Skispringen-Telegramm 2019/20 : Kasai verpasst erstmals seit 28 Jahren die Vierschanzentournee

Noriaki Kasai. Foto: AP/Matthias Schrader

Düsseldorf Die deutschen Skispringer kämpfen wieder mit den Top-Nationen um den Titel im Gesamtweltcup und un den Disziplinen-Wertungen. In unserem Telegramm halten wir Sie über alles Wichtige während der Saison auf dem Laufenden.

Skisprung-Methusalem Noriaki Kasai wird erstmals seit 28 Jahren die Vierschanzentournee verpassen. Der 47-Jährige aus Japan wurde für das Aufgebot für die vier Springen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen nicht berücksichtigt, wie der japanische Skiverband am Mittwochabend mitteilte. „Es war ein harter Kampf für mich. Mein Gefühl auf der Schanze stimmt nicht. Ich habe die richtige Anfahrtsposition noch nicht gefunden. Aber körperlich geht es mir gut und ich werde nicht aufgeben“, wird Kasai beim Fachportal „skispringen.com“ zitiert.

Angeführt wird Japans Team zum Saison-Höhepunkt vom letztjährigen Gewinner Ryoyu Kobayashi. Ebenfalls dabei sind Junshiro Kobayashi, Yukiya Sato, Daiki Ito, Naoki Nakamura, Keiichi Sato und Taku Takeuchi. Kasai denkt auch mit 47 Jahren noch nicht an ein Karriereende. Der zweimalige Tournee-Zweite plant stattdessen sogar, seine Laufbahn langfristig fortzusetzen. Sein letzter Einzelsieg im Weltcup datiert aus dem Jahr 2014.

+++++16. Dezember 2019++++

Bundestrainer entscheidet kurzfristig über Tournee-Teilnahme von Freund

Die Teilnahme an der Vierschanzentournee ist für den verletzungsgeplagten Severin Freund trotz eines weiteren Rückschlags zuletzt noch nicht vom Tisch. Ob der 31 Jahre alte Skisprung-Weltmeister von 2015 bei dem Schanzen-Spektakel rund um den Jahreswechsel starten kann, entscheide sich kurzfristig, sagte Bundestrainer Stefan Horngacher der Deutschen Presse-Agentur beim Weltcup in Klingenthal. „Wenn es geht, ist es super. Wenn es nicht geht, dann geht's einfach nicht. Für ihn ist es erstmal wichtig, wieder zurückzukommen, wieder im Weltcup springen zu können und vielleicht ein paar gute Ergebnisse zu machen“, sagte Horngacher.

Nach zwei Kreuzbandrissen und einer Meniskus-Operation war Freund eigentlich schon auf dem Weg zurück in den Weltcup. Zuletzt war der Niederbayer durch Rückenprobleme dann erneut zurückgeworfen worden. „Das knickt ihn natürlich schon enorm. Aber wer den Severin kennt, der weiß: Er steht immer wieder auf“, sagte Horngacher. Nach einer Pause kann Freund nun wieder trainieren. „Wir müssen jetzt schauen, wie lange es dauert, bis er wieder das Fitnesslevel hat, um auf der Schanze seine Leistung zu bringen“, sagte Horngacher.

+++++15. Dezember 2019+++++

Skispringer sind Sport-Team des Jahres 2019

Malaika Mihambo strahlte auf der Bühne im gold-weißen Kleid, Niklas Kaul machte im James-Bond-Smoking eine gute Figur: Die beiden Leichtathletik-Stars sind am Sonntagabend in Baden-Baden wie das per Helikopter eingeflogene Skisprung-Team um Markus Eisenbichler als „Sportler des Jahres“ 2019 ausgezeichnet worden. Etwa 700 Gäste im mondänen Kurhaus, darunter viele ehemalige Gewinner, feierten anschließend die Weltmeister.

Als „Mannschaft des Jahres“ kamen die Skispringer Eisenbichler, Karl Geiger, Stephan Leyhe und Richard Freitag auf 1764 Punkte. Auf Rang zwei landeten die Ruder-Weltmeister des Deutschland-Achters (1396) vor dem Tennis-Doppel Kevin Krawietz/Andreas Mies (1006), das überraschend die French Open und viele Sympathien gewonnen hatte.

Die „Sportler des Jahres“ werden seit 1947 gekürt, Organisator ist die Internationale Sport-Korrespondenz (ISK).

