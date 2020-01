Skispringen-Telegramm 2019/20 : Duo Seyfarth und Althaus verpasst Podest

Juliane Seyfarth. Foto: AFP/JURE MAKOVEC

Düsseldorf Die deutschen Skispringer kämpfen wieder mit den Top-Nationen um den Titel im Gesamtweltcup und den Disziplinen-Wertungen. In unserem Telegramm halten wir Sie über alles Wichtige während der Saison auf dem Laufenden.

Die deutschen Skispringerinnen Juliane Seyfarth und Katharina Althaus haben die Podestplätze beim Weltcup im rumänischen Rasnov nur knapp verpasst. Seyfarth (91,5 und 89,5 Meter) belegte Rang vier und landete damit direkt vor der Olympia-Silbergewinnerin Althaus, die nach ihrem zweiten Platz vom Samstag diesmal 91 und 88,5 Meter auf der Normalschanze sprang. Den Sieg sicherte sich die Norwegerin Maren Lundby, die mit Sprüngen auf 96,5 und 96 Meter deutlich vor der Konkurrenz landete. Eva Pinkelnig und Chiara Hölzl (beide Österreich) komplettierten das Podest.

Anders als in den beiden vergangenen Saisons, als Lundby souverän vor dem Rest landete, zeichnet sich in diesem Winter ein spannendes Rennen um den Gesamtweltcup ab. Lundby hat nun 655 Punkte und steht damit nur knapp vor Pinkelnig (649) und Hölzl (630). Für das deutsche Team hatten am Sonntag auch Luisa Görlich (17.), Svenja Würth (19.), Selina Freitag (26.) und Agnes Reisch (30.) den zweiten Durchgang erreicht.

+++++26. Januar 2020+++++

Deutsche Skispringer gewinnen Teamspringen in Zakopane

Die deutschen Skispringer haben ihren ersten Mannschafts-Sieg im Weltcup-Winter gefeiert. Im Hexenkessel von Zakopane/Polen setzten sich die DSV-Adler um den Gesamtweltcup-Führenden Karl Geiger (Oberstdorf) souverän vor Norwegen durch. In den beiden bisherigen Teamspringen hatten Geiger und Co. nicht einmal das Podest erreicht, zuletzt hatte Deutschland am 19. Januar 2019 ebenfalls in Zakopane im Weltcup gewonnen.

Vor 40.000 Zuschauern an der ausverkauften Wielka-Krokiew-Schanze lagen Geiger (133,0+142,0), der ins Team zurückgekehrte Dreifach-Weltmeister Markus Eisenbichler (Siegsdorf/133,0+132,5), der ganz starke Stephan Leyhe (139,0+136,5) sowie Youngster Constantin Schmid (Oberaudorf/123,0+136,5) mit 1182,2 Punkten umgerechnet satte 33 Meter vor den Norwegern (1142,2).

Foto: dpa, ade fdt 24 Bilder Das sind die Weltcup-Termine der Skispringer 2019/20.

Dritter wurde Slowenien (1125,0), Gastgeber Polen um Vierschanzentournee-Sieger Dawid Kubacki kam beim Heimspiel nur auf Platz fünf (1118,6). Für den Sprung des Tages sorgte der Japaner Yukiya Sato, der mit 147,0 m den Schanzenrekord Kubackis gleich um dreieinhalb Meter verbesserte.

Bundestrainer Stefan Horngacher hatte sein Team wie erwartet aufgestellt. Der zuletzt wegen einer Handverletzung fehlende Eisenbichler erhielt den Vorzug vor Pius Paschke (Kiefersfelden). Rückkehrer Richard Freitag (Aue), der wegen Formschwäche aus der Vierschanzentournee ausgestiegen war, soll sich nach guter Qualifikation bei seinem Comeback-Wettkampf auf das Einzel am Sonntag (16.00 Uhr/ARD und Eurosport) konzentrieren.

+++++25. Januar 2020+++++

Althaus erreicht bestes Saisonresultat für deutsche Skispringerinnen

Katharina Althaus hat den ersten Saisonsieg für die deutschen Skispringerinnen knapp verpasst. Die Österreicherin Chiara Hölzl verdrängt die nach dem ersten Durchgang führende Oberstdorferin am Samstag im rumänischen Rasnov noch auf den zweiten Rang. Für das von Verletzungen gebeutelte Team von Bundestrainer Andreas Bauer war es das beste Resultat in diesem Winter. Zuvor war ein dritter Platz von Althaus in Klingenthal das beste Ergebnis der deutschen Springerinnen gewesen.

Mit Sprüngen auf 93 und 94 Meter sicherte sich die 23-Jährige den Podestplatz. Die nach dem ersten Durchgang auf Platz zwei geführte Juliane Seyfarth aus Ruhla fiel auf Rang sieben zurück (97,5 und 86 Meter). In die Punkteränge kamen auch Luisa Görlich (12.), Svenja Würth (19.) und Selina Freitag (22.).

