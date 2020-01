Skispringen-Telegramm 2019/20 : Gesamtwertungs-Führender Geiger plötzlich der Gejagte

Karl Geiger. Foto: AFP/GEORG HOCHMUTH

Düsseldorf Die deutschen Skispringer kämpfen wieder mit den Top-Nationen um den Titel im Gesamtweltcup und den Disziplinen-Wertungen. In unserem Telegramm halten wir Sie über alles Wichtige während der Saison auf dem Laufenden.

Auf die Eistonne hatte Karl Geiger nach seinem sensationellen Doppelsieg dann doch keine Lust. Zwar wollte der neue Träger des Gelben Trikots die Form seines Lebens konservieren, aber eben nicht mit allen Mitteln. "Dafür müsste man wohl in die Kühltruhe - und ich glaube nicht, dass mir das gut tut", sagte der Skisprung-Vizeweltmeister und grinste. Also hieß es nach dem Wahnsinns-Wochenende in Italien: Zurück nach Oberstdorf und ab zum Training.

Das darf Geiger immerhin mit ganz besonderer Motivation angehen: Erstmals in seiner Karriere ist der 26-Jährige im Gesamtweltcup der Gejagte, 120 Punkte liegt er nach seinen Siegen in Val di Fiemme bereits vor Ex-Weltmeister Stefan Kraft aus Österreich. In einer Saison ohne Olympia oder Nordisch-WM kann Geiger doch noch in die Geschichtsbücher fliegen.

"Das wäre natürlich genial. Aber die Saison ist noch lang, wir haben nicht mal die Hälfte. Ich werde weiter Vollgas geben - und dann kann es sein, dass es reicht", sagte Geiger im BR-Fernsehen. Es wäre ein seltenes Kunststück: Der Bayer wäre erst der vierte deutsche Gewinner der großen Kristallkugel nach Jens Weißflog (1983/84), Martin Schmitt (1998/99 und 1999/00) und Severin Freund (2014/15).

Für Geiger spricht derzeit vor allem die Konstanz. Als einziger Springer landete er bislang in jedem Wettkampf in den Top Ten - egal ob bei Wind oder Schnee, auf großer oder kleiner Schanze. "Karl ist momentan wirklich stabil. Bei ihm hat man schon im Sommer das Potenzial gesehen. Und mit so einer Form kann man eben auch gewinnen", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher in Italien.

Geigers schlechtestes Ergebnis der Saison ist der achte Rang von Innsbruck, der ihn den möglichen Triumph bei der Vierschanzentournee kostete. Den Ärger hat er inzwischen in Ehrgeiz umgewandelt. "Ich habe gelernt: Man kann noch so gut vorbereitet sein - die Vierschanzentournee gewinnt man nicht, sie lässt einen gewinnen. Ich werde nächstes Jahr wieder alles geben. Es wäre wunderschön, wenn die Trophäe mal wieder nach Deutschland kommt", sagte Geiger in Val di Fiemme.

Zunächst gilt es aber, das Gelbe Trikot zu verteidigen. Erst 13 Wettkämpfe sind absolviert, noch 17 stehen an. Schon am kommenden Wochenende geht es mit dem Heimspiel in Horngachers Wahlheimat Titisee-Neustadt weiter. Im Schwarzwald hat Geiger bislang erst drei Einzelspringen absolviert, die Ränge 23 und 29 (2013) sowie 14 (2017) lassen noch Luft nach oben.

Foto: dpa, ade fdt 24 Bilder Das sind die Weltcup-Termine der Skispringer 2019/20.

Beflügeln dürfte ihn allerdings das neue Kleidungsstück. "Ich fühl mich sehr wohl im Gelben Trikot", sagte Geiger, der in Italien gleich zwei der begehrten Souvenirs im Gepäck verstauen durfte - und die Sammlung in den kommenden Wochen gerne ausbauen würde. "Ob Gelb meine Lieblingsfarbe ist, weiß ich zwar nicht genau", meinte Geiger: "Am Trikot aber auf jeden Fall."

+++++13. Januar 2020+++++

Nächster Sieg für Karl Geiger - Gesamtführung ausgebaut

Skispringer Karl Geiger hat den nächsten Sieg im Weltcup eingefahren und damit ein perfektes Wochenende veredelt. Der 26 Jahre alte Allgäuer sprang am Sonntag im italienischen Val di Fiemme 107 und 103,5 Meter und baute damit seine Führung im Gesamtweltcup weiter aus. Zweiter wurde Stefan Kraft aus Österreich, Dritter Tournee-Sieger Dawid Kubacki (Polen). Im ersten Durchgang sorgte Geiger mit Abstand für die größte Weite, bekam aufgrund einer verpatzten Landung aber Punkte abgezogen. Zweitbester Deutscher wurde Stephan Leyhe (13.), auch Pius Paschke (18.) und Luca Roth (30.) schafften es in den zweiten Durchgang.