+++++15. Dezember 2019+++++

Karl Geiger weiter in Topform - Markus Eisenbichler mit Lebenszeichen

Markus Eisenbichler konnte nach großer Aufholjagd endlich wieder lachen, Karl Geiger strahlte trotz knapp des verpassten Podestplatzes: Die deutschen Skispringer haben beim schwierigen Heimweltcup im Klingenthal für einen versöhnlichen Abschluss gesorgt. Nach dem schwachen sechsten Platz im Teamwettbewerb bestätigte Vizeweltmeister Geiger mit Rang fünf beim Sieg des Japaners Ryoyu Kobayashi seine Topform. Sorgenkind Eisenbichler meldete sich kurz vor der heißen Vierschanzentournee-Phase mit seinem besten Saisonsprung zurück.

"Der zweite Sprung hatte die gewisse Lockerheit, so wird das vielleicht schon bald wieder was", sagte der zuletzt kriselnde Dreifach-Weltmeister Eisenbichler am ARD-Mikrofon, nachdem er mit 132,0 m im zweiten Durchgang noch von Platz 28 auf 15 geflogen war. Dass dem Siegsdorfer die alte Stabilität noch abgeht, zeigte indes der verkorkste erste Versuch (124,0).

"Da war ich zu aggressiv, sozusagen im Beast Mode", sagte Eisenbichler, der nach dem Sprung stocksauer davonstürmte und die Tür zur Kabine hinter sich zuschlug: "Wenn ich normale Sprünge mache, kann ich gut mithalten."

Ganz vorne mithalten kann indes Geiger, der auch im fünften Saisoneinzel unter die Top 10 kam, erneut mit Abstand bester Deutscher war. "Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis, die Sprünge sind auf einem guten Niveau. Klar, Podest wäre schöner, aber die anderen springen sensationell", sagte der Oberstdorfer, dem keine zwei Meter zu Rang drei fehlten. So blieb der dritte Platz im Frauenwettbewerb am Samstag von Geigers Klubkollegin Katharina Althaus das einzige deutsche "Stockerl".

Weil auch Teamweltmeister Stephan Leyhe (17.) einen starken zweiten Sprung zeigte, durfte Bundestrainer Stefan Horngacher zufrieden in Richtung Tournee-Generalprobe am kommenden Wochenende in Engelberg blicken. "Karl ist auf einem Super-Niveau, der zweite Durchgang von Markus und Stephan war extrem wichtig. Nach dem schwachen Teamspringen gibt uns das Aufwind", sagte der Österreicher.

Zum Favoriten für die am 29. Dezember in Oberstdorf beginnende Tournee wird Titelverteidiger Kobayashi, der nach Sprüngen auf 136,5 und 134,0 m (277,0) seinen 14. Weltcupsieg feierte. Platz zwei ging an den Österreicher Stefan Kraft (274,0) vor dem Norweger Marius Lindvik (269,5). Kobayashi übernahm die Führung im Gesamtweltcup vom Norweger Daniel Andre Tande, der angeschlagen nur 18. wurde. Am Freitag hatte den Skiflugweltmeister der Ski eines Vorspringers am Knöchel erwischt.

Überschattet wurde der Wettkampf am Sonntag von einem schweren Sturz von Tandes Landsmann Thomas Aasen Markeng, der bei der Landung nach 131,0 m zu Fall kam und mit einer Knieverletzung auf einer Trage aus dem Auslauf gebracht wurde. Trainer Alexander Stöckl gab kurz darauf leichte Entwarnung.

Die Olympiazweite Althaus musste sich in einem turbulenten, zunächst wegen heftiger Windböen abgebrochenen und schließlich auf einen Durchgang verkürzten Wettbewerb nur der Österreicherin Chiara Hölzl und Ema Klinec aus Slowenien geschlagen geben. "Ich bin froh, dass ich nach so langer Zeit mal einen guten Sprung zeigen konnte", sagte die 23-Jährige.

Im Teamwettbewerb am Samstag war das deutsche Team bei schwierigen Windbedingungen völlig chancenlos, lag umgerechnet 85 Meter hinter Sieger Polen und belegte wie schon beim ersten Mannschaftsspringen in Wisla Platz sechs. "Von acht Sprüngen waren nur drei gut, das reicht einfach nicht", sagte Horngacher. Der beste Deutsche im Team: natürlich Geiger.

++++15. Dezember++++

Kobayashi siegt in Klingenthal - Geiger als bester Deutscher Fünfter

Karl Geiger hat seinen Status als derzeit bester deutscher Skispringer auch beim Heim-Weltcup in Klingenthal untermauert. Der 26 Jahre alte Oberstdorfer belegte am Sonntag in Sachsen nach Sprüngen auf 132 und 132 Meter den fünften Platz und war mit Abstand der beste Sportler im Team von Bundestrainer Stefan Horngacher. Den Sieg sicherte sich vor 4238 Zuschauern in der Vogtland-Arena der Japaner Ryoyu Kobayashi vor Stefan Kraft aus Österreich und dem Norweger Marius Lindvik.