Am Sonntag (13.00 Uhr) findet ein weiteres Weltcupspringen in Rasnov statt. Am kommenden Wochenende ist Oberstdorf die nächste Station.

+++++24. Januar 2020+++++

Eisenbichler und Freitag in Zakopane-Quali solide - Geiger Elfter

Dreifach-Weltmeister Markus Eisenbichler (Siegsdorf) und Richard Freitag (Aue) haben sich nach ihrer Weltcup-Pause mit soliden Leistungen im deutschen Skisprung-Team zurückgemeldet. In der Qualifikation für das Einzelspringen in Zakopane/Polen am Sonntag (16.00 Uhr/ARD) belegte Eisenbichler mit einer Weite von 129,5 m den 15. Rang, Freitag wurde 16. (128,5).

Weltcup-Spitzenreiter Karl Geiger (Oberstdorf) kam nicht über Rang elf hinaus (132,0 m/140,1 Punkte) und musste sich dem Quali-Sieger, Lokalmatador und Vierschanzentournee-Gewinner Dawid Kubacki, um achteinhalb Meter bzw. 19,8 Punkte geschlagen geben. Bester Deutscher war Stephan Leyhe, der Willinger belegte mit gesprungenen 135,0 m den siebten Rang.

Auch Pius Paschke (Kiefersfelden) als 13. und Constantin Schmid (Oberaudorf) auf Rang 21 qualifizierten sich souverän für den 16. Einzel-Wettbewerb des Winters. Am Samstag (16.15 Uhr/ARD und Eurosport) steht in Zakopane allerdings zunächst ein Teamwettbewerb auf dem Programm.

Der 28 Jahre alte Eisenbichler hatte den Heim-Weltcup am vergangenen Wochenende in Titisee-Neustadt verpasst, nachdem er sich bei einem Sturz in der Woche zuvor eine Kapsel-Bandverletzung im rechten Handgelenk zugezogen hatte.

Freitag war beim Auftakt der Vierschanzentournee in Oberstdorf in der Qualifikation gescheitert und anschließend wegen Formschwäche aus dem Weltcup ausgestiegen. Das bislang beste Saisonergebnis des Team-Olympiadritten aus Sachsen ist der 15. Platz im finnischen Kuusamo.

+++++19. Januar 2020+++++

Geiger behält nach Rang fünf Weltcupführung - Kubacki siegt erneut

Skisprungstar Karl Geiger hat in Titisee-Neustadt die Führung im Gesamtweltcup erfolgreich verteidigt. Beim erneuten Sieg des polnischen Vierschanzentournee-Siegers Dawid Kubacki wurde der 26 Jahre alte Oberstdorfer am Sonntag Fünfter und hielt damit seinen Kontrahenten Stefan Kraft auf Distanz. Noch einen Platz besser als Geiger war der Willinger Stefan Leyhe als starker Vierter.

Geiger zeigte sich sich mit Flügen auf 137,5 und 134,0 m (266,2 Punkte) gegenüber dem Springen am Samstag (Platz zwölf) klar verbessert. Dem Wahl-Schwarzwälder Leyhe gelang mit einem 140,5-m-Flug im zweiten Durchgang noch der Sprung von Platz 14 weit nach vorne.

Kubacki, am Samstag der überlegene Sieger, sprang auf 143,0 sowie 133,5 m und setzte sich mit 283,3 Punkten vor dem Japaner Ryoyu Kobayashi (283,0) durch, dem im ersten Durchgang bei noch besseren Windverhältnissen mit 147,0 m der weiteste Sprung des Tages gelang. Constantin Schmid (Oberaudorf), am Samstag mit Leyhe Fünfter, kam auf Rang neun.

Kraft hätte mindestens Zweiter werden müssen, um Geiger zu gefährden, fiel aber noch auf Platz elf in einem spektakulären Springen bei teils mächtigem Aufwind zurück.

Kubacki sicherte sich zudem die erstmals ausgetragene "Titisee-Neustadt 5"-Wertung, die alle Sprünge von der Qualifikation am Freitag an umfasste und kassierte dafür 25.000 Euro - rund 8000 Euro mehr als bei seinem Tourneesieg.

+++++19. Januar 2020+++++

Althaus springt in Japan erneut am Podest vorbei

Die Olympiazweite Katharina Althaus (Oberstdorf) hat auch beim zweiten Weltcup der Skispringerinnen im japanischen Zao ihre zweite Podestplatzierung des Winters verpasst. Die 23-Jährige, die Mitte Dezember in Klingenthal Dritte geworden war, belegte nach Sprüngen auf 93 und 89 Meter mit 202,1 Punkten den fünften Platz. Am Freitag war sie ebenfalls als beste Deutsche Achte geworden. Direkt hinter Althaus wurde Juliane Seyfarth (Ruhla) Sechste (198,8).

