Skispringen-Telegramm 2019/20 : Deutsche Skispringer klar geschlagen - Norweger Tande siegt in Wisla

Karl Geiger. Foto: dpa/Grzegorz Momot

Wisla Die deutschen Skispringer kämpfen wieder mit den Top-Nationen um die Titel in Gesamtweltcup und Disziplinen-Wertung. In unserem Telegramm halten wir Sie über alles Wichtige während der Saison auf dem Laufenden.

Skispringer Karl Geiger hat beim Weltcup-Auftakt im polnischen Wisla einen Podestplatz verpasst und damit einen Fehlstart des deutschen Teams nicht verhindern können. Der 26 Jahre alte Oberstdorfer sprang am Sonntag auf 127 und 118 Meter und wurde damit bei tückischen Windverhältnissen nach einer Führung im ersten Durchgang nur Siebter. Den Sieg sicherte sich mit deutlichem Vorsprung der Norweger Daniel Andre Tande vor Anze Lanisek aus Slowenien und Lokalmatador Kamil Stoch. Auch Richard Freitag (24.) und Pius Paschke (26.) hatten es einen Tag nach Platz fünf im Teamspringen in den zweiten Durchgang geschafft.

Noch schlechter lief es bei Geigers Zimmerkollege Markus Eisenbichler, der bei miserablen Windbedingungen nur 73 Meter sprang und damit den 50. und letzten Platz belegte. Auch Constantin Schmid (31.), Stephan Leyhe (34.) und Moritz Baer (42.) schieden nach einem Sprung aus.

+++++23. November 2019+++++

Deutsche Skispringer zum Auftakt hinterher - Sieg geht an Österreich

Die deutschen Skispringer haben zum Auftakt in den Weltcup-Winter eine erste Podestplatzierung im Teamwettbewerb klar verpasst. Im polnischen Wisla kam das DSV-Quartett Richard Freitag, Markus Eisenbichler, Stephan Leyhe und Karl Geiger am Samstag nicht über den fünften Platz hinaus. Bei schwierigen Windbedingungen und deutlichen Plusgraden hatten vor allem Freitag (121,5 und 122 Meter) und Leyhe (121 und 123,5 Meter) Mühe, das Niveau ihrer direkten Rivalen beim ersten Teamspringen des Winters zu halten.

Der Sieg ging überraschend an Österreich um Top-Mann Stefan Kraft, die am Ende über 20 Punkte vor dem Zweiten Norwegen lagen. Das Podest auf Rang drei komplettierte Polen um Dawid Kubacki und den früheren Tournee-Sieger Kamil Stoch. Am Sonntag (11.30 Uhr/ZDF und Eurosport) findet in Wisla das erste Einzel der Saison statt.

Das sind die Weltcup-Termine der Skispringer 2019/20.

+++++22. November 2019+++++

Karl Geiger gewinnt Quali in Wisla

Karl Geiger hat die Qualifikation für den ersten Einzel-Wettkampf des Weltcup-Winters der Skispringer gewonnen. Der 26-Jährige sprang am Freitag im polnischen Wisla 133 Meter weit und verwies den Schweizer Killian Peier und den Österreicher Daniel Huber auf die Plätze zwei und drei. Dreifach-Weltmeister Markus Eisenbichler als 13. und die weiteren fünf gestarteten deutschen Skispringer sprangen ebenfalls unter die Top 50 und sind daher am Sonntag dabei.

Zweitbester Deutscher war Stephan Leyhe auf Rang sechs. Die weiteren deutschen Athleten sind Moritz Baer (23.), Pius Paschke (31.), Constantin Schmidt (34.) und Richard Freitag (35.). Vor dem Einzel sind die derzeit besten deutschen Springer an diesem Samstag im Teamwettkampf gefordert.

+++++22. November 2019+++++

Eisenbichler vor nächster großer Prüfung

Das Sinnbild für den Auftakt der neuen Skisprung-Saison lieferte Markus Eisenbichler selbst. Der Dreifach-Weltmeister von Seefeld posierte auf einem Foto in den sozialen Netzwerken mit Helm und Skiern vor einer komplett grünen Schanze, er schrieb dazu: „Ich bin bereit, Wisla kann kommen.“ Bei vorausgesagten zehn Grad und bestem Herbstwetter geht es an diesem Samstag (16.00 Uhr/ZDF und Eurosport) in Polen los mit der viermonatigen Winter-Tour der Adler. Während Schnee und die herrliche weiße Idylle noch auf sich warten lassen, wollen Eisenbichler und Co. im Weltcup von Anfang an Erfolge feiern.

Geplagt von Verletzungen und geprägt von personellen Wechseln wird dieses Übergangsjahr für die Skispringer aber mehr denn je zu einer Reise ins Ungewisse. Olympiasieger Andreas Wellinger fällt mit einem Kreuzbandriss den kompletten Winter aus - auch Eisenbichler hatte zuletzt Probleme mit Knie und Rücken. „Beides habe ich mittlerweile in den Griff bekommen, und daher freue ich mich jetzt auf den Auftakt in Wisla“, sagte der 28-Jährige, der sich nach furiosen Tagen in Seefeld im Februar gleich drei WM-Goldmedaillen umhängen durfte.

Auf den Extrem-Adler Eisenbichler wartet die nächste Herausforderung. Der Bayer muss intern noch stärker in eine Führungsrolle wachsen und das Team sportlich gemeinsam mit seinem Zimmerkollegen Karl Geiger anführen. Der neue Bundestrainer Stefan Horngacher, der nach elf Jahren unter Erfolgscoach Werner Schuster eine neue Ära im Deutschen Skiverband (DSV) prägen soll, kennt den emotionalen Eisenbichler nach seinen Jahren als Assistent bestens.

