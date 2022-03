Zeiten, Favoriten, Stream : Das müssen Sie über die Skiflug-WM 2022 in Norwegen wissen

Foto: dpa/Terje Bendiksby 8 Bilder Der Kader der deutschen Skispringer für Vikersund

Service Düsseldorf Im norwegischen Vikersund stürzen sich vom 10. bis 13. März die Skispringer von der Skiflugschanze, um den neuen Weltmeister zu küren. Der Deutsche Karl Geiger will seinen Titel von 2020 verteidigen. Doch das wird nicht leicht.

Das Skifliegen ist eine ganze besondere Herausforderung für die Athleten und ein besonderes Erlebnis. Die Flugphase ist deutlich länger als auf den Großschanzen, Weiten von mehr als 250 Metern erfordern nicht nur herausragendes Können, sie sind auch spektakulär. Und für die Weltmeisterschaft 2022 geht es auf die größte Schanze der Welt. Die wichtigsten Informationen zu dem Wettbewerb.

Wo findet die Skiflug-WM 2022 statt?

Der Skiflug-Weltmeister 2022 wird in Norwegen in Vikersund ausgesprungen. Von Donnerstag, 10. März, bis Sonntag, 13. März, kämpfen die Skispringer auf dem Vikersundbakken um den Titel und die Medaillen.

Foto: dpa, fs hm nic Infos Alle Skiflug-Weltmeister

Die WM 2020 fand im slowenischen Planica statt und musste wegen der Pandemie damals vom März auf den Dezember in der neuen Weltcup-Saison verlegt werden. 2024 wird die Skiflug-WM am Kulm in Österreich stattfinden. Neben diesen drei Skiflugschanzen gibt es auch die Anlage in Oberstdorf, auf der ebenfalls Weltmeisterschaften ausgetragen werden. Zwischen diesen vier Standorten werden die Wettbewerbe vergeben.

Wie weit können die Skispringer bei der Skiflug-WM in Vikersund fliegen?

Die Skiflugschanze in Vikersund ist seit 2010 die größte Skifluganlage der Welt. Sie wird auch Monsterbakken genannt. Flüge auf 250 Meter sind dort möglich. Der Schanzenrekord in Vikersund ist gleichzeitig auch der Weltrekord und liegt sogar bei 253,5 Metern, gesprungen im Jahr 2017 von Stefan Kraft aus Österreich.

Nach welchem Modus wird bei der Skiflugweltmeisterschaft gesprungen?

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand 7 Bilder Die Disziplinen im Skispringen

Jede Nation darf vier Sportler starten lassen. Der amtierene Weltmeister bekommt zudem ein persönliches Startrecht. Sein Team darf dann also fünf Springer stellen. In diesem Fall gilt das für das deutsche Skisprung-Team, weil Karl Geiger 2020 Weltmeister wurde.

Anders als im Weltcup wird der Sieger bei der Skiflug-WM in vier statt in sonst zwei Durchgängen ermittelt. Der Wettbewerb geht daher über zwei Tage, an denen jeweils zwei Durchgänge stattfinden. Die Punkte für alle vier Sprünge werden addiert, wer am Ende die meisten Punkte gesammelt hat, ist der neue Weltmeister.

Außerdem gibt es einen Team-Wettbewerb bei der Skiflug-WM. Dieser wird analog zum Weltcup in zwei Durchgängen ausgetragen.

Der Zeitplan der Skiflug-WM:

Vier Tage dauert die Weltmeisterschaft im Skifliegen. Und die Fans dürfen sich auch Flutlichtatmosphäre freuen, denn geflogen wird ab dem späten Nachmittag.



Foto: dpa/Daniel Karmann 30 Bilder Das ist Karl Geiger

Foto: dpa/Hendrik Schmidt 26 Bilder Das ist Markus Eisenbichler

Die WM beginnt am Donnerstag, 10. März um 15.50 Uhr mit der Qualifikation.

Am Freitag beginnt der erste Durchgang des Einzelwettbewerbs dann um 16.30 Uhr. Danach ist der zweite Durchgang vorgesehen. Tags darauf geht es laut Plan um 16.30 Uhr mit dem dritten Durchgang weiter, bevor dann am Abend nach dem vierten Durchgang der Weltmeister feststeht und bei der Siegerehrung gekürt wird.

Der Teamwettbewerb startet am Sonntag um 16.30 Uhr und wird in zwei Durchgängen ausgetragen. Danach findet die Siegerehrung statt.

Welche deutschen Skispringer treten bei der WM in Norwegen an?

Bundestrainer Stefan Horngacher hat am Mittwoch, 9. März, das Team nominiert. Neben Weltmeister Karl Geiger, der durch den WM-Sieg 2020 ein persönliches Startrecht inne hat, sind Markus Eisenbichler, der 2020 Bronze gewann, Severin Freund, Andreas Wellinger, Stephan Leyhe und Constantin Schmid dabei. „Die Stimmung ist gut, wir alle freuen uns auf‘s Skifliegen, auf die Herausforderung in der Königsklasse des Skispringens, und hoffen dabei auf stabiles Wetter“, sagte Horngacher.

Lesen Sie auch Sechs Skispringer nominiert : Das ist das deutsche Team für die Skiflug-WM 2022

Für Pius Paschke, der zuletzt bei der Raw-Air-Tour schon nicht mehr berücksichtigt wurde, reichte es nicht für einen Platz im Aufgebot. Von den sechs Athleten dürfen fünf am Donnerstag in der Qualifikation an den Start gehen. Titelverteidiger Geiger sagte über die größte Anlage der Welt: „Es ist zwar eine schwierige Schanze, auf der ich schon sowohl sehr gut, als auch sehr schlecht geflogen bin. Wenn man aber ins Fliegen kommt, gibt es kaum eine Schanze, auf der es so viel Spaß macht wie auf dieser.“

Wer sind die Favoriten bei der Skiflug-WM 2022?

Wie schon bei den vergangenen Saisonhöhepunkten gehen Geiger, Vierschanzentournee-Sieger Ryoyu Kobayashi aus Japan und der Vizeweltmeister Halvor Egner Granerud aus Norwegen als die Topfavoriten in die WM. Aber auch Weltrekordhalter Stefan Kraft und Olympiasieger Marius Lindvik gehören zum Favoritenkreis. Ohnehin sind die Norweger große Flieger und haben auch noch Heimvorteil. Traditionell stark auf den Skiflugschanzen sind aber auch die Slowenen.

Wer überträgt die Weltmeisterschaft im Skifliegen live im TV und im Internet-Stream?

Im Free-TV wird die Skiflug-WM beim öffentlich-rechtlichen Sender ARD und beim privaten Sport-TV-Sender Eurosport zu sehen sein. Beide übertragen die WM 2022 auch auf ihren Plattformen im Live-Stream. Auch der kostenpflichtige Sport-Streamingdienst DAZN zeigt die WM im Skifliegen live im Stream.

Lesen Sie auch Norweger auf dem Weg zurück : Skispringer Tande springt nach schwerem Sturz wieder

Dürfen Skispringer aus Russland und Belarus an der WM teilnehmen?