisschen spät. Aber insgesamt sind die Sprünge gut, das passt schon."

Zweitbester Deutscher hinter Geiger, der am Freitag in der Qualifikation mit 147,5 m den Schanzenrekord eingestellt hatte, wurde im Ruka-Wintersportzentrum Richard Freitag auf Platz 15.

Das deutsche Ergebnis war nach einer wahren Disqualifikations-Orgie sogar noch geschönt: Tandes zunächst zweitplatzierter Landsmann Marius Lindvik wurde wie der drittplatzierte Slowene Peter Prevc sowie dessen Teamkollege Anze Semenic wegen nicht regelkonformer Anzüge disqualifiziert, nachdem schon nach dem ersten Durchgang die glänzend postierten Norweger Robert Johansson und Johann Andre Forfang aus dem Wettbewerb genommen worden waren. Zweiter wurde damit der Österreicher Philipp Aschenwald (273,3) vor Anze Lanisek (Slowenien/272,4).

Eisenbichler war überhaupt nur durch die Disqualifikationen von Johansson und Forfang in den zweiten Durchgang gerutscht. Doch Sprung zwei war genauso fehlerhaft wie der erste.

"Ich versuche, es locker anzugehen, aber das hat nicht geklappt", sagte der 28-Jährige, der am Freitag bei seinem ansonsten starken Qualifikationssprung nach der Landung schmerzhaft gestürzt, allerdings weitgehend unverletzt geblieben war. "Mir geht es eigentlich ganz gut, die Schmerzmittel machen es möglich", sagte Eisenbichler.

Wenig bis gar nichts geht derzeit bei Team-Weltmeister Stephan Leyhe, der als 33. wie schon in der Vorwoche den zweiten Durchgang verpasste und weiter ohne Weltcuppunkte ist. "Es funktioniert einfach gerade nicht so, wie ich es mir vorstelle und wie es in der Vorbereitung lief", sagte der Willinger: "Es ist schwer zu erklären, man muss einfach weitermachen."

+++++1. Dezember 2019+++++

Zu viel Wind - zweites Springe in Ruka abgesagt

Wegen starken Windes ist der zweite Wettkampf der Skispringer im finnischen Ruka kurzfristig abgesagt worden. Die Jury entschied sich am Sonntagnachmittag, die Sportler nicht von der ohnehin als sehr anspruchsvoll geltenden Rukatunturi-Schanze zu lassen. Zuvor war bereits die Qualifikation abgesagt worden. Am Samstag war Karl Geiger auf Rang sieben der beste deutsche Springer beim nun einzigen Wettkampf in der finnischen Wintersporthochburg gewesen.

+++++30. November 2019+++++

Karl Geiger Siebter - Markus Eisenbichler enttäuscht erneut

Die deutschen Skispringer sind beim Weltcup im finnischen Polarkreis deutlich am Podest vorbeigeflogen. Vizeweltmeister Karl Geiger (Oberstdorf) war als Siebter mit Sprüngen auf 132,5 und 136,5 m (263,5 Punkte) wie schon in der Vorwoche in Wisla (7.) der mit Abstand beste DSV-Adler. Den zweiten Sieg im zweiten Springen sicherte sich der Norweger Daniel Andre Tande (282,5).

Tandes zweitplatzierter Landsmann Marius Lindvik wurde ebenso wie der drittplatzierte Slowene Peter Prevc wegen nicht regelkonformer Anzüge disqualifiziert, nachdem schon nach dem ersten Durchgang die glänzend platzierten Norweger Robert Johansson und Johann Andre Forfang aus dem Wettbewerb genommen worden waren. Zweiter wurde damit der Österreicher Philipp Aschenwald (273,3) vor Anze Lanisek (Slowenien/272,4).

Zweitbester Deutscher hinter Geiger, der am Freitag in der Qualifikation mit 147,5 m den Schanzenrekord eingestellt hatte, wurde im Ruka-Wintersportzentrum Richard Freitag (Aue) auf Platz 16.

Weltmeister Markus Eisenbichler (Siegsdorf), der in der Qualifikation schmerzhaft gestürzt war, kam nach zwei sehr mäßigen Sprüngen nicht über Rang 24 hinaus, sammelte nach seinem letzten Platz in Wisla beim Auftakt aber immerhin die ersten Weltcuppunkte. Team-Weltmeister Stephan Leyhe (Willingen) schied als 33. des ersten Durchgangs wie schon in Wisla aus.

+++++30. November 2019+++++

Eisenbichler nach Sturz fit für Skisprung-Wettkampf in Ruka

Dreifach-Weltmeister Markus Eisenbichler hat sich bei einem Sturz in der Qualifikation nicht schwerer verletzt und kann beim Skisprung-Weltcup in Ruka starten. „Er hat ein leichtes Schleudertrauma“, sagte Bundestrainer Stefan Horngacher der ARD. Der 28 Jahre alte Eisenbichler habe nach dem Sturz am Freitag Ellenbogenschmerzen gehabt. „Das haben wir ärztlich abgeklärt“, sagte Horngacher am Samstag. „Es ist Gott sei Dank alles okay. Es geht ihm heute erstaunlich gut und er wird an den Start gehen.“ Der zweite Einzelwettkampf des Weltcup-Winters beginnt für die Skispringer um 16.30 Uhr (ARD und Eurosport).

+++++29. November 2019+++++