„Markus hat sehr viele Ups and Downs gehabt in seiner Karriere. Wir versuchen, auf ihn einzuwirken, dass er seine Emotionen besser in den Griff kriegt, damit er stabiler und längerfristig auf hohem Niveau springt“, sagte Horngacher der Deutschen Presse-Agentur. Auch wenn der Bayer seine markigen Sprüche wie „Sieg oder Sarg, Pokal oder Spital“ nur halbwegs ernst meint, sehen seine Sprünge häufig nach alles oder nichts aus. „Bei ihm ist der große Punkt, dass er das auf den Punkt bringt“, sagte der Coach. Genau auf diese Konstanz wird es in den kommenden Wochen ankommen, wenn Eisenbichler von Anfang an sein unerschöpflich wirkendes Potenzial dauerhaft zeigen will.

Horngacher tritt in Deutschland ein schweres Erbe an, er ist in seiner Premierensaison ohne Olympia und Nordische Ski-WM aber noch nicht dem extremen Druck ausgesetzt. In seinen drei Jahren als Chef der Polen feierte der Tiroler selbst große Siege, unter anderem den Titel bei der Vierschanzentournee, auf den die Deutschen seit nunmehr 17 Jahren warten. „Es gibt noch viele Ziele und Aufträge, die zu erledigen sind. Das ist eine Zwischensaison mit einer Skiflug-WM, das ist ein großes Ziel. Die Tournee ist jedes Jahr ein großes Ziel“, sagte Horngacher.

Die Konkurrenz ist riesig. Neben Japans Überflieger Ryoyu Kobayashi, der im vergangenen Winter alle vier Tournee-Springen nacheinander gewann, sieht Horngacher auch sein Ex-Team aus Polen sowie Slowenien und den Russen Jewgeni Klimow als harte Widersacher. „Es gibt ziemlich viel scharfe Konkurrenz, es wird jedes Jahr enger für alle. Ich hoffe, dass wir ein Wörtchen mitreden können“, erklärte der 50-Jährige.

+++++20. November 2019+++++

Eisenbichler führt Aufgebot bei Weltcupauftakt an

Skisprung-Weltmeister Markus Eisenbichler (Siegsdorf) führt das deutsche Aufgebot für den Weltcupauftakt am Wochenende in Wisla an. In Polen stehen am Samstag (16.00 Uhr) ein Teamspringen sowie am Sonntag (11.30/jeweils ZDF) ein Einzelwettbewerb auf dem Programm. Neben Eisenbichler gehören Moritz Baer (Gmund-Dürnbach), Richard Freitag (Aue), Karl Geiger (Oberstdorf), Stephan Leyhe (Willingen), Pius Paschke (Kiefersfelden) und Constantin Schmid (Oberaudorf) zur deutschen Mannschaft.

"Vor allem im Frühjahr und im Sommer konnte ich mir eine gute Grundlage im Training schaffen. In den letzten Wochen musste ich aufgrund von Kniebeschwerden etwas kürzer treten. Auch im Rücken hat es gezwickt", sagte Eisenbichler, der bei der WM in Seefeld mit dreimal Gold dekoriert worden war.

Beides habe er mittlerweile in den Griff bekommen. "Im Sommer habe ich speziell am Absprung gefeilt, um in der ersten Phase stabiler zu sein und dann meine Stärken im Flug ausspielen zu können. Mit den Ergebnissen bin ich ganz zufrieden", so "Eisei" weiter.

Die Springer des Deutschen Skiverbandes (DSV) befinden sich bereits seit Sonntag in Polen und trainieren drei Tage in Zakopane. Am Donnerstag erfolgt der Transfer nach Wisla.

+++++18. Oktober++++

Youngster Lisso fällt die gesamte Saison aus

Der 19 Jahre alte Justin Lisso wird für die gesamte Saison ausfallen, wie der Youngster am Montag selbst bei Instagram schrieb. Er hatte sich vergangene Woche bei einem Trainingssprung einen Syndesmosebandriss im linken Sprunggelenk zugezogen. Die OP sei nun gut verlaufen, schrieb Lisso. Die DSV-Adler müssen bereits langfristig auf Olympiasieger Andreas Wellinger und David Siegel (beide Kreuzbandriss) verzichten. Auch der langjährige Top-Springer Severin Freund ist zum Saisonstart in Wisla noch nicht dabei.

+++++18. Oktober++++

Geiger und Seyfarth gewinnen nationale Meistertitel

Karl Geiger und Juliane Seyfarth sind deutsche Meister im Skispringen. Der 26 Jahre alte Oberstdorfer und die 29-Jährige aus Eisenach setzten sich am Freitagabend bei den Titelkämpfen auf der Großschanze in Klingenthal durch. Geiger sprang 144 und 137,5 Meter und gewann damit deutlich vor dem dreifachen Seefeld-Weltmeister Markus Eisenbichler (137 und 129 Meter) sowie Richard Freitag (130 und 132 Meter). Starker Regen hatte den Wettkampf beeinträchtigt und verzögert.

Bei den Damen sprang Team-Weltmeisterin Seyfarth 129,5 und 124,5 Meter und landete damit deutlich vor Spitzenspringerin Katharina Althaus. Agnes Reisch belegte den dritten Platz. Der Weltcup-Winter der Skispringer beginnt Mitte November im polnischen Wisla. Die Frauen starten Anfang Dezember in Lillehammer.

(red/dpa)