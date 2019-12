Skispringen-Telegramm 2019/20 : Schlierenzauer liegt Ex-Bundestrainer Schuster am Herzen

Gregor Schlierenzauer. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Düsseldorf Die deutschen Skispringer kämpfen wieder mit den Top-Nationen um den Titel im Gesamtweltcup und den Disziplinen-Wertungen. In unserem Telegramm halten wir Sie über alles Wichtige während der Saison auf dem Laufenden.

Für den früheren Skisprung-Bundestrainer Werner Schuster kam seine neue Aufgabe bei Gregor Schlierenzauer durchaus überraschend. „Die Berater-Tätigkeit mit Gregor Schlierenzauer war so nicht geplant. Aber er liegt mir eben sehr am Herzen. Ich war sein Jugendtrainer und kann jetzt nicht sagen: Du Gregor, komm in drei Jahren wieder. Entweder man hilft ihm jetzt oder nicht“, sagte der 50-Jährige in einem Gespräch der „Augsburger Allgemeinen“ (Freitag). Schuster war elf Jahre lang Chefcoach der Springer des Deutschen Skiverbandes (DSV). Seit diesem Winter berät er Schlierenzauer.

Zu seinen Tätigkeiten seit seinem Trainer-Abschied in Deutschland im Frühjahr sagte der Österreicher: „Ich würde mich im Moment als klassischen Selbstständigen bezeichnen, der halt gewisse kleinere

Projekte macht.“ Er habe beim DSV schon beratende Tätigkeiten ausgeübt und Vorträge für Führungskräfte gehalten, berichtete Schuster. „Das sind für mich willkommene Möglichkeiten, mal in ganz andere Themen einzutauchen.“

+++++26. Dezember 2019+++++

Das deutsche Skisprung-Aufgebot für die 68. Vierschanzentournee

Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher hat für die 68. Vierschanzentournee zwölf Athleten nominiert. Die Hälfte von ihnen zählt zur sogenannten nationalen Gruppe, die traditionell zum Beginn der Qualifikation an den Start geht. Erst nach dem zweiten Springen in Garmisch-Partenkirchen an Neujahr entscheidet Horngacher, welche Athleten den zweiten Tournee-Teil in Innsbruck und Bischofshofen noch absolvieren.

Das deutsche Aufgebot für die 68. Vierschanzentournee: Moritz Baer (SF Gmund-Dürnbach), Markus Eisenbichler (TSV Siegsdorf), Richard Freitag (SG Nickelhütte Aue), Karl Geiger (SC Oberstdorf), Martin Hamann (SG Nickelhütte Aue), Felix Hoffmann (SWV Goldlauter Heidersbach), Stephan Leyhe (SC Willingen), Kilian Märkl (SC Partenkirchen), Pius Paschke (WSV Kiefersfelden), Philipp Raimund (SC Oberstdorf), Luca Roth (SV Meßstetten), Constantin Schmid (WSV Oberaudorf).

+++++25. Dezember 2019+++++

Karl Geiger ist bereit für die Jagd auf Kobayashi

Karl Geiger fasste für die besinnlichen Tage vor dem Tournee-Trubel einen klaren Plan. "An Heiligabend mache ich noch ein wenig Krafttraining. Aber an Weihnachten lege ich dann die Füße hoch und esse ein paar Plätzerl", sagte die deutsche Skisprung-Hoffnung nach der gelungenen Generalprobe für den Saisonhöhepunkt und freute sich auf ruhige Stunden im Kreis der Familie. Dort hoffe er "auf einen Haufen Geschenke", sagte der Bayer und grinste.

Die ganz große Bescherung könnte indes erst nach Weihnachten folgen, direkt vor der eigenen Haustür: Schon am Freitag treffen sich die DSV-Adler in Geigers Heimat Oberstdorf, wo einen Tag später die Qualifikation für das Auftaktspringen der 68. Vierschanzentournee ansteht. Und dort geht Geiger nach seiner bislang so starken Saison als Mitfavorit an den Start.

Denn Geiger ist in diesem Winter die Konstanz in Person. 7, 7, 2, 6, 5, 3, 4 lauten seine Platzierungen. Außer Geiger landete nur Tournee-Titelverteidiger Ryoyu Kobayashi aus Japan in jedem Wettbewerb in den Top 10. "So konstant ist mir das noch nie gelungen. Das freut mich extrem. Ich gehe entspannt in die Weihnachtstage und mit einem guten Gefühl in die Tournee", sagte der 26-Jährige. Sein vielleicht größter Vorteil: Egal ob Wind oder Regen, Sonne oder Flutlicht, derzeit überzeugt Geiger bei allen Bedingungen.

