Skispringen-Telegramm 2019/20 : Geiger verpasst bei Rückenwind Podest im Skifliegen

Karl Geiger. Foto: AFP/ERWIN SCHERIAU

Düsseldorf Die deutschen Skispringer kämpfen wieder mit den Top-Nationen um den Titel im Gesamtweltcup und den Disziplinen-Wertungen. In unserem Telegramm halten wir Sie über alles Wichtige während der Saison auf dem Laufenden.

Der Pole Piotr Zyla hat das Skifliegen am Kulm in Österreich gewonnen. Karl Geiger, Führender nach dem ersten Durchgang, viel bei Rückenwind-Bedingungen im zweiten Flug noch auf den vierten Rang zurück. Zweiter wurde der junge Slowene Timi Zajc. Der im Gesamtweltcup Führende Österreicher Stefan Kraft landete beim Heim-Skifliegen noch als Dritter auf dem Podest und erneut vor Geiger, seinem Konkurrenten um den Sieg im Gesamtweltcup 2020.

+++++15. Februar 2020+++++

Karl Geiger nach 1. Durchgang beim Skifliegen in Führung

Skispringer Karl Geiger hat gute Chancen auf seinen ersten Sieg bei einem Flug-Weltcup. Am Kulm in Bad Mitterndorf/Österreich kam der Weltcup-Gesamtzweite aus Oberstdorf im ersten Durchgang auf die Bestweite von 230,0 m und setzte sich mit 209,3 Punkten vor Österreichs Weltcup-Spitzenreiter Stefan Kraft (224,5 m/205,9 Punkte) und dem Polen Piotr Zyla (225,5/205,0) an die Spitze.

Zweitbester Deutscher hinter Geiger, der bislang einen siebten Platz als stärkstes Flug-Ergebnis auf dem Konto hat, ist Youngster Constantin Schmid (Oberaudorf/212,5 m) auf Rang sieben. Stephan Leyhe (Willingen), der in seiner Heimatstadt am vergangenen Wochenende seinen ersten Weltcupsieg gefeiert hatte, liegt mit 208,0 m nur auf Rang 19.

Pius Paschke (Kiefersfelden) flog mit 204,0 m auf Platz 18 und sortierte sich noch vor Leyhe ein. Markus Eisenbichler (Siegsdorf), mit 248,0 m deutscher Rekordhalter, kam bei einem recht verwackelten Sprung auf 201,0 m und erreichte als 29. nur knapp das Finale der besten 30.

Drei der besten Skiflieger der Geschichte verabschiedeten sich in Durchgang eins: Der Schweizer Simon Amman, Weltmeister von 2010, kam auf Platz 31. Peter Prevc (Slowenien), Weltmeister von 2016 und mit 244,0 m Schanzenrekordler in Bad Mitterndorf wurde 33., und Gregor Schlierenzauer (Österreich), Weltmeister von 2008 und Rekordsieger am Kulm, landete auf Rang 40.

Der deutsche Bundestrainer Stefan Horngacher hatte sein mögliches Kontingent von sechs Springern nicht ganz ausgeschöpft und den formschwachen Richard Freitag (Aue) zu Hause gelassen. Der 28-Jährige hatte bei der Skiflug-WM 2018 in Oberstdorf Bronze geholt. In Ex-Weltmeister Severin Freund und Andreas Wellinger stehen zwei der besten deutschen Flieger als Folge von Kreuzbandrissen derzeit nicht zur Verfügung.

+++++14. Februar+++++

Skiflug-Qualifikation am Kulm abgesagt

Wegen starken Windes ist die Qualifikation für den ersten Skiflug-Weltcup des Winters abgesagt worden. Nachdem Training und Qualifikation am Freitagmorgen zunächst verschoben worden waren, entschied sich die Wettkampfleitung am Kulm letztendlich doch für eine Absage. Am Samstag soll nun um 9.45 Uhr zunächst ein Trainingsdurchgang stattfinden. Ab 11.00 Uhr dürfen alle 53 Starter im Wettkampf dabei sein.

Aus dem deutschen Team von Bundestrainer Stefan Horngacher sind Dreifach-Weltmeister Markus Eisenbichler, Willingen-Sieger Stephan Leyhe, der Weltcup-Zweite Karl Geiger, Pius Paschke und Constantin Schmid mit nach Österreich gereist.

+++++13. Februar 2020+++++

Aufwind durch den Leyhe-Sieg - Skispringer blasen zur Weitenjagd

Willingen war ein Vorgeschmack, nun geht es für Stephan Leyhe und Co. auf die Monsterschanzen: Beim ersten Skifliegen der Saison beginnt die entscheidende Phase des Weltcup-Winters. Der überragende Auftritt von Leyhe bei seinem Heimsieg im Sauerland verschaffte den deutschen Adlern reichlich Aufwind vor der Weitenjagd im österreichischen Bad Mitterndorf.