+++++11. Januar 2020+++++

Karl Geiger erobert mit Sieg das Gelbe Trikot

Karl Geiger hat mit seinem ersten Saisonsieg die Führung im Gesamtweltcup übernommen. Der Oberstdorfer gewann im italienischen Val di Fiemme vor Stefan Kraft (Österreich) und Tournee-Triumphator Dawid Kubacki (Polen) und belohnte sich fünf Tage nach seinem dritten Platz bei der Vierschanzentournee für seine bislang starke Saison. Weil der Japaner Ryoyu Kobayashi nur auf Rang 26 landete, schlüpfte Geiger erstmals in seiner Karriere in das Gelbe Trikot.

"Mehr geht nicht. Das ist etwas Besonderes, das freut mich unglaublich. Das Gelbe Trikot bekommt einen Spezialplatz", sagte Geiger in der ARD. Auch Bundestrainer Stefan Horngacher lobte: "Es war an der Zeit, dass Karl endlich gewinnt. Er ist bei der Tournee schon sehr gut gesprungen." Kurios: Wenige Stunden zuvor hatte Kombinierer Vinzenz Geiger, der mit Karl Geiger entfernt verwandt ist, an gleicher Stelle ebenfalls gewonnen.

Vizeweltmeister Geiger flog auf der selten genutzten Normalschanze im Fleimstal auf 104,5 und 103,5 m und gewann mit 294,6 Punkten klar vor Kraft (286,9) und Kubacki (279,9). Für den 26-Jährigen war es der dritte Sieg seiner Laufbahn nach Engelberg 2018 und Willingen 2019. Mit 719 Punkten überholte er in der Gesamtwertung den schwächelnden Kobayashi (649) und übernahm als erster DSV-Adler seit Richard Freitag im Februar 2018 Gelb.

Für eine Überraschung sorgte auch Constantin Schmid, der als Fünfter das beste Ergebnis seiner Karriere verbuchte. Der 20-Jährige aus Oberaudorf blieb im ersten Durchgang mit 107,0 m sogar nur einen halben Meter unter dem Schanzenrekord des Polen Adam Malysz aus dem Jahr 2003. Stephan Leyhe (Willingen) als Sechster und Pius Paschke (Kiefersfelden) als Achter rundeten das erstklassige deutsche Ergebnis ab.

Luca Roth (Meßstetten) belegte den 28. Rang, Martin Hamann (Aue) verpasste auf Position 48 als einziger DSV-Adler den zweiten Durchgang. Dreifach-Weltmeister Markus Eisenbichler war wegen einer Handverletzung nicht am Start.

+++++11. Januar 2020+++++

Kramer gewinnt Skisprung-Weltcup in Sapporo - Althaus auf Rang sieben

Österreichs Skispringerin Marita Kramer hat beim Weltcup im japanischen Sapporo ihren ersten Sieg eingefahren und damit auch die favorisierte Olympiasiegerin Maren Lundby aus Norwegen bezwungen. Die 18-Jährige sprang am Samstag auf 131 und 135 Meter und landete 4,6 Punkte vor Gelb-Trägerin Lundby, der ein Versuch auf die Schanzenrekordweite von 139 Metern nicht zum Sieg reichte. Rang drei belegte Eva Pinkelnig (Österreich). Beste Deutsche wurde Mixed-Weltmeisterin Katharina Althaus, die sich nach einem schwachen ersten Sprung (118 Meter) im zweiten Durchgang (132 Meter) deutlich verbesserte.

Hinter Althaus haben die deutschen Skisprung-Frauen derzeit zu kämpfen, weil Ramona Straub und Carina Vogt langfristig verletzt fehlen. Die 21 Jahre junge Luisa Görlich überzeugte diesmal mit Rang elf. Svenja Würth (20.), Juliane Seyfarth (26.), Selina Freitag (28.) und Agnes Reisch (30.) fielen deutlicher zurück.