"Karl springt im Moment die ganz feine Klinge. Er kann ganz vorne mitmischen", sagt auch Stefan Horngacher. Der Österreicher ist vor seiner Tournee-Premiere als Bundestrainer aber auch gewarnt. Denn die deutschen Hoffnungen auf den ganz großen Wurf ruhen derzeit einzig und allein auf Geiger. Markus Eisenbichler braucht schon ein kleines Weihnachtswunder, um rechtzeitig zu alter Form zu finden. Zweitbester DSV-Adler im Gesamtweltcup ist derzeit Pius Paschke - auf Rang 18.

Auch die nackten Zahlen zeigen, dass längst nicht alles Gold ist, was glänzt. Nur zwei Podestplätze gab es in diesem Winter, weniger waren es vor der Tournee zuletzt 2010/11. Noch vor zwei Jahren waren es deren acht, darunter vier Siege. In diesem Winter stand dagegen noch kein einziger Deutscher ganz oben - auch das hatte es vor der Tournee letztmals vor neun Jahren gegeben.

Immerhin: Das alles könnte schnell in Vergessenheit geraten, wenn Geiger tatsächlich die 18 Jahre andauernde Durststrecke beenden und den Tournee-Titel nach Deutschland holen würde. Topfavorit ist dennoch Kobayashi, auch wenn Horngacher das anders sieht. "Für mich ist er zu instabil, ich schätze Stefan Kraft und Kamil Stoch stärker ein. Und ich hoffe, dass Karl da auch mithalten kann", sagt Horngacher.

Und Eisenbichler? Der Dreifach-Weltmeister muss darauf hoffen, über die Feiertage irgendwie die Kurve zu bekommen. "Ich nutze die Tage, um ein wenig zu trainieren und auszuspannen - und dann mit vollen Akkus nach Oberstdorf zu fahren", sagt der Zweite der vergangenen Tournee. Das ein oder andere "Plätzerl" wird da aber sicher erlaubt sein.

+++++23. Dezember 2019+++++

Skispringer sehen vor der Vierschanzentournee grün

Der Blick auf das sonst als malerisches Winter Wonderland bekannte Engelberg mutete diesmal traurig an. Ein weißer Teppich, der von der Skisprungschanze ins Tal führte, stach in der komplett grünen Landschaft heraus. Die Realität bei der Generalprobe für die Vierschanzentournee in der Zentralschweiz war wenige Tage vor dem Weihnachtsfest: Föhnsturm, bis zu 17 Grad, dauerhaft Regen und wirklich überhaupt nichts, was an die Faszination Wintersport in einer prächtigen Natur erinnerte.

Doch damit nicht genug: Die für Dezember-Verhältnisse sehr hohen Plusgrade machen auch den Tournee-Veranstaltern Kummer. Von einer weißen Landschaft im Allgäu zum Auftakt am 30. Dezember träumen die Organisatoren schon gar nicht mehr. „Wegen der warmen Temperaturen konnten wir nicht genug Schnee produzieren und fahren zusätzlich Lkws mit Schnee, der von Parkplätzen geräumt wurde, ins Stadion“, sagte Florian Stern, Geschäftsführer der Skisport- und Veranstaltungs GmbH in Oberstdorf. Zu warm für Kunstschnee: So sieht im Dezember 2019 die Situation der Skispringer in den Alpen aus.

Geht es nach dem erfahrenen Trainer Alexander Stöckl, ist das gerade einmal der Anfang. „Damit müssen wir leben, denn es wird nicht mehr besser, nur noch schlechter. In 20 Jahren haben wir ziemlich sicher gar keinen Schnee mehr. Man glaubt immer noch: Nächstes Jahr wird sicher wieder ein besserer Winter, aber nein, wird es nicht“, sagte der norwegische Cheftrainer Stöckl bei einer Medienrunde in Engelberg.

FIS-Rennleiter Walter Hofer, der die Skisprung-Tour seit Jahrzehnten kennt, ordnet ein: „Es ist nicht mehr ein Problem, was uns am Anfang des Winters trifft oder am Ende, sondern es kann zu jedem Zeitpunkt problematisch werden.“ Zwar haben sich die Springer gegen warme Winter und grüne Landschaften gewappnet, weil die Schanze sowieso zu jeder Zeit problemlos mit Kunstschnee bedeckt werden kann. Jedoch geht das Winterfeeling, das auch die Vierschanzentournee auszeichnet, mit Bildern wie in Engelberg, wo auch noch der Kunstschnee im Auslauf ramponiert war, immer mehr verloren.