Als zweitbester Deutscher belegte der dreifache Seefeld-Weltmeister Markus Eisenbichler den 15. Rang. Er hatte vor allem mit seinem zweiten Sprung auf 132 Meter geglänzt. Auch für Stephan Leyhe (17.) und Pius Paschke (19.) lief es ordentlich. Lokalmatador Richard Freitag war bereits nach dem ersten Durchgang ausgeschieden.

Überschattet wurde der Wettkampf von einem schweren Sturz. Der Norweger Thomas Aasen Markeng fiel nach der Landung zu Boden und musste mit einer Trage aus dem Auslauf gebracht werden. Eine Diagnose stand zunächst aus.

++++14. Dezember++++

Skispringer in Klingenthal lediglich Sechste - nur Geiger überzeugt

Markus Eisenbichler stand achselzuckend im Auslauf der Vogtland Arena, Richard Freitag starrte fassungslos auf den Ergebnismonitor: Ausgerechnet beim ersten Heim-Weltcup in Klingenthal haben die deutschen Skispringer ein neuerliches Debakel kassiert. Auch der wieder glänzend aufgelegte Karl Geiger konnte nicht verhindern, dass die DSV-Adler im Teamwettbewerb nicht über Platz sechs hinauskamen. Und das hatte seine Ursache nicht nur in einer wahren Windlotterie.

"Es war nicht nur der Wind, die Leistung war einfach nicht gut genug", sprach Bundestrainer Stefan Horngacher rund zwei Wochen vor dem Auftakt der Vierschanzentournee in der ARD Klartext: "Von acht Sprüngen waren nur drei gut, das reicht einfach nicht. Es ist heute wieder ein Schritt nach zurück."

Die DSV-Adler, die schon im ersten Teamwettkampf der Saison in Wisla nur auf Platz sechs gelandet waren, wollten den Zuschauern, die an einem Tag mit vielen Windunterbrechungen teils zehn Stunden tapfer in der Arena ausgeharrt hatten, eine große Show bieten - doch letztlich hatten diese nur an Geiger Spaß.

Bei schwierigen Windbedingungen kamen die Deutschen nach acht Sprüngen auf 816,7 Punkte und waren damit meilenweit vom Podest entfernt. Polen (968,7), das sich vor Österreich (943,7) und Japan (911,09 durchsetzte, hatte umgerechnet 85 Meter Vorsprung auf Deutschland.

Für ein deutsches Erfolgserlebnis hatte zuvor immerhin die Olympiazweite Katharina Althaus gesorgt. Die Oberstdorferin wurde beim Sieg der Österreicherin Chiara Hölzl in einem turbulenten, zunächst wegen heftiger Windböen abgebrochenen, später in den Nachmittag verschobenen und schließlich auf einen Durchgang verkürzten Wettbewerb Dritte und sicherte den deutschen Springerinnen die erste Podestplatzierung des Winters.

"Ich bin froh, dass ich nach so langer Zeit mal einen guten Sprung zeigen konnte und es mit dem Podest geklappt hat", sagte Althaus.

Bei den Männern war Geiger (Oberstdorf) als Schlussspringer mit zwei starken Sprüngen auf 133,0 m und 131,5 der mit Abstand beste deutsche Athlet, er konnte aber nur noch für ein wenig Schadensbegrenzung sorgen.

Der kriselnde Dreifach-Weltmeister Eisenbichler (Siegsdorf/117,0+131,5 m) zeigte nur einen ordentlichen Sprung - im Auftaktdurchgang hatte er nahtlos an die glücklosen Vorstellungen der Vorwochen angeknüpft. "Der erste Sprung hat mich schon brutal aufgeregt, deshalb bin ich schon mit Wut im Bauch in den zweiten Durchgang", sagte der geknickte Eisenbichler: "Dass wir im ersten Durchgang so einen auf den Deckel bekommen, das deprimiert."

Horngacher fehlen derzeit auch schlicht Alternativen: Youngster Constantin Schmid (Oberaudorf/112,5+113,5), der den Vorzug vor Teamweltmeister Stephan Leyhe (Willingen) erhalten hatte, blieb weit hinter seinen Möglichkeiten zurück. Auch Freitag (Aue/112,5+121,0 m) ist deutlich von seiner Bestform entfernt - der Siegspringer vergangener Jahre ist der Sachse derzeit nicht.