Der Sieg ging wie schon zwei Tage zuvor an die Österreicherin Eva Pinkelnig, die im siebten Wettbewerb ihren dritten Saisonsieg feierte. Die 31-Jährige hatte bereits nach dem ersten Durchgang mit der Tageshöchstweite von 99 m geführt und behauptete Platz eins mit einem Satz auf 95 m und der Gesamtpunktzahl 226,5.

Den Doppelsieg der Austria-Springerinnen machte Chiara Hölzl mit 224,7 Punkten perfekt. Als Dritte stieg Weltmeisterin Maren Lundby aus Norwegen aufs Podium (213,1), liegt in der Gesamtwertung aber nur noch einen Punkt vor Pinkelnig (510:509). Dritte ist Hölzl (470). Althaus verbesserte sich mit 275 Zählern auf den sechsten Rang.

+++++18. Januar 2020+++++

Deutsche Skispringer verpassen Podest - Kubacki gewinnt in Titisee-Neustadt

Skisprungstar Karl Geiger hat in Titisee-Neustadt seinen dritten Weltcup-Sieg in Folge verpasst und ist erstmals seit 18 Springen wieder außerhalb der Top 10 gelandet. Beim Erfolg des überragenden polnischen Vierschanzentournee-Siegers Dawid Kubacki musste sich der Tourneedritte aus Oberstdorf mit Platz zwölf begnügen. Die Führung im Gesamtweltcup behielt Geiger, zuletzt Doppelsieger in Predazzo, allerdings.

Stephan Leyhe (Willingen) und Constantin Schmid (Oberaudorf) waren gleichauf als Fünfte beste Deutscher. Kubacki setzte sich mit zwei Traumflügen auf 140,5 und 141,0 m (290,1 Punkte) vor dem Österreicher Stefan Kraft (283,7) und dem Japaner Ryoyu Kobayashi (282,8) durch.

"Ich habe hier einfach nicht den Rhythmus gefunden. Es waren brutal schwer Sprünge", sagte Geiger im ZDF. Vom ersten Trainingsdurchgang an steigerte sich der Allgäuer allerdings, der letzte Sprung war mit 135,0 m sein bester. "Karls zweiter Sprung ging in die richtige Richtung. Wir können zuversichtlich sein. Er kann ja nicht jede Woche gewinnen", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher.

Leyhe hatte nach dem ersten Durchgang noch auf Platz zwei gelegen, zeigte aber einen etwas schwächeren Sprung und verpasste sein zweites Karrierepodest. Schmid, der sein bestes Karriereergebnis aus der Vorwoche in Predazzo egalisierte, kämpfte sich im zweiten Sprung von Platz neun nach vorne.

+++++18. Januar 2020+++++

Stephan Leyhe liegt in nach erstem Durchgang auf Platz zwei

Skispringer Stephan Leyhe (Willingen) kämpft beim ersten von zwei Wettbewerben in Titisee-Neustadt um einen seinen ersten Weltcupsieg. Der 28 Jahre alte Teamweltmeister liegt nach einem Sprung auf 139,0 m nach dem ersten Durchgang von der Hochfirstschanze auf Platz zwei. Mit 142,3 Punkten sortierte sich Leyhe hinter Tourneesieger Dawid Kubacki aus Polen ein, der mit der Bestweite von 140,5 m auf 145,3 Punkte kam. Dritter ist der Japaner Ryoyu Kobayashi(141,2).

Der Vierschanzentournee-Dritte Karl Geiger (Oberstdorf) ist Zwölfter (133,6) und hat keine Chance mehr auf seinen dritten Weltcupsieg in Serie nach dem Doppelschlag von Predazzo. Constantin Schmid (Oberaudorf) liegt als Neunter noch vor Geiger.

Aus deutscher Sicht fehlen im Schwarzwald Dreifach-Weltmeister Markus Eisenbichler, der an der Hand verletzt ist, sowie der weiterhin wegen seiner Formschwäche aus dem Team genommene Freitag. Zudem kommen die Ausfälle der Langzeitverletzten Andreas Wellinger, Severin Freund und David Siegel.

+++++18. Januar 2020+++++

Deutsche Skispringerinnen nur Sechste im Teamwettbewerb

Die deutschen Skispringerinnen kommen weiter nur schwer in Fahrt. Beim Weltcup im japanischen Zao kamen die Weltmeisterinnen um Katharina Althaus im Teamwettbewerb nur auf den sechsten Platz und erreichten damit ihr schlechtestes Ergebnis in einem Mannschaftsspringen überhaupt.