Visionär Stöckl hat schon eine Idee. „Und wenn gar kein Schnee mehr ist, dann springen wir halt auf Matten, dann machen wir halt weiße Matten“, sagte der Österreicher. Als Wintersport zeichne sich Skispringen dann durch die Eisspur aus, scherzte er. Der deutsche Youngster Constantin Schmid erlebt ebenfalls, wie sich seine Wintersportart verändert hat. Es gehe zwar schon ohne die weiße Pracht. „Aber es ist natürlich viel schöner mit Schnee, darum macht es einem schon Sorge, wenn sich das mit dem Schneemangel häuft, dass man irgendwann gar nicht mehr auf Schnee springt“, sagte der 20-Jährige.

+++++22. Dezember 2019+++++

Karl Geiger fliegt knapp am Podest vorbei - Ryoyu Kobayashi siegt

Skispringer Karl Geiger (Oberstdorf) hat im letzten Wettkampf vor der Vierschanzentournee knapp das Podest verpasst. Der Vizeweltmeister musste beim zweiten Saisonsieg des Japaners Ryoyu Kobayashi in Engelberg/Schweiz mit Platz vier begnügen, nachdem er nach dem ersten Durchgang noch Dritter gewesen war.

Der 26-Jährige, am Samstag beim Sieg des Polen Kamil Stoch auf Platz drei, lag nach Sprüngen auf 133,0 und 125,0 m (260,6 Punkte) umgerechnet nicht einmal einen Meter hinter einem Podestplatz zurück. Hinter Kobayashi (272,0/132,5+134,0), der noch von Platz sieben zum Sieg sprang, belegten der Slowene Peter Prevc (263,1) und Jan Hörl aus Österreich (262,0) Rang zwei und drei.

Hörls Landsmann Stefan Kraft stürzte im zweiten Durchgang ohne größerer Auswirkungen nach der Landung, verlor mit Platz 18 aber die Führung im Gesamtweltcup nach nur einem Tag wieder an Kobayashi.

Stephan Leyhe (Willingen) kam als zweitbester Deutscher auf Platz zehn. Pius Paschke (Kiefersfelden), am Samstag Zehnter, verpasste als 13. die zweite Top-Ten-Platzierung des Wochenendes und seiner Karriere.

Der formschwache Dreifach-Weltmeister Markus Eisenbichler (Siegsdorf) hatte als 41. im siebten Springen der Saison zum vierten Mal den zweiten Durchgang verpasst. Richard Freitag (Aue), 2014 und 2017 Sieger in Engelberg, landete sogar nur auf dem 61. Rang.

Die Vierschanzentournee beginnt am 28. Dezember mit der Qualifikation in Oberstdorf, das erste Wettkampfspringen steht einen Tag später an.

+++++22. Dezember 2019++++

Skisprung-Qualifikation in Engelberg abgesagt

Zu starker Wind hat die Austragung einer Skisprung-Qualifikation in Engelberg verhindert. Am Sonntag war die Durchführung des unmittelbar vor dem richtigen Springen geplanten Durchgangs nicht möglich. Der Wind im schweizerischen Engelberg drehte am Sonntagmittag zu stark und hatte zudem Geschwindigkeiten von über fünf Meter pro Sekunde. Stattdessen dürfen nun beim letzten Einzel vor der Vierschanzentournee am Sonntag (15.00 Uhr) alle 63 Starter im ersten Durchgang antreten.

++++21. Dezember 2019++++

Karl Geiger in Engelberg starker Dritter - Stoch siegt vor Kraft

Skisprung-Vizeweltmeister Karl Geiger ist beim Weltcup in Engelberg auf das Podest geflogen und hat sich zwölf Tage vor dem Auftakt der Vierschanzentournee weiter in glänzender Form präsentiert. Beim ersten von zwei Springen der Tournee-Generalprobe in der Schweiz musste sich der 26-Jährige aus Oberstdorf als Dritter nur Polens Topstar Kamil Stoch und dem Österreicher Stefan Kraft geschlagen geben

Vor 7100 Zuschauern sprang Geiger, der im Vorjahr auf der Gross-Titlis-Schanze seinen ersten Weltcupsieg gefeiert hatte, bei seiner zweiten Podestplatzierung des Winters 133,5 und 135,0 m (277,6 Punkte). Stoch (288,7/138,0+136,0), der mit seinem 34. Weltcupsieg Jens Weißflog (33) hinter sich ließ, sowie Kraft (287,0/134,5+137,5) waren eine Klasse für sich. Kraft übernahm die Führung im Gesamtweltcup vom Japaner Ryoyu Kobayashi, der Vierter wurde.