Am Sonntag (16.00 Uhr/ARD und Eurosport) findet in Klingenthal ein Einzelspringen der Männer statt, die Frauen verabschiedeten sich am Samstag in die Winterpause bis zum 11. Januar.

++++13. Dezember++++

Althaus fliegt in Klingenthal auf Platz drei - Premierensieg für Österreicherin Hölzl

Skispringerin Katharina Althaus hat beim ersten Heimspiel des Weltcup-Winters in Klingenthal ihr erstes Saisonpodest erreicht. Die Olympia-Zweite aus Oberstdorf mussten sich im wegen starker Winde zunächst verschobenen und schließlich auf einen Durchgang verkürzten Wettbewerb nur der Österreicherin Chiara Hölzl und der Slowenin Ema Klinec geschlagen geben.

"Ich bin froh, dass ich nach so langer Zeit mal einen guten Sprung zeigen konnte und es mit dem Podest geklappt hat", sagte Althaus in der ARD.

Hölzl erzielte mit 141,0 m die Tagesbestweite sowie einen Schattenrekord und setzte sich mit 129,0 Punkten vor Klimec (129,0 m,/118,9 Punkte) und Althaus (131,5/118,3) durch. Für die 22 Jahre alte Hölzl war es der erste Weltcupsieg.

Norwegens Weltmeisterin Maren Lundby, die in Lillehammer die beiden bisherigen Saisonspringen gewonnen hatte, musste als letzte Springerin quälend lange warten, bis der Wind ein wenig nachließ. Mehr als Platz fünf war für Lundby nicht mehr drin.

Zweitbeste Deutsche war Teamweltmeisterin Juliana Seyfarth (Ruhla), die als Siebte ihr bestes Saisonergebnis holte. Agnes Reich (Isny) als 18., Luisa Görlich (Lauscha) als 20., und Selina Freitag (Aue), jüngere Schwester von Team-Weltmeister Richard Freitag, als 26. holten ebenfalls Punkte. Die frühere Mixed-Weltmeisterin Svenja Würth, die nach einer schweren Knieverletzung weiter ihr Form sucht, blieb auf Rang 34 ohne Punkte.

Das Springen war Samstagmittag wegen starker Windböen nach drei Springerinnen im ersten Durchgang zunächst abgebrochen worden und drei Stunden später bei besseren, aber immer noch anspruchsvollen Bedingungen um 14.30 Uhr neu gestartet worden. Weil bereits um 16.00 Uhr das Teamspringen der Männer beginnen sollte, war ein zweiter Durchgang nicht mehr möglich.

++++13. Dezember++++

Eisenbichler in Klingenthal verbessert - Geiger Zweiter

Der bislang formschwache Dreifach-Weltmeister Markus Eisenbichler hat sich beim Heim-Weltcup der Skispringer in Klingenthal verbessert präsentiert. Der 28-Jährige aus Siegsdorf kam in der Qualifikation auf 126,5 m und qualifizierte sich als Zehnter problemlos für das Einzelspringen am Sonntag (16.00 Uhr).

Bester Springer in der Mannschaft von Bundestrainer Stefan Horngacher war erneut Karl Geiger, der zuletzt im russischen Nischni Tagil mit Rang zwei überzeugt hatte. Der Oberstdorfer landete auf 133,0 m und musste sich lediglich dem Österreicher Stefan Kraft um 0,6 Punkte geschlagen geben.

Am Samstag steht das Teamspringen auf dem Programm. Wie Horngacher nach der Quali im Ersten erklärte, werden dort Geiger, Eisenbichler, Richard Freitag (Aue) und Constantin Schmid (Oberaudorf) antreten. Neben diesem Quartett meisterten auch die anderen drei deutschen Springer die Qualifikation.

"Ich bin nicht unzufrieden mit dem, was ich heute gebracht habe. Es war besser als in den Trainingssprüngen", sagte Eisenbichler in der ARD, "es war stabil, normal also." Horngacher bestätigte: "Markus hat sich deutlich verbessert, er ist geduldiger gesprungen."

Nach seinen anhaltend schwachen Saisonleistungen hatten bei Eisenbichler "die Rädchen angefangen zu drehen". Zum Formaufbau begab er sich mit seinem Heimtrainer nach Lillehammer. "Das hat anscheinend was gebracht", sagte "Eisei". Eisenbichler hat bislang nur einmal in vier Springen den ersten Durchgang überstanden - und dies in Kuusamo auch nur aufgrund von Disqualifikationen.

++++12. Dezember++++