+++++10. Januar 2020+++++

Geiger verpasst Quali-Sieg in Val di Fiemme hauchdünn

Vier Tage nach seinem dritten Platz bei der Vierschanzentournee hat Karl Geiger den Sieg in der Qualifikation für das Weltcup-Skispringen im italienischen Val di Fiemme hauchdünn verpasst. Der Oberstdorfer musste sich auf der Normalschanze nach einem Sprung auf 102 Meter Tourneesieger Dawid Kubacki aus Polen um die Winzigkeit von einem Zehntelpunkt geschlagen geben. Hervorragender Dritter wurde der Willinger Stephan Leyhe mit einem Rückstand von 2,9 Punkten auf Geiger.

Alle sechs deutschen Springer qualifizierten sich für den Wettkampf der besten 50 am Samstag (16.00 Uhr/ARD und Eurosport). Neben Geiger und Leyhe schafften es auch Pius Paschke (Kiefersfelden/12.), Constantin Schmid (Oberaudorf/22.), Martin Hamann (Aue/40.) und Luca Roth (Meßstetten/48.).

Dreifach-Weltmeister Markus Eisenbichler (Siegsdorf) musste auf den Wettkampf im Fleimstal verzichten. Der 28-Jährige hatte sich bei einem Sturz auf einem Parkplatz eine Verletzung des Kapsel- und Bandapparates im rechten Handgelenk zugezogen. Ob Eisenbichler operiert werden muss, ist noch nicht abschließend geklärt.

+++++9. Januar 2020+++++

Zwangspause für Skispringer Markus Eisenbichler

Eine ungewollte Bruchlandung auf Eis hat Skisprung-Weltmeister Markus Eisenbichler für unbestimmte Zeit außer Gefecht gesetzt. „Ich bin am Parkplatz vor meinem Auto ganz klassisch auf einer Eisplatte weggerutscht und wollte mich mit der rechten Hand abstützen. Dabei habe ich mir die Verletzung zugezogen“, schilderte Eisenbichler am Donnerstag in einer Verbandsmitteilung sein Missgeschick in seiner Heimat Ruhpolding.

Beim Weltcup im italienischen in Val di Fiemme wird der Siegsdorfer am Wochenende fehlen. „Das ist jetzt richtig blöd gelaufen“, sagte der 28-Jährige. „Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich baldmöglichst wieder springen kann.“

Bundestrainer Stefan Horngacher bedauerte den Ausfall: „Markus ist in den letzten Wochen immer besser in Form gekommen und wir hoffen nun, dass er unser Team möglichst schnell wieder verstärken kann.“ Als Gesamt-15. bei der Vierschanzentournee hatte der dreimalige Weltmeister zuletzt aufsteigende Form gezeigt.

Für Eisenbichler wird in Italien Martin Hamann springen. Angeführt wird das deutsche Aufgebot beim ersten Weltcup nach der Tournee vom Gesamtdritten Karl Geiger. Am Samstag und Sonntag stehen Einzelwettspringen auf dem Wettkampfprogramm, die Qualifikation steigt am Freitag.

+++++2. Januar 2020++++

Martin Schmitt hegt keine Trainer-Ambitionen

Werner Schuster hatte seinen Abgang nach elf Jahren als deutscher Skisprung-Bundestrainer kaum verkündet, da kursierten im Februar dieses Jahres schon die ersten Namen. Und noch bevor er sich selbst dazu äußern konnte, war natürlich auch der frühere Weltklassespringer und ausgewiesene Fachmann Martin Schmitt ein Thema.

Der zweimalige Gesamtweltcup-Sieger dementierte umgehend und hielt sich im folgenden Sommer auch daran. Den Weg in das Trainerteam des Deutschen Skiverbandes (DSV) fand er aber trotzdem - allerdings als Talentscout für Springer, die in acht bis zehn Jahren potenziell seine A-Kader-Athleten sein könnten.

Denn aktuell hat Schmitt überhaupt keine Ambitionen, selbst Trainer zu werden. „Momentan bin ich sehr happy mit dieser Aufgabe und mir macht das sehr viel Spaß. Das will ich erstmal tun die nächsten drei Jahre. Ich habe auch danach nicht sofort die Ambition“, sagte Schmitt der Deutschen Presse-Agentur vor Beginn der 68. Vierschanzentournee an diesem Sonntag (17.30 Uhr/ARD und Eurosport) in Oberstdorf. Der Familienvater ist als DSV-Scout und Eurosport-Experte für den Moment ausreichend ausgelastet.