Solide, aber immer noch weit von seiner Bestform entfernt zeigte sich Dreifach-Weltmeister Markus Eisenbichler (Siegsdorf) mit Platz 23. Hinter Geiger überzeugte die zweite deutsche Reihe. Pius Paschke (Kiefersfelden) sprang mit 29 Jahren erstmals im Weltcup in die Top 10 und wurde Zehnter, Youngster Constantin Schmid (Oberaudorf) kam auf Platz elf. Team-Weltmeister Stephan Leyhe (Willingen) belegte Rang 19.

Der formschwache Richard Freitag (Aue), 2014 und 2017 Sieger in Engelberg, schied als 41. nach dem ersten Durchgang aus. Freitag hatte zuvor als 49. nur knapp die Qualifikation überstanden.

++++21. Dezember 2019++++

Severin Freund bei Tournee nicht am Start

Für den ehemaligen Skisprung-Weltmeister Severin Freund kommt die Vierschanzentournee zu früh. "Severin wird dort sicher nicht starten. Er braucht noch Zeit, bis er ein gewisses Level hat", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher am Samstag in Engelberg.

Freund hat seit der ersten Tournee-Hälfte 2018/19 kein Weltcupspringen mehr absolviert, der 31-Jährige kämpft nach zwei Kreuzbandrissen um sein Comeback. Zuletzt musste er wegen Rückenproblemen eine Trainingspause einlegen.

"Er ist jetzt im Training. Seine Rückenprobleme hat er im Griff, das ist okay. Der Plan ist, im Januar auf die Schanze zu gehen. Mal schauen, wie es dann ist", sagte Horngacher.

Horngacher wird sein Aufgebot für die Tournee am 26. Dezember bekanntgeben. Für die Stationen in Oberstdorf (29. Dezember) und Garmisch-Partenkirchen (1. Januar) kann er mindestens zwölf Deutsche nominieren.

++++20. Dezember 2019++++

Auftakt der Vierschanzentournee mit Parkplatzschnee

Rund eine Woche vor Beginn der Vierschanzentournee haben die Veranstalter mit Schneemangel zu kämpfen. „Wegen den warmen Temperaturen konnten wir nicht genug Schnee produzieren und fahren zusätzlich Lkws mit Schnee, der von Parkplätzen geräumt wurde, ins Stadion“, sagte Florian Stern, Geschäftsführer der Skisport- und Veranstaltungs GmbH in Oberstdorf, am Freitag. Die Vierschanzentournee startet am 28. Dezember in Oberstdorf und endet am 6. Januar 2020 in Bischofshofen.

Der teilweise dreckige Schnee wird als Unterlage im Auslauf der Schanze verteilt. Als weiße Deckschicht wird Schnee verwendet, der durch Schneekanonen vorproduziert wurde. Für die Hauptschanze werden laut Stern etwa 3000 Kubikmeter Schnee benötigt. Grund für die milden Temperaturen war ein Föhn in den Allgäuer Alpen. In Oberstdorf lagen die Temperaturen in der vergangenen Woche zwischen 12 und 17 Grad – zu warm für eine künstliche Beschneiung.

Keine Probleme gibt es an den anderen drei Orten. Beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen hätte man „zur Not Zugriff auf weitere Schneedepots“, sagte Tournee-Pressechef Ingo Jensen der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Die Springen in Innsbruck und Bischofshofen seien dagegen „sicher“.

++++20. Dezember 2019++++

Skisprung-Qualifikation in Engelberg abgesagt

Starker Föhnwind hat am Freitag beim Skisprung-Weltcup in Engelberg/Schweiz zu einer Absage der Qualifikation gesorgt. Böen von bis zu 65 km/h ließen keinen Sprung zu, schon zweieinhalb Stunden vor der für 18.00 Uhr geplanten Qualifikation fiel die Entscheidung.

ür den Einzel-Wettkampf am Samstag (16.00 Uhr/ZDF und Eurosport) sind die Vorhersagen deutlich besser. Die Qualifikation soll um 14.30 Uhr unmittelbar vor dem Wettbewerb nachgeholt werden.

++++19. Dezember 2019++++