Beim souveränen Sieg Österreichs mit 889,4 Punkten lagen Althaus (Oberstdorf), Agnes Reisch (Isny), Selina Freitag (Aue) und Juliane Seyfarth (Ruhla) nach acht Sprüngen 222,1 Punkte und damit umgerechnet 111 Meter hinter dem Gewinnerteam zurück. Besonders die jungen Freitag (18) und Reich (20) fielen klar ab, aber auch die viermalige Weltcupsiegerin Juliane Seyfarth war weit von ihrer Bestform entfernt.

In den bisherigen vier Weltcup-Teamspringen der Geschichte hatte die deutsche Mannschaft zweimal gewonnen und zwei vierte Plätze belegt. Bei der WM 2019 in Seefeld hatte die DSV-Auswahl Gold vor Österreich gewonnen. Neben Althaus und Seyfarth sprangen dabei die aktuell verletzten Carina Voigt und Ramona Straub.

+++++17. Januar 2020+++++

Geiger bei Skisprung-Quali abgehängt - Leyhe bester Deutscher

Skispringer Karl Geiger hat im Kampf um den mit 25 000 Euro dotierten Gesamtsieg beim Weltcup-Wochenende in Titisee-Neustadt schon einige Punkte verloren. Der 26 Jahre alte Gesamtführende wurde bei der Qualifikation am Freitagabend Neunter, nachdem er auf der Hochfirstschanze im Schwarzwald einen Sprung auf 131,5 Meter gezeigt hatte. In der Wertung „Titisee-Neustadt-Five“ werden alle fünf Wertungssprünge des Wochenendes addiert. Sieger der Qualifikation wurde Ryoyu Kobayashi aus Japan (137,5 Meter) vor Lokalmatador Stephan Leyhe, der mit der Quali-Bestweite von 138,5 Metern Zweiter wurde.

Die weiteren deutschen Springer Constantin Schmid, Pius Paschke, Luca Roth und Philipp Raimund haben sich problemlos für das Einzel an diesem Samstag (16.00 Uhr/ZDF und Eurosport) qualifiziert. Bei der Vorausscheidung waren nur 51 Athleten an den Start gegangen.

+++++15. Januar 2020+++++

Eisenbichler fehlt auch beim Heim-Weltcup - Dennoch Entwarnung

Markus Eisenbichler muss verletzungsbedingt auch auf den Heim-Weltcup der Skispringer an diesem Wochenende in Titisee-Neustadt verzichten. „Markus muss jetzt noch ein paar Tage pausieren“, wird Mannschaftsarzt Mark Dorfmüller in einer Mitteilung des Deutschen Skiverbands (DSV) vom Mittwoch zitiert. „Einen normalen Heilungsverlauf vorausgesetzt, kann er beim Weltcup in Zakopane wieder in das Geschehen eingreifen.“ Die Wettkämpfe in Polen finden am 25. und 26. Januar statt.

Der 28 Jahre alte Bayer Eisenbichler war in der vergangenen Woche auf einem Parkplatz auf einer Eisplatte weggerutscht, hatte sich dabei eine Kapsel-Bandläsion im rechten Handgelenk zugezogen und musste auch schon den Weltcup im italienischen Predazzo auslassen. Eine zunächst befürchtete Operation ist allerdings nicht notwendig. Die Verletzung wird konservativ behandelt. „Ich bin froh, dass ich um eine Operation, und eine längere Zwangspause herumkomme“, sagte der Dreifach-Weltmeister von Seefeld 2019. „Ich lasse mir jetzt eine Schiene anpassen, die das Handgelenk ruhigstellt.“

Im Schwarzwald will der Gesamtweltcup-Führende Karl Geiger an seine starken Leistungen mit zwei Siegen in Südtirol anknüpfen. Neben dem Oberstdorfer nominierte Bundestrainer Stefan Horngacher Stephan Leyhe (Willingen), Pius Paschke (Kiefersfelden), Philipp Raimund (Oberstdorf), Luca Roth (Meßstetten) und Constantin Schmid (Oberaudorf) für das Kräftemessen auf der Hochfirstschanze.

+++++15. Januar 2020+++++

Gesamtwertungs-Führender Geiger plötzlich der Gejagte

Auf die Eistonne hatte Karl Geiger nach seinem sensationellen Doppelsieg dann doch keine Lust. Zwar wollte der neue Träger des Gelben Trikots die Form seines Lebens konservieren, aber eben nicht mit allen Mitteln. "Dafür müsste man wohl in die Kühltruhe - und ich glaube nicht, dass mir das gut tut", sagte der Skisprung-Vizeweltmeister und grinste. Also hieß es nach dem Wahnsinns-Wochenende in Italien: Zurück nach Oberstdorf und ab zum Training.