Den schnellen Übergang ins Trainergeschäft hat er deswegen noch nicht geplant, betonte Schmitt. „Ich will es nicht ausschließen, aber eigentlich ist es kurz- oder mittelfristig nicht auf meiner Agenda.“ Schmitt stand mit Schuster schon in engem fachlichen Austausch, so hält er es auch mit dessen Nachfolger Stefan Horngacher. Der 41-Jährige aus Hinterzarten hat die Ausbildung zum Diplomtrainer als Lehrgangsbester abgeschlossen und damit sein enormes Fachwissen schon unter Beweis gestellt.

Teammanager Horst Hüttel zeigt sich „extrem glücklich“, Schmitt an den DSV gebunden zu haben und von dessen großer Expertise im Nachwuchsbereich profitieren zu können. Der ehemalige Vorzeigeadler, neben seiner Leistung auch für seinen lila Milka-Helm bekannt, begleitet die Athleten des C- und D-Kaders, das sind die heranwachsenden Sportler zwischen 13 und 18 Jahren. „Ich versuche, gemeinsam mit den Trainern die Jungs zu unterstützen“, sagte Schmitt.

Bei der Tournee ist Schmitt - wie sein alter Kollege und Freund Sven Hannawald - natürlich wieder dabei. Während Hannawald in der Regel in der Kommentatorenbox sitzt, steht Schmitt als Experte mit Mikro vor der Kamera. Mit den besonderen Tücken der Tournee, bei der im deutschen Team diesmal nur Karl Geiger zum engeren Favoritenkreis zählt, kennt sich Schmitt besonders gut aus.

„Das ist DIE Wettkampfserie neben Weltmeisterschaften und Olympia, die einfach für sich steht. Es ist eine eigene Marke, es stellt für jeden Springer einen großen Reiz dar. Vier unterschiedliche Schanzen in einem kurzen Zeitraum, das ist eine große Herausforderung“, sagte Schmitt. Er selbst ging mehrere Male als Topfavorit in die Tournee, konnte diese aber nie gewinnen.

+++++27. Dezember 2019+++++

Schlierenzauer liegt Ex-Bundestrainer Schuster am Herzen

Für den früheren Skisprung-Bundestrainer Werner Schuster kam seine neue Aufgabe bei Gregor Schlierenzauer durchaus überraschend. „Die Berater-Tätigkeit mit Gregor Schlierenzauer war so nicht geplant. Aber er liegt mir eben sehr am Herzen. Ich war sein Jugendtrainer und kann jetzt nicht sagen: Du Gregor, komm in drei Jahren wieder. Entweder man hilft ihm jetzt oder nicht“, sagte der 50-Jährige in einem Gespräch der „Augsburger Allgemeinen“ (Freitag). Schuster war elf Jahre lang Chefcoach der Springer des Deutschen Skiverbandes (DSV). Seit diesem Winter berät er Schlierenzauer.

Zu seinen Tätigkeiten seit seinem Trainer-Abschied in Deutschland im Frühjahr sagte der Österreicher: „Ich würde mich im Moment als klassischen Selbstständigen bezeichnen, der halt gewisse kleinere

Projekte macht.“ Er habe beim DSV schon beratende Tätigkeiten ausgeübt und Vorträge für Führungskräfte gehalten, berichtete Schuster. „Das sind für mich willkommene Möglichkeiten, mal in ganz andere Themen einzutauchen.“

+++++26. Dezember 2019+++++

Das deutsche Skisprung-Aufgebot für die 68. Vierschanzentournee

Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher hat für die 68. Vierschanzentournee zwölf Athleten nominiert. Die Hälfte von ihnen zählt zur sogenannten nationalen Gruppe, die traditionell zum Beginn der Qualifikation an den Start geht. Erst nach dem zweiten Springen in Garmisch-Partenkirchen an Neujahr entscheidet Horngacher, welche Athleten den zweiten Tournee-Teil in Innsbruck und Bischofshofen noch absolvieren.

Das deutsche Aufgebot für die 68. Vierschanzentournee: Moritz Baer (SF Gmund-Dürnbach), Markus Eisenbichler (TSV Siegsdorf), Richard Freitag (SG Nickelhütte Aue), Karl Geiger (SC Oberstdorf), Martin Hamann (SG Nickelhütte Aue), Felix Hoffmann (SWV Goldlauter Heidersbach), Stephan Leyhe (SC Willingen), Kilian Märkl (SC Partenkirchen), Pius Paschke (WSV Kiefersfelden), Philipp Raimund (SC Oberstdorf), Luca Roth (SV Meßstetten), Constantin Schmid (WSV Oberaudorf).

+++++25. Dezember 2019+++++

Karl Geiger ist bereit für die Jagd auf Kobayashi