"Willingen - das Wochenende war einfach unglaublich! Ich kann das noch gar nicht richtig begreifen, was da eigentlich passiert ist", sagt der frischgebackene Weltcupsieger Leyhe: "Alle Sprünge sind auf einem sehr guten Niveau, deshalb freue ich mich jetzt auch auf unser erstes Skifliegen am Kulm. Da ist das Ziel einfach, meinen Hausrekord noch etwas hochzuschrauben, der liegt bei 224 Metern. Und einfach: ganz viel Flugspaß haben."

Auch Bundestrainer Stefan Horngacher reist nach dem letzten Heim-Weltcup des Winters sehr zuversichtlich in seine Heimat Österreich. "Es hilft uns schon sehr, dass wir zum Ende der Saison nochmal voll im Saft stehen und Topleistungen bringen. Wir werden jetzt auch nicht locker lassen und noch einmal richtig Gas geben", sagt Horngacher im Gespräch mit dem SID mit Blick auf die Fliegen am Samstag und Sonntag (jeweils 11.00 Uhr/ZDF und Eurosport) am Kulm.

An die 2015 modernisierte Schanze haben die deutschen Springer gute Erinnerungen. Bei der Skiflug-WM 2016 gewann Leyhe an der Seite von Andreas Wellinger, Richard Freitag und Severin Freund Silber im Team. Es war Leyhes erster großer Erfolg. "Erst war das alles wie im Film, aber auf der Rückfahrt vom Kulm habe ich den Erfolg und den Medaillengewinn dann schon realisiert, da bin ich ein wenig zur Ruhe gekommen", sagte Leyhe damals.

Inzwischen hat sich der 28-Jährige auch als Einzelspringer einen Namen gemacht und sich als derzeit zweiter deutscher Siegspringer neben Karl Geiger etabliert. Der Oberstdorfer kämpft mit 68 Punkten Rückstand auf Österreichs Skiflug-Weltrekordler Stefan Kraft (253,5 m) weiter um den Sieg im Gesamtweltcup.

"Der Karl hat schon Außergewöhnliches geleistet, speziell am Anfang der Saison war er der Einzelkämpfer ganz vorne. Jetzt hat er mit dem Stephan einen Springer hinzubekommen, das hilft beiden schon sehr, dass sie vorne mitspringen können", sagt Horngacher.

Als Geigers "Co-Pilot" hat Leyhe derzeit Markus Eisenbichler abgehängt. Der Dreifach-Weltmeister von Seefeld kämpft weiter mit seiner Form, in Willingen kam er nicht über den 26. Platz hinaus. Die Weitenjagd auf den großen Schanzen kommt Eisenbichler aber entgegen, mit 248,0 m hält er den deutschen Rekord. Dieser ist wie erst recht der Weltrekord in Bad Mitterndorf nicht gefährdet - die Bestweite am Kulm hält der Slowene Peter Prevc mit 244,0 m.

Mehrere kleinere Verletzungen zwangen Eisenbichler vor der Saison und auch währenddessen immer wieder zu Trainingspausen, "Eisei" fehlt derzeit schlicht die Fitness, um beim Absprung genug Geschwindigkeit in den Flug mitzunehmen. "Wir werden sehen, ob er das beim Skifliegen mit einem guten Gefühl ausgleichen kann", sagt Horngacher.

+++++13. Februar 2020+++++

Richard Freitag nicht im DSV-Aufgebot für Skiflug-Wettbewerbe

Team-Weltmeister Richard Freitag ist für die bevorstehenden Skiflug-Wettbewerbe in Bad Mitterndorf (Österreich) aus dem Aufgebot des Deutschen Skiverbandes (DSV) gestrichen worden. „Die Mannschaft wird gleich bleiben, nur Richard Freitag ist nicht am Start, er wird zusammen mit Severin Freund ein Training durchführen“, sagte Bundestrainer Stefan Horngacher am Donnerstag. Der 28-Jährige, der nach dem Tournee-Auftakt in Oberstdorf schon vier Wochen pausierte, verbesserte sich im Weltcup zuletzt nicht und belegte nach seiner Rückkehr die Plätze 48, 47 und 31. Ex-Weltmeister Freund kam in diesem Winter noch gar nicht zum Einsatz.

Horngacher nominierte den dreifachen Seefeld-Weltmeister Markus Eisenbichler, Willingen-Sieger Stephan Leyhe, den Weltcup-Zweiten Karl Geiger, Pius Paschke und Constantin Schmid. Am Kulm stehen an diesem Wochenende zwei Einzelspringen auf dem Programm.

++++9. Februar 2020++++

Sonntagsspringen in Willingen abgesagt

Das aufziehende Sturmtief "Sabine" hat die Veranstalter des Skisprung-Weltcups in Willingen zur Absage des zweiten Einzelwettkampfes am Sonntag gezwungen. Nach einer abschließenden Sitzung am Samstagabend wurde die Entscheidung aus Sicherheitsgründen getroffen. Erst am Freitag war das Springen vorverlegt worden, statt wie geplant um 16.00 Uhr sollte der Start des ersten Durchganges am frühen Sonntagvormittag um 10.15 Uhr erfolgen.

Doch die unsichere Situation vor allem im Hinblick auf die Abreise der Zuschauer nach dem geplanten Springen ließ den Verantwortlichen keine Wahl. Die Deutsche Bahn hatte zuvor von Bahnreisen zwischen Sonntag und Dienstag abgeraten, viele Fans reisen traditionell aber mit dem Zug nach Willingen an. Durch "Sabine" werden ab Sonntagnachmittag deutschlandweit schwere Sturmböen erwartet, teilweise sogar mit Orkanstärken.

"Wir müssen uns bei unserer Entscheidung auf das stützen, was unsere Quellen, das ist momentan der Deutsche Wetterdienst, derzeit an Informationen liefert", erklärte Willingens Bürgermeister Thomas Trachte: "Ich bin mir der Verantwortung, die ich in diesem Moment trage, voll bewusst. Die Gemeinde Willingen (Upland) wird einer Öffnung des Stadions morgen nicht zustimmen." Gekaufte Tickets werden zurückerstattet.

Das Samstagsspringen hatte Lokalmatador Stephan Leyhe gewonnen und damit den ersten Weltcup-Sieg seiner Karriere gefeiert. Die Extrawertung des "Willingen Five", in das eigentlich neben dem Qualifikationssprung auch die vier Wettkampfsprünge eingehen, wird damit nach drei Sprüngen und mit dem Sieger Leyhe gewertet. Für den 28-Jährigen bedeutet das ein Extra-Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro.

+++++9. Februar 2020+++++

Althaus bei Hölzl-Sieg nur Zehnte

Die deutschen Skispringerinnen haben beim Weltcup in Hinzenbach/Österreich das Podest klar verpasst. Im zweiten Wettbewerb landete die Olympiazweite Katharina Althaus (Oberstdorf) als wie schon am Vortag beste DSV-Starterin auf dem zehnten Platz. Ihren vierten Sieg in Serie feierte die österreichische Gesamtweltcup-Führende Chiara Hölzl.

Hölzl lag beim erneuten Heimerfolg auf der Aigner-Schanze nach zwei Sprüngen auf 87,5 m mit 251,0 Punkten vor ihrer Landsfrau Eva Pinkelnig (247,8) und der Italienerin Lara Malsiner (241,5). Hölzl baute mit ihrem sechsten Saisonsieg die Führung im Gesamtweltcup weiter aus und liegt nun 90 Punkte vor Titelverteidigerin Maren Lundby (Norwegen), die in Hinzenbach Fünfte wurde.

Althaus, die am Samstag beim ersten Sieg Hölzls Fünfte geworden war, kam auf 224,8 Punkte (82,0+85,0 m). Teamweltmeisterin Juliane Seyfarth (Ruhla) wurde Elfte (224,1/83,0+84,0). Als drittbeste Deutsche belegte Selina Freitag (Aue), Schwester von Team-Weltmeister Richard Freitag, den 18. Platz.

+++++8. Februar 2020+++++

Erster Weltcup-Sieg für Leyhe in Willingen

Skispringer Stephan Leyhe hat bei seinem Heimspiel in Willingen seinen ersten Weltcup-Sieg gefeiert. Der 28-Jährige fing mit einem Traumsprung auf 144,5 m den nach dem ersten Durchgang führenden Polen Kamil Stoch noch ab und sorgte bei den rund 20.000 Fans an der Mühlenkopfschanze für Ekstase. Im Gesamtergebnis lag Leyhe schlussendlich mit 266,4 Punkten zwei Zähler vor dem Norweger Marius Lindvik. Stoch (254,6) wurde Dritter.

Leyhe, der inzwischen im Schwarzwald lebt und trainiert, aber weiter für den SC Willingen antritt, hatte in seiner Karriere zuvor zweimal in einem Einzelspringen auf dem Podium gestanden, zuletzt am vergangenen Wochenende im japanischen Sapporo. "Heute war er soweit. Er war heute der Beste. Ich bin total erleichtert, dass er das hier bei seinem Heimspiel geschafft hat. Jetzt gehen wir feiern", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher in der ARD.

Zweitbester Deutscher wurde der Oberstdorfer Karl Geiger als Fünfter. Im Gesamtweltcup büßte der Tournee-Dritte damit weiter Boden auf Spitzenreiter Stefan Kraft (Österreich) ein, der Vierter wurde und nun 68 Punkte vor Geiger liegt.

Als einziger DSV-Adler bereits im ersten Durchgang ausgeschieden war der weiter formschwache Richard Freitag (Aue), dem auf Rang 31 nur 0,4 Punkte zum Finaldurchgang fehlten.

+++++8. Februar 2020+++++

Skispringerin Althaus wird Fünfte in Hinzenbach - Hölzl siegt

Katharina Althaus hat beim Skisprung-Weltcup im österreichischen Hinzenbach den fünften Platz belegt. Die 23 Jahre alte Oberstdorferin sprang am Samstag 85 und 84,5 Meter weit und war damit zwei Plätze besser als ihre siebtplatzierte Teamkollegin Juliane Seyfarth. Den Sieg sicherte sich Lokalmatadorin Chiara Hölzl, die damit ihre Führung in der Gesamtwertung ausbaute. Zweite wurde die Norwegerin Maren Lundby vor der Österreicherin Eva Pinkelnig.

Selina Freitag auf Rang 18, Svenja Würth als 28. und Agnes Reisch auf Rang 30 holten ebenfalls noch Weltcup-Punkte. Das gelang Luisa Görlich nicht. Die 21-Jährige schied als 31. nach dem ersten Durchgang aus.

+++++8. Februar 2020+++++

Leyhe nach erstem Durchgang in Willingen knapp hinter Stoch

Lokalmatador Stephan Leyhe liegt nach dem 1. Durchgang beim Skisprung-Weltcup in Willingen nur 0,8 Punkte hinter dem Führenden Kamil Stoch aus Polen. Die beiden Topspringer des 1. Durchgangs landeten jeweils bei 139,5 Metern. Auch Karl Geiger zeigte eine starke Leistung und kam auf 138,5 Meter und Rang 6. Ausgeschieden ist hingegen Richard Freitag. Insgesamt erreichten fünf deutsche Skispringer am Samstag den 2. Durchgang. In dem könnte sich der Willinger Leyhe seinen ersten Sieg beim Heimweltcup holen. Mehr 30.000 Fans feierten den ruhigen Deutschen in seiner Heimat. Der 28-Jährige zeigte sich nach dem gelungenen Sprung und als Führender in der Willingen-Five-Wertung entspannt und zufrieden und machte mit den Fans beim Verlassen der Schanze die Welle. Doch auch für die Polen um den Führenden Stoch war es ein Heimspiel. An die Mühlenkopfschanze im Sauerland waren wieder Tausende polnische Fans gekommen, die eine echte Skisprungparty veranstalteten.

In die Willingen-Five-Wertung fließen neben dem Qualifikationssprung auch die jeweils zwei Wertungsdurchgänge der beiden Einzelspringen ein. Der Gesamtsieger erhält neben den üblichen Weltcuppunkten 25.0000 Euro als Siegprämie.

+++++8. Februar 2020+++++

Stephan Leyhe führt nach der Quali in Willingen

Lokalmatador Stephan Leyhe hat die Qualifikation zum Skisprung-Weltcup in Willingen souverän gewonnen und seine Rolle als Mitfavorit für das anschließende Einzelspringen bestätigt. Der 28-Jährige sprang auf 145,5 m und setzte sich mit 131,6 Punkten klar vor dem Österreicher Stefan Kraft (138 m/122,3 Punkte) durch. Zweitbester Deutscher wurde Karl Geiger (Oberstdorf) auf Rang fünf.

Auch die übrigen deutschen Springer hatten keine Mühe mit der Qualifikationshürde - schließlich schafften nur drei der 53 Springer überhaupt den Einzug in den Einzelwettbewerb nicht. Ursprünglich hatte die Qualifikation bereits am Freitag stattfinden sollen, musste wegen starker Winde aber abgesagt und auf Samstag verlegt werden.

Leyhe übernahm durch seinen Sieg in der Qualifikation auch die Führung in der Extra-Wertung "Willingen Five". In diese fließen neben dem Qualifikationssprung auch die jeweils zwei Wertungsdurchgänge der beiden Einzelspringen ein. Der Gesamtsieger nach den fünf Sprüngen erhält ein Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro. Im vergangenen Jahr hatte sich der Japaner Ryoyu Kobayashi den Extra-Bonus gesichert.

+++++8. Februar 2020+++++